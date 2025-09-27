EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 27 settembre 2025  | aggiornato alle 18:17 | 114688 articoli pubblicati

Castel Firmian
Rational
Rational

a tavola

Pollo crudo pericoloso, ecco una guida sui rischi e sulla corretta cottura

Il pollo è un alimento ricco di proteine e nutrienti, ma mangiarlo crudo espone a gravi rischi per la salute. La cottura a temperatura adeguata garantisce sicurezza alimentare e riduce il rischio di contaminazioni

di Redazione Italia a Tavola
 
27 settembre 2025 | 12:41

Pollo crudo pericoloso, ecco una guida sui rischi e sulla corretta cottura

Il pollo è un alimento ricco di proteine e nutrienti, ma mangiarlo crudo espone a gravi rischi per la salute. La cottura a temperatura adeguata garantisce sicurezza alimentare e riduce il rischio di contaminazioni

di Redazione Italia a Tavola
27 settembre 2025 | 12:41
 

Il pollo è un alimento dalle proprietà nutritive distintive, apprezzato per l’alto contenuto proteico e la facilità di digestione. Ricco di vitamine del gruppo B, ferro e zinco, contribuisce al corretto funzionamento del sistema immunitario e alla crescita muscolare. Le sue proteine di alta qualità lo rendono ideale per una dieta equilibrata, mentre il basso contenuto di grassi rispetto ad altre carni lo rende adatto anche a regimi ipocalorici. Tuttavia, nonostante i suoi benefici, il consumo di pollo crudo comporta rischi significativi per la salute.

Pollo crudo pericoloso, ecco una guida sui rischi e sulla corretta cottura

Il pollo non va mangiato crudo

Rischi legati al consumo di pollo crudo

Mangiare pollo crudo espone l’organismo a numerosi pericoli. La carne può contenere batteri patogeni come Salmonella, Campylobacter e Escherichia Coli, presenti soprattutto nell’intestino degli animali e trasferiti durante la macellazione o la preparazione. L’ingestione di carne contaminata può provocare disturbi gastrointestinali come crampi addominali, nausea, vomito e dissenteria, oltre a possibili rialzi della temperatura corporea.

I soggetti con sistema immunitario compromesso sono maggiormente a rischio di complicanze, mentre ricoveri ospedalieri sono frequenti in caso di contaminazioni gravi.

Cross-contaminazione e igiene in cucina

Un ulteriore pericolo è la cross-contaminazione, che avviene quando il pollo crudo entra in contatto con utensili, superfici o altri alimenti. Anche la manipolazione con le mani può essere dannosa. Per ridurre i rischi, è fondamentale lavare accuratamente mani, coltelli, taglieri e piatti dopo ogni contatto con il pollo crudo. L’igiene in cucina è quindi essenziale per garantire sicurezza alimentare.

Pollo crudo pericoloso, ecco una guida sui rischi e sulla corretta cottura

In cottura, la carne di pollo deve raggiungere una temperatura interna di 70-75°C.

Come verificare la cottura del pollo

La cottura è il metodo più efficace per eliminare batteri patogeni. Per garantire sicurezza, la carne deve raggiungere una temperatura interna di 70-75°C. Questo può risultare difficile con fettine spesse, quindi è consigliabile utilizzare un termometro da cucina per verificare la temperatura.

Mozzarella Bufala Campana

A livello visivo, il pollo cotto si presenta di colore bianco uniforme all’interno; eventuali sfumature rosa indicano cottura insufficiente. Durante la cottura, la mioglobina presente nei muscoli si denatura, facendo diventare la carne bianca. Il pollo deve essere cotto su entrambi i lati, poiché le superfici esterne sono più soggette a contaminazioni.

Sicurezza e consumo responsabile

Il pollo rappresenta una fonte preziosa di nutrienti essenziali, ma la sicurezza alimentare deve essere sempre prioritaria. Evitare il consumo crudo, rispettare le temperature di cottura e mantenere un’igiene scrupolosa in cucina riduce significativamente i rischi di infezioni da Salmonella, Campylobacter ed Escherichia Coli, garantendo un alimento sano e sicuro per tutta la famiglia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pollo carne di pollo Salmonella Campylobacter Escherichia Coli cottura pollo sicurezza alimentare contaminazione alimentare proteine pollo rischio alimentare
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nutras
Pavoni
Pentole Agnelli
Mozzarella Bufala Campana
Nutras
Pavoni
Pentole Agnelli
Mozzarella Bufala Campana
Robo
Casoni Liquori

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 