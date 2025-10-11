Menu Apri login
Tutti i benefici del radicchio, ortaggio simbolo dell’autunno italiano

Ricco di fibre, sali minerali e antiossidanti, il radicchio favorisce la digestione, sostiene fegato e intestino, regola colesterolo e glicemia e contrasta l’invecchiamento cellulare, unendo gusto e benessere in tavola

di Redazione Italia a Tavola
 
11 ottobre 2025 | 08:30

Con l’arrivo dell’autunno, i banchi dei mercati si tingono di sfumature intense e inconfondibili. Tra zucche, cavoli e funghi, spicca il radicchio, un ortaggio che non passa mai inosservato, con quel suo rosso vivo e quel sapore tra l’amaro e il dolce che sa di stagione fredda. È uno dei protagonisti più versatili della cucina italiana, amato per la sua capacità di cambiare veste a seconda di come lo si prepara: alla griglia, nel risotto, in forno o crudo in insalata. Ma dietro il suo colore brillante e la sua eleganza in tavola si nasconde un concentrato di proprietà benefiche che lo rendono un vero alleato per la salute.

Tutti i benefici del radicchio, ortaggio simbolo dell’autunno italiano

Radicchio, un concentrato di nutrienti che illumina l’autunno

Che cos’è il radicchio e quante varietà esistono

A spiegarne le caratteristiche è la dottoressa Francesca Albani, dietista di Humanitas San Pio X, che sottolinea come il radicchio appartenga alla grande famiglia delle cicorie, di cui esistono numerose varietà, alcune selvatiche e altre coltivate. Le tipologie più diffuse si dividono in due grandi gruppi: quelle a foglia rossa intensa e quelle variegate, con striature bianche o verdi. In Europa viene coltivato principalmente in Italia, dove spiccano per fama e qualità la “trevisana” (radicchio rosso di Treviso), il radicchio di Chioggia e quello di Verona. Ognuno con un suo profilo aromatico e una diversa intensità di sapore, dal più amarognolo al più dolce.

Oltre al gusto, è la composizione del radicchio a renderlo così interessante dal punto di vista nutrizionale. È costituito per il 94% da acqua, mentre la parte rimanente è ricca di fibre, sali minerali e vitamine. Contiene potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, calcio, fosforo e sodio, oltre a vitamina C, vitamina A e alcune vitamine del gruppo B. A tutto questo si aggiungono polifenoli e antocianine, sostanze antiossidanti responsabili proprio del suo caratteristico colore rosso.

Le principali proprietà benefiche

Il radicchio possiede una naturale azione depurativa e diuretica, grazie alla grande quantità d’acqua che favorisce l’eliminazione delle tossine e sostiene la funzionalità del fegato. Le sostanze amare che contiene stimolano i succhi gastrici e la secrezione della bile, aiutando la digestione, mentre la cellulosa agevola il transito intestinale e regolarizza l’attività dell’intestino. Contiene anche triptofano, un aminoacido che contribuisce a migliorare la qualità del sonno, e grazie alle fibre aumenta il senso di sazietà, rendendolo ideale anche nelle diete ipocaloriche.

Secondo la dottoressa Albani, i benefici del radicchio si estendono anche ad alcuni disturbi specifici:  «È indicato per chi soffre di psoriasi, diabete o ipercolesterolemia, perché le sue fibre solubili modulano l’assorbimento di zuccheri e grassi nel sangue, creando un effetto di equilibrio metabolico». Le fibre, inoltre, nutrono la flora batterica intestinale, migliorando la salute dell’apparato digerente. A questo si aggiunge un effetto positivo sul metabolismo delle ossa, poiché contiene calcio, ferro e vitamina K, fondamentali per mantenerle forti e favorirne la formazione.

Tutti i benefici del radicchio, ortaggio simbolo dell’autunno italiano

Radicchio: sapore deciso e proprietà che aiutano corpo e mente

Un capitolo a parte merita la funzione antiossidante del radicchio, particolarmente accentuata nelle varietà rosse. Le vitamine C, i polifenoli e le antocianine lavorano insieme per contrastare l’azione dei radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento precoce delle cellule. Questi pigmenti non solo proteggono i tessuti, ma contribuiscono anche a mantenere elasticità e salute dei vasi sanguigni. Inoltre, la presenza di fitosteroli aiuta a controllare i livelli di colesterolo nel sangue, rafforzando il ruolo del radicchio come alimento funzionale nella dieta quotidiana.

Un ortaggio che unisce gusto e salute

In sintesi, il radicchio è molto più di un contorno colorato: è un ortaggio dalle radici antiche, profondamente legato alla cucina italiana e al tempo stesso un concentrato di elementi utili per il benessere. Inserirlo con regolarità nella dieta - che sia in un risotto cremoso o in una semplice insalata - significa portare in tavola un alimento completo, stagionale e intelligente. Un gesto semplice che unisce gusto e salute, come spesso accade con ciò che la natura offre nel momento giusto dell’anno.

