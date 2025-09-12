Riso italiano e salute: le tecniche di cottura che preservano nutrienti e vitamine

Il riso italiano è al centro di un dibattito che unisce nutrizione, ricerca e filiera produttiva. Durante il talk "Riso, la stoccata vincente di una dieta nutriente", il nutrizionista e collaboratore di Italia a Tavola Domenicantonio Galatà ha ricordato che il riso non è solo fonte di carboidrati, ma anche un alimento funzionale, ricco di vitamine e minerali, privo di glutine e ideale per sportivi e contesti clinici. Le tecniche di cottura - dal risotto al vapore fino alla vasocottura - ne preservano i nutrienti, come confermato anche dal ricercatore Filip Haxhari, che ha evidenziato la capacità di assorbimento unica delle varietà italiane di riso japonica.

Il nutrizionista Domenicantonio Galatà durante il talk “Riso, la stoccata vincente di una dieta nutriente”

Sul fronte produttivo, la presidente dell’Ente Nazionale Risi, Natalia Bobba, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di ricerca, educazione e pratiche sostenibili per difendere la qualità del riso italiano, messo alla prova da importazioni non sempre sicure. Un tema che sarà al centro anche di Risó, il Festival internazionale del Riso in programma a Vercelli.

Cotture e proprietà nutrizionali

Durante il talk «Riso, la stoccata vincente di una dieta nutriente», il nutrizionista Domenicantonio Galatà ha sottolineato che il riso non è solo fonte di carboidrati, ma anche un alimento ricco di vitamine e minerali, naturalmente privo di glutine, facilmente digeribile e adatto sia a sportivi sia a contesti clinici. «Il riso è un alimento nutriente e versatile: promuoverlo con responsabilità significa difendere qualità, ambiente e dignità del lavoro, dal campo alla tavola», ha dichiarato.

Secondo Galatà, tecniche come risotto, cottura a vapore e vasocottura permettono di preservare al meglio i nutrienti. «Il riso assorbe e veicola principi nutritivi - ha spiegato - ma attenzione: non va lessato». Il ricercatore Filip Haxhari ha aggiunto: «Il segreto della straordinaria capacità di assorbimento di alcune varietà italiane di riso japonica risiede nella grande porosità dell’endosperma, un carattere stabile ed ereditario che emerge dall’interazione genotipo × ambiente».

La prospettiva della filiera

L’evento ha visto la partecipazione della presidente dell’Ente Nazionale Risi (ENR) Natalia Bobba e del direttore generale Roberto Magnaghi, che hanno ricordato le criticità della risicoltura italiana, dall’impatto ambientale alle sfide commerciali legate alle importazioni. «È importante valorizzare il prodotto italiano attraverso la ricerca e pratiche produttive rispettose dell’ambiente e dei diritti del lavoro», ha affermato Bobba, invitando medici e nutrizionisti a diffondere conoscenza sulle varietà italiane disponibili.

Il valore educativo del riso

La presidente Bobba ha ricordato anche le attività del Centro Ricerche, che ospita regolarmente scolaresche: «I bambini sono spugne: ciò che imparano a scuola lo portano a casa; la cultura del riso si costruisce fin dall’infanzia con esperienze pratiche e contenuti scientifici accessibili».

Il riso non è solo fonte di carboidrati, ma anche un alimento ricco di vitamine e minerali

All’incontro sono intervenuti anche la presidente di Coldiretti Piemonte Cristina Brizzolari, Enrico Dandolo della Fondazione Gualtiero Marchesi - ricordando il celebre Riso oro e zafferano degli anni ’80 - e produttori come Riso Buono e la storica Maratelli. Il dibattito ha posto l’accento sulla necessità di contrastare le importazioni da Paesi che non garantiscono standard adeguati, come dimostrano i richiami su lotti di Basmati provenienti da India e Pakistan.

Verso Risó, Festival internazionale del Riso

I lavori proseguiranno dal 12 al 14 a Vercelli con l’inaugurazione di Risó, il Festival internazionale del Riso, occasione per ampliare il confronto tra produzione, nutrizione e cultura gastronomica.