Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 02 ottobre 2025

Dal piatto alla prevenzione: l’Italia riconosce l’obesità come malattia cronica

L’Italia diventa il primo Paese a riconoscere l’obesità come malattia cronica, puntando su prevenzione, educazione alimentare e formazione. Esperti evidenziano il ruolo centrale della nutrizione: dalla dieta mediterranea all’educazione in famiglia e scuola, un’alimentazione consapevole diventa chiave per ridurre obesità, sovrappeso e malattie correlate

di Mauro Taino
Redattore
02 ottobre 2025 | 10:49
L’Italia diventa il primo Paese a riconoscere l’obesità come malattia cronica, puntando su prevenzione, educazione alimentare e formazione. Esperti evidenziano il ruolo centrale della nutrizione: dalla dieta mediterranea all’educazione in famiglia e scuola, un’alimentazione consapevole diventa chiave per ridurre obesità, sovrappeso e malattie correlate

02 ottobre 2025 | 10:49
 

L’Italia è il primo Paese al mondo a riconoscere ufficialmente l’obesità come malattia cronica con una legge approvata in Parlamento. Un provvedimento che prevede fondi, osservatori e programmi di formazione, ma che apre anche un ampio dibattito: dall’importanza di non ridurre l’obesità a un semplice “mangiare male” alla necessità di evitare derive farmacologiche, fino al ruolo centrale della prevenzione, della dieta e della collaborazione tra diverse figure professionali. Un fenomeno in crescita globale e nazionale, che riguarda sempre più anche bambini e adolescenti, e che rende urgente un approccio integrato, interdisciplinare e culturale.

L'obesità è una patologia: cosa dice la legge italiana

L'Italia diventa il primo Paese al mondo a riconoscere l’obesità come malattia cronica. La legge, approvata alla Camera a maggio e ottenuto ora il via libera anche dal Senato, prevede campagne di sensibilizzazione, programmi di formazione per medici e studenti, un osservatorio nazionale dedicato e fondi per la prevenzione. Per il programma nazionale sono previsti 700mila euro nel 2025, 800mila nel 2026 e 1,2 milioni annui dal 2027. Sono inoltre stanziati 400mila euro annui dal 2025 per formazione e aggiornamento del personale sanitario.

Le opposizioni si sono astenute, chiedendo che l’obesità venga subito inserita nei Livelli essenziali di assistenza (Lea), per garantire cure gratuite e accessibili a tutti. «Aver approvato una legge contro l'obesità è un segno di civiltà» ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci. Sul tema Lea ha aggiunto: «Valutiamo. Nei Lea ci sono tante cose da inserire, ma questa legge dimostra l’attenzione alla salute pubblica». Secondo la Federazione Italiana Associazioni Obesità (Fiao), si tratta di «un punto di partenza e non di arrivo», che dovrà tradursi in azioni concrete e in risorse dedicate.

Obesità riconosciuta come malattia: un passo necessario

Plaude al riconoscimento Francesca Marino, biologa nutrizionista, esperta e docente universitaria di Educazione alimentare e nutrizione, che di recente, ricordiamo, ha ottenuto il premio "Dea vitae - Edizione Speciale Neapolis 2500" per la dedizione nell’insegnamento e nella divulgazione dei principi della sana alimentazione: «Finalmente è stata approvata la legge che riconosce l’obesità come malattia cronica. Insegno educazione alimentare e nutrizione ai futuri educatori e maestri di scuola perché so che è nelle scuole e nelle famiglie che bisogna intervenire per prevenirne e combatterne l’insorgenza. Noi nutrizionisti ci confrontiamo con questa condizione ogni giorno e sappiamo quanti effetti devastanti abbia sulla salute a partire da quella del cuore, delle ossa, dei muscoli e quindi del metabolismo» spiega.

