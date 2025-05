Intossicazione alimentare in viaggio: sintomi, cure e consigli

Secondo Humanitas Salute, ogni anno milioni di viaggiatori affrontano il rischio di intossicazioni alimentari durante le vacanze. Non serve andare in luoghi estremi: basta un pasto mal conservato o poco cotto, anche in un ristorante apparentemente affidabile, per trasformare un soggiorno da sogno in un incubo tra letto e bagno.

Intossicazione alimentare in viaggio: cause e rimedi

Perché si rischia di più quando si viaggia

In viaggio, specialmente in Paesi dove gli standard igienico-sanitari sono inferiori a quelli europei, il rischio di contrarre intossicazioni o tossinfezioni alimentari è reale. La causa? Batteri, virus, parassiti o le loro tossine presenti in alimenti o bevande. Tra le più pericolose ci sono le tossine del Clostridium botulinum, responsabile del botulismo, ma non sono da sottovalutare malattie come colera ed epatite A, spesso trasmesse da frutti di mare crudi, verdure contaminate o acqua non potabile.

I sintomi da non ignorare in vacanza

Vomito improvviso

Diarrea abbondante , talvolta con sangue

, talvolta con sangue Febbre

Debolezza generale

Se sei lontano da strutture sanitarie, questi sintomi possono diventare un serio problema logistico, oltre che medico.

I cibi (e le bevande) da evitare quando sei all'estero

Evita qualsiasi cibo crudo : pesce, carne, verdure non sbucciate

: pesce, carne, verdure non sbucciate Bevi solo acqua imbottigliata (e ricorda: niente ghiaccio !)

(e ricorda: !) Attenzione a uova crude , dolci con crema , maionese , formaggi molli , latticini freschi

, , , , Diffida dei cibi lasciati a temperatura ambiente

In estate, il caldo e l'umidità possono compromettere la catena del freddo.

I farmaci indispensabili da mettere in valigia

Antiemetici (es. metoclopramide, domperidone)

(es. metoclopramide, domperidone) Antidiarroici (es. loperamide)

(es. loperamide) Antibiotici intestinali (es. rifaximina, neomicina)

(es. rifaximina, neomicina) Probiotici (es. Lactobacillus reuteri, Saccharomyces boulardii)

Se i sintomi non migliorano o compaiono febbre alta, sangue nelle feci o disidratazione grave, è fondamentale rivolgersi a un medico.

Dopo l'intossicazione: come tornare a mangiare normalmente

Una volta superata l'emergenza, l'intestino può restare sensibile per giorni o settimane. È normale. Il viaggio, lo stress, e l'infezione alterano il microbiota e il sistema immunitario intestinale.