Celiachia, i campanelli d'allarme arrivano dal nostro organismo

Pubblicato il 18 febbraio 2021 | 07:33

Il paziente celiaco deve seguire una scrupolosa alimentazione senza glutine



No alla dieta fai da te: rivolgersi a uno specialista

Quali sono i sintomi?

Quali le cause?

Un’alimentazione senza glutine

oggi si parla sempre più spesso in diverse occasioni. Non sempre con cognizione di causa. La celiachia è unache scatena, nei soggetti geneticamente predisposti, una reazione immunitaria in caso di. Con il passare del tempo la reazione immunitaria conduce a un’che danneggia le pareti dell’intestino tenue e i villi, impedendo così l’assorbimento di cibi e nutrienti. La celiachia può esseredopo pochi mesi dalla nascita, come può manifestarsi anche più avanti, nell’infanzia come nell’età adulta.A oggi, circaa un alimento (spesso è proprio il glutine a essere messo al bando): il risultato è che molte persone decidono di intraprendere unafai da te che non solo non migliorerà la situazione, ma potrebbe peggiorarla. La celiachia è una. Gli esami del sangue utili sono gli anticorpi anti-transglutaminasi, gli anticorpi anti-endomisio e gli anticorpi anti-gliadina. In caso di risultato positivo, si può indicare l’esecuzione di unaa livello del duodeno, per confermare la diagnosi.Quando un paziente celiaco inconsapevole di esserlo ingerisce degli alimenti che contengono glutine, la reazione più comune che avrà riguarderà l. I sintomi classici, infatti, sono, gonfiore addominale, meteorismo, crampi all’addome e. Ma esistono anche altri sintomi, forse meno conosciuti, a cui prestare attenzione, come la presenza di, ila mani e piedi, la debolezza muscolare o, anche, l’alopecia. In certe circostanze anche l’(causata principalmente dal malassorbimento di ferro e vitamine dovuto all’atrofia dei villi intestinali), la perdita di densità ossea e le. Occorre però sottolineare che, soprattutto negli adulti.«Il- spiega, gastroenterologa ed endoscopista digestiva dell’Unità operativa di gastroenterologia clinica di Humanitas - è l’nel paziente geneticamente predisposto, ma i fattori ambientali precipitanti che determinano l’innesco della risposta autoimmune possono essere molteplici, alcuni dei quali fisiologici come la gravidanza o le i. La celiachia, inoltre, è spesso associata ad altretra cui tiroidite, diabete mellito di tipo 1, l’artrite reumatoide o la tiroidite e a sindromi genetiche, Down, Turner».«Il paziente celiaco - puntualizza- deve seguire una, al fine non solo di gestire e ridurre i sintomi, ma di permettere all’e alla mucosa di ritrovare la sua originale. In caso contrario, il paziente mantiene costantemente attivo il processo infiammatorio a carico della mucosa duodenale, impedendo la ricostruzione della superficie assorbente dell’intestino e questo lo pone a, anche se asintomatico, di sviluppareche a lungo andare avranno ripercussioni sul benessere dell’organismo».Cereali, farine ecome l’avena, il frumento, il farro, l’orzo, il grano, il Kamut, il malto sono vietati, così come, pane,a,fatti con i cereali indicati. Da evitare anche la, il, il lievito, il seitan, i piatti pronti che possono contenere tracce di glutine. In generale la lista lunga: è importante seguire le indicazioni poste sulledei prodotti e rivolgersi allodi fiducia per eventuali dubbi.