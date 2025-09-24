Curcuma, la spezia originaria dell’India che protegge cervello e memoria

Originaria dell’India e appartenente alla famiglia dello zenzero, la curcuma (Curcuma longa) è una pianta erbacea perenne oggi coltivata in gran parte delle regioni tropicali. La sua radice, una volta essiccata e ridotta in polvere, diventa la celebre spezia dal colore giallo intenso che caratterizza molte ricette della cucina asiatica e in particolare quella indiana. Oltre al ruolo in cucina, la curcuma è da tempo al centro di studi scientifici per le sue proprietà benefiche. A sottolinearne il valore è la dottoressa Elisabetta Macorsini, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini e dei centri Humanitas Medical Care, in un approfondimento pubblicato su Humanitas Salute.

La curcuma, spezia originaria dell'India

I benefici per la salute della curcuma

Il principio attivo della curcuma è la curcumina, una sostanza a cui si attribuiscono importanti proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Secondo la dottoressa Macorsini, la curcumina potrebbe contribuire alla prevenzione del declino cognitivo legato all’invecchiamento e ad alcune patologie neurodegenerative. A rafforzare la sua azione entrano in gioco anche gli acidi grassi omega-3 presenti nella pianta, che svolgono un ruolo protettivo per il cervello.

Le proprietà nutrizionali

Oltre alla curcumina, la curcuma offre un profilo nutrizionale ricco. 100 grammi di polvere apportano circa:

67,14 g di carboidrati

22,7 g di fibre

12,85 g di acqua

9,68 g di proteine

3,25 g di lipidi, di cui: 1,838 g di grassi saturi 0,449 g di grassi monoinsaturi 0,756 g di grassi polinsaturi 0,056 g di grassi trans

3,21 g di zuccheri

4,43 mg di vitamina E

1,350 mg di niacina

2.080 mg di potassio

299 mg di fosforo

208 mg di magnesio

168 mg di calcio

55 mg di ferro

27 mg di sodio

4,50 mg di zinco

0,7 mg di vitamina C

0,150 mg di riboflavina

0,107 mg di vitamina B6

0,058 mg di tiamina

20 µg di folati

13,4 µg di vitamina K

Inoltre, la curcuma è una fonte di curcumina e di oli essenziali.

Gli altri alimenti che fanno bene al cervello

Anche altri alimenti possono concorrere alla buona salute del sistema nervoso. Tra questi, i vegetali, in particolare la famiglia delle Brassicacee, come cavoli, broccoli, cavolini di Bruxelles e cavolfiori, noti per essere ricchi di vitamina C e acido folico, che possono migliorare la memoria e sostenere la concentrazione e l’attenzione. Le noci costituiscono un’altra categoria di alimenti benefici per il cervello, poiché ricche di acidi grassi omega-6 e omega-3, vitamina E e vitamina B6, che contribuiscono al mantenimento del sistema nervoso a diversi livelli. I mirtilli, grazie alla presenza di antocianine e cianidine, sostanze che promuovono l’eliminazione dei radicali liberi e le reazioni antinfiammatorie, possono aiutare a mitigare il carico infiammatorio associato all’invecchiamento del cervello, che può contribuire al declino cognitivo. La curcuma, insieme ai vegetali, alle noci e ai mirtilli, svolge un ruolo significativo nel supportare la salute del cervello e del sistema nervoso.