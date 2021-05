Obesità infantile in Europa: sovrappeso per 1 bambino su 3

Pubblicato il 22 maggio 2021 | 07:30

I

I Paesi del Mediterraneo hanno i più alti tassi di obesità

Il rapporto con la pandemia

Le strategie che hanno funzionato

Numeri e distribuzione geografica

I Paesi che si sono impegnati a contrastare l'obesità hanno ottenuto risultati soddisfacenti

Le abitudini alimentari

L'attività fisica

. I Paesi del Mediterraneo, come riportato dal periodico Ps-Panorama della Sanità, hanno i più alti tassi di obesità, ma la situazione sta iniziando a migliorare. Questi sono. Il rapporto fornisce gli ultimi dati disponibili su circa 250mila bambini di età compresa tra 6 e 9 anni in 36 Paesi della regione.«Covid-19 potrebbe potenzialmente amplificare una delle tendenze più preoccupanti nella regione europea dell’Oms: l’aumento dell’obesità infantile - ha affermato, direttore regionale dell’Oms per l’Europa - Essere in sovrappeso o obesi è direttamente associato a malattie non trasmissibili pericolose per la vita come malattie cardiovascolari, diabete e cancro. Quello che dobbiamo fare per illuminare il futuro delle generazioni future è».È probabile che Covid-19 abbia un impatto negativo sui livelli di obesità infantile nella regione europea dell’Oms, e quindi sui risultati dei prossimi round dell’indagine Cosi.. Le strategie di prevenzione dell’obesità infantile dovrebbero quindi rimanere una priorità durante la pandemia.. Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, che hanno tutti i più alti tassi di obesità, così come la Slovenia, hanno mostrato una tendenza al calo sia per il sovrappeso che per l’obesità. La riduzione della prevalenza di sovrappeso variava da 4 a 12 punti percentuali per i ragazzi e da 3 a 7 per le ragazze. Negli ultimi anni, alcuni di questi Paesi hanno, come l’imposizione di tasse sulle bevande zuccherate, restrizioni sul marketing alimentare e lezioni di educazione fisica.«I dati del Cosi mostrano- ha sottolineato, direttore della divisione dei programmi sanitari nazionali presso l’Ufficio regionale dell’Oms per l’Europa - Hanno ascoltato l’allarme dagli studi precedenti e hanno. È incoraggiante vedere che quando i Paesi agiscono si ha un effetto misurabile».Nel complesso, dal rapporto emerge che la prevalenza del sovrappeso (inclusa l ’obesità ) era del 29% nei ragazzi e del 27% nelle ragazze di età compresa tra 6 e 9 anni; la prevalenza dell’obesità era del 13% nei ragazzi e del 9% nelle ragazze. Queste cifre nascondono ampie variazioni tra i Paesi., dove oltre il 40% dei ragazzi e delle ragazze era in sovrappeso, e dal 19% al 24% dei ragazzi e dal 14% al 19% delle ragazze erano obesi.come Kirghizistan, Tagikistan e Turkmenistan, dove dal 5% al ??12% di ragazzi e ragazze erano in sovrappeso e meno del 5% erano obesi.?In media, quasi l’80% dei bambini faceva colazione ogni giorno, circa il 45% mangiava frutta ogni giorno e circa il 25% consumava verdura ogni giorno. Tuttavia, i dati a livello di Paese per queste abitudini salutari variavano ampiamente: il consumo giornaliero oscillava dal 49% al 96% per la colazione, dal 18% all’81% per la frutta e dal 9% al 74% per la verdura.. Anche la percentuale di bambini che mangiavano questi cibi più di 3 giorni alla settimana variava notevolmente tra i Paesi: dal 5% al ??62% per gli snack dolci e da meno dell’1% al 35% per gli snack salati.?In media, 1 bambino su 2 ha utilizzato il trasporto attivo (a piedi o in bicicletta) da e per la scuola.. I bambini con genitori più istruiti erano più propensi a praticare sport / danza nella maggior parte dei Paesi. La differenza tra figli di genitori con livelli di istruzione alti e bassi ha superato i 20 punti percentuali in 7 Paesi. Al contrario, i figli di genitori meno istruiti erano più propensi a camminare o andare in bicicletta da e verso la scuola.Per informazioni: www.panoramasanita.it