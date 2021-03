Movimento, alimentazione e stress. La guida a un corretto stile di vita

Pubblicato il 31 marzo 2021 | 10:25

L

Qualche spunto? Attività fisica, frutta e verdura, gestione dello stress

“

Evitare la sedentarietà

Lo stress come fattore di rischio

Un aiuto dall'alimentazione

Smettere di fumare

”

a nostraè fortemente influenzata dalloche scegliamo di avere. Se attivo e sano, ci consente digran parte delle patologie croniche, ad esempio malattie cardiovascolari, tumori, malattie respiratorie, diabete. Come migliorare il nostro stile di vita in nome di una salute migliore lo spiega, responsabile della sezione di Medicina dell’esercizio e patologie funzionali die Direttore della scuola di specializzazione di Medicina dello sport ed esercizio fisico dell’Università degli Studi di Milano, in un articolo tratto da Humanitasalute e di seguito riportato integralmente.Per mantenersi in buona salute è necessario. Camminare, correre, ballare, andare in bicicletta, giocare, fare sport. I danni che provoca laalla nostra salute sono, purtroppo, fin troppo trascurati. Uno stile di vita poco attivo è un fattore di rischio per patologie cardiovascolari – come per esempio la cardiopatia ischemica – e aumenta la probabilità di incappare in malattie metaboliche e di incorrere in alcuniUn livello adeguato, come indicato dalle linee guida, di, tra l’altro, contribuisce ad abbassare i valori della pressione arteriosa, i valori dell’ipercolesterolemia, a prevenire malattie cardiovascolari, sovrappeso, obesità e osteoporosi, solo per citare alcune patologie. Non meno importante, l’attività fisica contribuisce al benessere psicologico, allontanandoe senso di solitudine.Molte persone oggi conducono un’esistenza ricca diche, se viene subito passivamente, può aumentare il rischio di ammalarsi. Specie se prolungato, lo stress danneggia le arterie, il, il, aumenta la pressione del sangue e il livello del colesterolo e costituisce di per sé un fattore di rischio.La relazione fra stress e malattie cardiovascolari è accertata, così come il fatto che lo stress riduce l’efficienza del, rendendo l’individuo più fragile nei confronti dell’attacco di qualunque malattia.Lo stress non sempre può essere evitato; può tuttavia essere gestito, una volta che si è identificata la causa : potrebbe essere la perdita di una persona cara, il divorzio, la malattia di un familiare, la perdita della casa o del lavoro.Sebbene sia talvolta inevitabile, è sempre possibile cercare di attenuare o almeno evitare di accentuarne la pericolosità lasciandosi tentare da scelte e comportamenti sbagliati, come fumare o fare uso di alcol e droghe: molto più utile, invece è l’attività fisica, ottima per smaltire la tensione, e un’alimentazione corretta. Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di rivolgersi a uno specialista.In Italia 25 milioni persone sono in sovrappeso o soffrono di obesità . Tra questi il 46% degli adulti e il 24% dei bambini e ragazzi sotto i 18 anni. Una, formata dalla giusta proporzione dei vari nutrienti, permette al nostro corpo di funzionare e rigenerarsi. I cibi che mangiamo si trasformano in energia utilizzabile, oppure costituiscono unaper il futuro sotto forma di grasso.sono importantissimi (anche) per il ruolo che hanno nella “costruzione” degli ormoni: l’, gli ormoni prodotti dalla tiroide, ile gli estrogeni, gli ormoni del piacere come la serotonina, i neurotrasmettitori che permettono alle cellule nervose di comunicare fra loro, come la dopamina e così via. Tutti gli ormoni si costruiscono a partire dal colesterolo, che è quindi indispensabile per la sopravvivenza. Un’alimentazione ricca die di, con un adeguato contenuto di, ebianche,, latticini magri, aiuta a proteggere l’organismo dalla comparsa di diverse patologie, in particolare di alcuni tipi di tumori e malattie cardiovascolari, oltre che a mantenere il peso corporeo nella norma.L’ideale sarebbe, ovviamente, non cominciare. Ilè la prima causa delle“facilmente evitabili”, ogni anno nel mondo muoiono a causa del tabacco circa 8 milioni di persone, delle quali 1,2 milioni non fumatrici, per fumo passivo.Al di là dello sviluppo di tumori al polmone, che in quasi 9 casi su 10 è causato dal fumo, fumare può favorire l’insorgenza di tumori ad altre zone, come quelli al cavo orale, alla gola, al colon, al pancreas, al rene, alla vescica, al seno.