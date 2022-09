Lo spuntino di mezzanotte fa male al cuore, ecco perché

In estate, complici le serate fuori o le cene con gli amici, è difficile non farsi tentare da uno spuntino di mezzanotte o da un dopo cena, che però ha un effetto nocivo su peso e salute del cuore.

Molte persone hanno l’abitudine di mangiare poco prima di andare a dormire, alcuni addirittura per placare la fame spesso fanno spuntini notturni. Purtroppo però queste abitudini fanno male al cuore. Infatti, chi mangia in maniera disordinata spesso concentra l’assimilazione di calorie e nutrienti nella seconda parte della giornata, molte volte dopo aver saltato la colazione, e spingendosi a mangiare anche fino a tarda sera. In queste occasioni inoltre capita di consumare pasti ricchi di grassi o zuccheri, e difficilmente si tratta di pasti sani ed equilibrati. Humanitas salute ha affrontato l'argomento un un articolo che pubblichiamo integralmente.

Come evitare gli spuntini di mezzanotte? 4 semplici consigli

Come suggeriscono gli esperti dell’American Heart Association, per evitare di farsi tentare dallo spuntino di mezzanotte è importante seguire questi semplici consigli: