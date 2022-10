Melagrana, ecco perché fa così bene mangiarla

Seguire uno stile di vita sano è importante per il benessere dell’organismo: un regime alimentare vario ed equilibrato che preveda il giusto consumo quotidiano di frutta e verdura fresche è garanzia di numerosi benefici come spiegato da Dole Italia, leader nella produzione e distribuzione di frutta di qualità premium. Conosci la melagrana? È anche nota come frutto divino, proprio per le sue innumerevoli e incredibili proprietà.

Malagrana

Tutti i benefici della melagrana

La melagrana, dal latino malum granatum ovvero una mela con grani, è originaria della Persia, è simbolo di abbondanza, anticamente associata alla fortuna e alla fertilità e protagonista delle tavole delle festività. Con circa 60kcal per 100 grammi, ricca di sostanze fitochimiche con proprietà preziose come quelle antiossidanti, è considerata un vero e proprio superfood:

è risorsa di potassio , essenziale per un buon funzionamento del sistema nervoso e di aiuto per chi soffre di ipertensione;

, essenziale per un buon funzionamento del sistema nervoso e di aiuto per chi soffre di ipertensione; ha un elevato contenuto di vitamine (soprattutto C e K), utili per rafforzare le difese immunitarie, contrastare i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento e con effetti antinfiammatori e antidolorifici;

(soprattutto C e K), utili per rafforzare le difese immunitarie, contrastare i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento e con effetti antinfiammatori e antidolorifici; è fonte di fibre , che contribuiscono ad una corretta digestione e alla protezione della salute dell’intestino;

, che contribuiscono ad una corretta digestione e alla protezione della salute dell’intestino; contiene acido ellagico , che contribuisce alla diminuzione del colesterolo e al miglioramento delle funzioni cardiache;

, che contribuisce alla diminuzione del colesterolo e al miglioramento delle funzioni cardiache; racchiude selenio e altri minerali che permettono di contrastare i disturbi legati alla menopausa.

Versatile in cucina

La melagrana, versatile e dal sapore agrodolce, è utilizzata nella preparazione di piatti sia dolci sia salati: i suoi chicchi (arilli), lucenti, di un bel colore rosso acceso e succosi, sono buoni da gustare al naturale ma possono essere usati per arricchire insalate, couscous, smoothie, muesli, yogurt, dolci al cucchiaio o per preparare delle gustose salse di accompagnamento di secondi piatti. Il succo estratto dal frutto, inoltre, è una bevanda rinfrescante e nutriente, ideale a colazione o per una sfiziosa pausa durante la giornata.

Smoothie di melagrana

Come sgranare la melagrana?

Come sgranare una melagrana alla perfezione? Ecco due metodi suggeriti da Dole Italia. Il primo consiste nel disporre il frutto su una superficie piana, rotolarlo avanti e indietro premendolo leggermente; tagliarlo poi a metà, posizionare ogni sezione a testa in giù e batterla delicatamente con un cucchiaio per far staccare ogni chicco.

Il secondo consiglia di tagliare il frutto in due, immergere le due metà in una ciotola piena d'acqua per qualche minuto e scavarle poi pian piano con l’aiuto del dorso di un cucchiaio, così da ricavare facilmente i chicchi che andranno a depositarsi sul fondo.