«Oggi la medicina e la scienza della nutrizione ci aiutano comunque a combattere l’obesità in tanti modi, dal counseling alla dietoterapia, dall’utilizzo di farmaci, alla chirurgia bariatrica sempre con un approccio multidisciplinare e personalizzato. L’Italia, Paese della Dieta mediterranea, della pizza e del cibo italiano, futuro patrimonio immateriale dell’umanità, oggi è anche prima al mondo ad approvare una legge che riconosce l'obesità come una vera e propria malattia "progressiva e recidivante" e di questo dobbiamo andarne fieri tutti» conclude Francesca Marino.

Soddisfatto del riconoscimento anche il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista e presidente del Cnsa, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, del Ministero della Salute: «Finalmente in Italia è stata approvata una legge che mira a prevenire e combattere l’obesità. Siamo la prima nazione al mondo a occuparci in maniera organica di questo problema, che non può più essere considerato solo una moda, una disattenzione o una superficialità: l’obesità è a tutti gli effetti una malattia. Inizia come condizione acuta, ma con il tempo diventa subcronica e poi cronica».

«Personalmente - aggiunge - sto lavorando a una serie di proposte di legge, come l’iniziativa “Ungevitas”, per creare strumenti concreti che possano accompagnare questo cambiamento. Sono già previsti fondi e un Osservatorio nazionale sull’obesità presso il Ministero della Salute, insieme a un gruppo di specialisti dietologi che seguiranno con attenzione l’evoluzione del problema. La legge oggi conta sei articoli: è una base importante, anche se andrà arricchita e resa più operativa».

Il nutrizionista Domenicantonio Galatà porta anche il punto di vista «Secondo me questo è un passaggio dovuto, perché l’obesità è una patologia associata a diverse sindromi, come la sindrome metabolica, l’ipertensione, le malattie cardiovascolari e il diabete di tipo 1 e 2. Per questo è assolutamente fondamentale un approccio di tipo medico. Tuttavia, è importante che il medico collabori con altre figure professionali e che sappia anche strutturare una dieta in modo personalizzato, evitando i classici schemi prestampati. Serve maggiore ascolto del paziente, come già fa il nutrizionista».

Il dottor Pierluigi Rossi, docente all'Università di Bologna e specialista in Scienza della Alimentazione, invece si mostra più cauto: «Oggi il sistema spinge al consumo: di alimenti, di prodotti, di comportamenti. Per questo non credo che il riconoscimento dell’obesità come malattia porterà, nell’immediato, un cambiamento concreto e sostanziale. L’obesità, purtroppo, continuerà ad aumentare. Resta però un dato chiaro: l’obesità è una malattia sistemica, comportamentale e culturale. Viviamo in una società obesogena, in cui l’intero sistema contribuisce al problema».

Obesità, cos'è

A Italia a Tavola, il medico Enzo Nisoli, professore di Farmacologia presso Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale dell’Università statale di Milano, aveva spiegato che l’obesità non può essere ridotta a un problema psicologico. Secondo Nisoli si tratta invece di una vera e propria malattia che colpisce il tessuto adiposo, oggi definito “organo adiposo”. Quando gli adipociti aumentano di numero e dimensione, l’organismo reagisce con una risposta infiammatoria che viene percepita come la presenza di un corpo estraneo. Questa infiammazione è alla base di molte malattie, dalla resistenza all’insulina fino ai tumori, e l’obesità è oggi associata a circa 190 patologie diverse.

L’organo adiposo è composto da cellule differenti. Gli adipociti bianchi sono più grandi, accumulano energia sotto forma di grasso e producono ormoni come la leptina. Gli adipociti bruni, invece, sono cellule più piccole e ricche di mitocondri, la cui funzione è bruciare i grassi per produrre calore, un processo essenziale per la termoregolazione. Quando la proporzione si altera, con un aumento degli adipociti bianchi e una riduzione di quelli bruni, si interrompe la termogenesi. Questo squilibrio porta a immagazzinare molte calorie e a bruciarne poche, determinando l’insorgenza dell’obesità. Di fatto, il tessuto adiposo è un vero e proprio organo endocrino e, quando si ammala, genera le condizioni che portano all’obesità.

