Tisane fredde, un alleato per idratazione e benessere estivo

In inverno la tisana serale è, per molti, un vero e proprio rituale quotidiano: una coccola calda da concedersi prima di andare a dormire, un momento che unisce relax e benessere. Ma ridurre il consumo di tisane e infusi soltanto ai mesi freddi sarebbe un peccato: con qualche accorgimento, infatti, possono trasformarsi in una bevanda rinfrescante e piacevole anche d'estate, quando il bisogno di idratarsi diventa ancora più importante. Ne parla la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini e di Humanitas Medical Care di Monza e Arese, in un articolo di Humanitas Salute che riportiamo.

Le tisane fredde sono perfette per l'estate

Tisane, infusi e decotti: facciamo chiarezza

Spesso i termini “tisana”, “infuso” e “decotto” vengono utilizzati come sinonimi, ma in realtà indicano preparazioni diverse. La tisana è un infuso o un decotto di sostanze vegetali - come camomilla, tiglio, betulla - ricavate da differenti parti della pianta: fiori, foglie, semi, frutti, radici o corteccia. L'infuso si ottiene lasciando in acqua calda le erbe per un tempo variabile, generalmente dai 5 ai 10 minuti. Il decotto, invece, richiede la bollitura degli ingredienti, utile soprattutto per estrarre i principi attivi da radici, cortecce o semi più duri. La tisana, dunque, rappresenta la categoria più ampia, che racchiude entrambe le tecniche di preparazione.

Idratazione in estate: un aiuto dalle tisane

Bere a sufficienza è fondamentale in tutte le stagioni, ma lo diventa ancora di più quando le temperature si alzano e il corpo perde liquidi attraverso la sudorazione. Il fabbisogno medio giornaliero si aggira attorno ai 2 litri di acqua, ma non tutti riescono a raggiungerlo. In questo senso, le tisane possono rivelarsi una valida alternativa, perché uniscono l'efficacia dell'idratazione al piacere di una bevanda dal gusto aromatico e dalle proprietà benefiche.

Tisane fredde: semplici da preparare e ricche di proprietà

Una tisana fredda si può ottenere in diversi modi. Il più immediato consiste nel prepararla come d'abitudine e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente, per poi conservarla in frigorifero. Chi ha meno tempo può invece raffreddarla più velocemente: quando la bevanda non è più bollente, basta travasarla in uno shaker con del ghiaccio e qualche goccia di succo di lime, agitando con energia. In pochi secondi si ottiene una bevanda rinfrescante, leggera e perfetta per ogni momento della giornata, anche da portare con sé fuori casa. Un altro accorgimento utile è preparare in anticipo una maggiore quantità di tisana e conservarla in bottiglia in frigorifero: in questo modo sarà sempre pronta all'uso, senza doverla preparare ogni volta.

Le tisane non sono tutte uguali: ogni pianta porta con sé benefici specifici. Alcune, come betulla, equiseto, gramigna, ortica e anice verde, sono particolarmente indicate per stimolare la diuresi. Tra i diuretici naturali più efficaci troviamo anche l'ortosifon (noto come tè di Giava) e la pilosella. Chi cerca un'azione antinfiammatoria può orientarsi verso il carciofo e la bardana, mentre contro gonfiore e pesantezza addominale si rivelano utili finocchio, camomilla e malva. La scelta delle erbe, quindi, può seguire non solo i gusti personali ma anche le esigenze specifiche del momento, trasformando la tisana in un vero alleato di benessere. Un aspetto da non trascurare riguarda i dolcificanti. L'aggiunta di zucchero o edulcoranti può compromettere le proprietà benefiche della tisana e ridurne l'efficacia. Meglio abituarsi a gustarla al naturale, imparando ad apprezzarne il sapore autentico. Per chi proprio non riesce a rinunciare a un tocco dolce, si può optare per piccole quantità di miele, ma sempre con moderazione.