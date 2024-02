Arriva il World Pistacchio Day: ecco perché mangiarlo

Il 26 febbraio è il World Pistacchio Day. Giornata internazionale per celebrare un piccolo frutto conosciuto e apprezzati fin dall'antichità, che oggi sta vivendo di una nuova popolarità. E se gusto e versatilità sono le caratteristiche di questo frutto la cui pianta veniva coltivata dagli antichi ebrei, anche le proprietà nutrizionali non sono da meno. Scopriamo perché è buona cosa mangiare i pistacchi e le ricette da provare.

Il 26 febbraio è il World Pistacchio Day.

Pistacchi alleati del sistema immunitario

I pistacchi, infatti, forniscono molti nutrienti che possono aiutare a far funzionare il sistema immunitario, tra cui vitamina B6, zinco, rame, ferro, selenio, folato, polifenoli, carotenoidi, fibre e proteine.

Le proprietà dei pistacchi

Le proprietà funzionali del pistacchio contribuiscono al buon funzionamento del sistema immunitario in molti modi:

Vitamine B (B1, B6 e Folato): necessarie per combattere le infezioni.

B (B1, B6 e Folato): necessarie per combattere le infezioni. Zinco , magnesio e selenio: possono ridurre il rischio e la gravità delle infezioni virali.

, magnesio e selenio: possono ridurre il rischio e la gravità delle infezioni virali. Proteine : possono rafforzare il sistema immunitario aiutando a mantenere le cellule immunitarie sane, responsabili dell'eliminazione di cellule danneggiate, batteri e virus.

: possono rafforzare il sistema immunitario aiutando a mantenere le cellule immunitarie sane, responsabili dell'eliminazione di cellule danneggiate, batteri e virus. Gamma - Tocoferolo (antiossidante): può aiutare ad accelerare i tempi di recupero e a ridurre l'infiammazione delle vie aeree.

- (antiossidante): può aiutare ad accelerare i tempi di recupero e a ridurre l'infiammazione delle vie aeree. Rame : aiuta a produrre anticorpi per preservare il sistema immunitario.

: aiuta a produrre anticorpi per preservare il sistema immunitario. Polifenoli e carotenoidi (luteina e zeaxantina): possono incrementare l'attività di alcune cellule immunitarie, ridurre l'infiammazione e potenziare il meccanismo di difesa antiossidante dell'organismo.

e (luteina e zeaxantina): possono incrementare l'attività di alcune cellule immunitarie, ridurre l'infiammazione e potenziare il meccanismo di difesa antiossidante dell'organismo. Prebiotici (fibre e molto altro): agiscono come cibo per i probiotici benefici nel tratto gastrointestinale che aiutano a proteggere l'organismo dalle infezioni e regolano il sistema immunitario delle mucose. La ricerca mostra che i pistacchi possiedono proprietà prebiotiche e possono contribuire ad aumentare i batteri probiotici benefici.

Pistacchi, amici anche della salute del cuore

La frutta a guscio, come il pistacchio, è parte integrante di una dieta nutriente. Non solo sono naturalmente a basso contenuto di sodio e di zucchero, ma i pistacchi sono anche molto apprezzati per il loro impatto positivo sulla salute del cuore, sul peso e sulla gestione degli zuccheri nel sangue.

La pianta dei pistacchi

Ricette con i pistacchi

Ma non solo i pistacchi sono considerati una proteina completa, contenente tutti e 9 gli amminoacidi essenziali necessari per sostenere la salute di coloro che hanno più di 5 anni. In Europa, i pistacchi raggiungono la soglia necessaria per essere considerati una fonte di