Obesità, un fenomeno in espansione globale

Secondo lo studio pubblicato su The Lancet e condotto dal Murdoch Children’s Research Institute, nel 2021 oltre 2,1 miliardi di adulti erano già in eccesso ponderale: 1,11 miliardi donne e un miliardo uomini. La prevalenza dell’obesità è praticamente raddoppiata negli ultimi tre decenni, con hotspot particolarmente significativi in Oceania, Nord Africa e Medio Oriente, dove oltre il 60-70% della popolazione adulta convive con un problema di peso. Gli Stati Uniti registrano i tassi più elevati tra i Paesi ad alto reddito, con il 42% degli uomini e il 46% delle donne affetti da obesità.

A livello globale, il 43% degli adulti presenta sovrappeso o obesità, e le proiezioni per il futuro sono allarmanti: se le tendenze attuali non verranno invertite, entro il 2050 il problema riguarderà il 57% degli uomini e tra il 46% e il 60% delle donne. Gli aumenti maggiori si attendono in Asia e in Africa subsahariana: la Cina sarà il Paese con il maggior numero di persone in eccesso ponderale (627 milioni), seguita da India (450 milioni) e Stati Uniti (214 milioni). In Africa subsahariana si stima un incremento del 250% dei casi, con oltre 522 milioni di persone obese o sovrappeso entro metà secolo.

Tuttavia Calabrese sottolinea: «La legge approvata in Italia non è perfetta, ci sono aspetti da approfondire e migliorare, ma rappresenta un passo giusto e necessario. Se sapremo portarla avanti con determinazione, mentre a livello globale si prevede un raddoppio dei casi di obesità entro il 2050, l’Italia potrà invece dimezzare i propri numeri attuali».

L’Italia: un quadro preoccupante

Il fenomeno riguarda in misura significativa anche il nostro Paese. Dati del sistema di sorveglianza PASSI (biennio 2022-2023) indicano che 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: tre in sovrappeso e uno obeso. Il problema colpisce in misura maggiore gli uomini (52%) rispetto alle donne (34%), così come persone con difficoltà economiche o basso livello di istruzione (63% tra chi ha la licenza elementare, contro il 32% tra i laureati).

L’eccesso ponderale cresce con l’età: dal 27% tra i 18-34 anni al 53% oltre i 50 anni, raggiungendo il 58% tra i 65-74 anni. Si osserva una riduzione dopo i 75 anni, con il 46% degli over 85 ancora in eccesso ponderale. Sul piano geografico, persistono disparità significative: il Sud Italia, con regioni come Molise, Campania, Basilicata e Puglia, registra le quote più alte, prossime alla metà della popolazione, anche se il divario Nord-Sud si è leggermente ridotto negli ultimi quindici anni.

Obesità infantile: una crescita drammatica

L’allarme riguarda anche i più giovani. Tra il 1990 e il 2021 la prevalenza di sovrappeso e obesità è raddoppiata tra bambini e adolescenti, arrivando al 20% a livello globale. L’obesità, in particolare, è quasi triplicata, passando dal 2% al 7% della popolazione pediatrica mondiale - circa 174 milioni di bambini. Le previsioni per il futuro sono altrettanto preoccupanti: entro il 2050 circa un terzo dei bambini del mondo sarà in eccesso ponderale, con il 16% classificabile come obeso. Gli incrementi più marcati riguarderanno Nord Africa, Medio Oriente, America Latina e Caraibi, dove si concentrerà circa un terzo di tutti i bambini obesi.

«Il dato più allarmante - evidenzia Calabrese - riguarda i bambini: quasi il 41% è in sovrappeso o obeso, mentre tra gli adulti la percentuale si attesta intorno al 12%. È quindi urgente ripensare l’intero approccio, non solo a livello ospedaliero, ma soprattutto in chiave preventiva. Occorre formare meglio i medici di famiglia, i pediatri e gli insegnanti che ogni giorno seguono i bambini a scuola. Oggi vediamo già bambini con colesterolo, glicemia e trigliceridi alti: un campanello d’allarme che non possiamo ignorare».

Obesità, attenzione al corretto uso dei farmaci

Rimane però la preoccupazione circa la possibilità che si apra la strada a un trattamento esclusivamente farmacologico dell’obesità, come ammette Rossi: «Resta il rischio di un consumismo farmaceutico che potrebbe far lievitare la spesa sanitaria senza modificare realmente il numero delle persone obese. L’obesità è prima di tutto una patologia culturale, prima ancora che fisiologica o anatomica. È quindi una malattia sistemica, da affrontare con una visione ampia e strutturale, non solo clinica».

«In questo contesto - rimarca Galatà -, il nutrizionista mantiene un ruolo centrale, soprattutto in collaborazione con il medico. Il nostro approccio è molto pratico: ad esempio, io utilizzo la cucina come strumento di educazione e divulgazione, con esercizi e attività quotidiane che portano a un cambiamento permanente dello stile di vita. Un altro aspetto importante riguarda la collaborazione tra gli ordini professionali».

Obesità, una questione sociale

Rossi sottolinea quindi un altro aspetto importante:«Non possiamo ridurre l’obesità a un fatto soggettivo, come se dipendesse solo dal fatto che una persona “mangia male”, mentre invece è una patologia che coinvolge l’intera società. Si mangia male perché manca educazione, consapevolezza e conoscenza, e perché il mercato propone alimenti che stimolano l’appetito, con l’obiettivo primario di vendere, non di produrre cibo sano».

«Il riconoscimento dell’obesità come patologia - analizza Galatà - potrebbe essere l’inizio di un approccio integrato e transdisciplinare, in cui non ci sono solo medici e nutrizionisti, ma anche psicoterapeuti e personal trainer. Perché l’obesità non si cura con un solo strumento: non basta il farmaco, non basta la dieta, non basta l’attività fisica. Se ben gestito, questo cambiamento può aprire la strada a nuovi modelli di intervento normativi, legislativi e ospedalieri, basati sulla collaborazione interdisciplinare».

Una Giornata nazionale contro il body shaming

Il Senato ha anche approvato il ddl a firma Martina Semenzato che istituisce il 16 maggio come Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico. In questa occasione saranno organizzate iniziative di sensibilizzazione per prevenire comportamenti offensivi e discriminatori. Il colore scelto è il fucsia, simbolo di «ottimismo dinamico ed evoluzione personale».

Cosa fare: un impegno urgente per la salute pubblica

Secondo gli autori dello studio, la rotta attuale porterà a un pianeta sempre più “in sovrappeso”, con conseguenze gravi in termini di disturbi cardio-metabolici, diabete e tumori, nonché una pressione crescente sui sistemi sanitari. Per invertire questa tendenza sarà necessario un cambio di passo immediato: piani d’azione quinquennali (2025-2030) che riducano la diffusione di sovrappeso e obesità, accompagnati da nuove strategie politiche al termine dell’agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Un altro nodo cruciale è lo stile di vita, come rimarca Calabrese: «Molti italiani hanno abbandonato la dieta mediterranea in favore di regimi iperproteici o diete “di moda”, con conseguenze negative sulla salute. È indispensabile ripartire dall’educazione alimentare e dal movimento. Nelle scuole non basta un’ora di educazione fisica a settimana: servono almeno tre ore, e lo sport extrascolastico deve essere reso accessibile e gratuito, in modo che i ragazzi possano crescere sani».

«Esiste - ammonisce Rossi - troppo gossip dietetico e un business enorme intorno all’obesità. È necessario un cambiamento sostanziale dell’approccio: l’obesità è multifattoriale, non dipende solo dall’alimentazione di un singolo individuo, ma è una malattia complessa che riguarda la società, l’industria alimentare e la grande distribuzione».

© Riproduzione riservata

 
obesità body shaming legge obesità Italia Lea obesità prevenzione obesità giornata nazionale body shaming cure obesità obesità cronica ddl obesità ddl body shamingdomenicantonio galatà giorgio calabrese enzo nisoli pierluigi rossi
 
