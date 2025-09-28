Stanchezza in autunno: servono davvero gli integratori?

Con l’arrivo dell’autunno il corpo deve affrontare un periodo di transizione: le giornate si accorciano, le temperature calano, la luce cambia. Tutti fattori che possono incidere sull’equilibrio ormonale e sul metabolismo, provocando una sensazione di stanchezza, difficoltà di concentrazione e maggiore esposizione alle malattie da raffreddamento. In questo contesto, molte persone ricorrono a integratori e ricostituenti per recuperare energie. Ma sono davvero utili? A rispondere è la dottoressa Maria Bravo, nutrizionista di Humanitas San Pio X, che invita a riflettere prima di assumere prodotti senza un reale bisogno.

Stanchezza di stagione: l’alimentazione basta o serve un aiuto dagli integratori?

Perché ci sentiamo più stanchi in autunno?

La spossatezza di stagione è, in realtà, la naturale risposta fisiologica del corpo al cambiamento. Il problema è che questa fase di adattamento mal si concilia con i ritmi serrati della vita quotidiana, tra lavoro, studio e impegni familiari. Da qui la sensazione di non riuscire a ricaricare le batterie, soprattutto al mattino. Secondo la nutrizionista, il modo migliore per affrontare il cambio di stagione è puntare prima di tutto sullo stile di vita: regolare attività fisica, alimentazione equilibrata e un buon ritmo sonno-veglia sono strumenti preziosi per rinforzare le difese immunitarie.

La dieta giusta: vitamine e alimenti di stagione

Una corretta alimentazione in autunno parte da un gesto semplice ma fondamentale: mantenere una buona idratazione. Bere acqua assicura all’organismo l’apporto di minerali come sodio e potassio, utili per l’equilibrio idrico e muscolare. La base resta il consumo quotidiano di almeno cinque porzioni tra frutta e verdura, che forniscono le vitamine indispensabili per affrontare il periodo:

Vitamina C , essenziale per le difese immunitarie e per l’assorbimento del ferro.

, essenziale per le difese immunitarie e per l’assorbimento del ferro. Vitamine A ed E , preziosi antiossidanti.

, preziosi antiossidanti. Vitamine del gruppo B , che sostengono il sistema nervoso e il metabolismo energetico (B5 e B7), oltre a essere fondamentali per chi segue diete vegetariane o vegane (B9 e B12).

, che sostengono il sistema nervoso e il metabolismo energetico (B5 e B7), oltre a essere fondamentali per chi segue diete vegetariane o vegane (B9 e B12). Vitamina D, che non solo favorisce la salute delle ossa, ma riduce l’affaticamento muscolare e sostiene il sistema immunitario.

La principale fonte di vitamina D resta l’esposizione solare, ma anche alimenti come salmone, sgombro e tuorlo d’uovo possono garantirne una buona quota.

Frutta e verdura di stagione: gli alleati naturali

Consumare prodotti stagionali è il modo migliore per assicurarsi i nutrienti di cui il corpo ha bisogno proprio in quel momento dell’anno. Tra i frutti autunnali più preziosi troviamo melagrana, arance, pompelmi e kiwi, tutti ricchi di vitamina C. Sul fronte verdure, zucca, broccoli, cavolfiori e spinaci sono un concentrato di sostanze antiossidanti e di beta-carotene, precursore della vitamina A. Le preparazioni calde come zuppe e minestre rappresentano inoltre un ottimo modo per integrare queste verdure nella dieta quotidiana, unendo nutrienti e comfort food.

Integratori: quando servono davvero?

Mangiare bene durante tutto l’anno non significa essere immuni da malattie stagionali o stanchezza. Tuttavia, la dottoressa Bravo sottolinea che il fai-da-te con gli integratori è rischioso. Prima di assumere qualsiasi prodotto è bene rivolgersi al proprio medico, che può valutare attraverso esami clinici eventuali carenze e consigliare il supplemento più adatto.

Integratori: prima di assumere qualsiasi prodotto è bene rivolgersi al proprio medico

Dosi e durata vanno sempre stabilite da uno specialista, tenendo conto anche di eventuali allergie o patologie. Attenzione agli acquisti online: se si sceglie l’e-commerce, è preferibile affidarsi solo a siti ufficiali o produttori certificati, per evitare prodotti di dubbia provenienza.

Gli integratori più utili in autunno

Quando realmente indicati, gli integratori possono essere di supporto:

Vitamina C , per rinforzare il sistema immunitario.

, per rinforzare il sistema immunitario. Vitamina D , soprattutto se i livelli ematici risultano bassi.

, soprattutto se i livelli ematici risultano bassi. Vitamine del gruppo B , importanti per chi segue regimi alimentari vegani o vegetariani.

, importanti per chi segue regimi alimentari vegani o vegetariani. Sali minerali come magnesio e potassio, utili in particolare a chi pratica sport regolarmente.

La priorità resta lo stile di vita

Gli integratori possono essere un aiuto, ma non sostituiscono un approccio completo basato su dieta equilibrata, sonno regolare e movimento quotidiano. L’autunno, con i suoi ritmi più lenti, può essere anche l’occasione per ricalibrare abitudini e dare più spazio al benessere. In altre parole: prima di cercare la soluzione in una pillola, conviene ripartire dalla tavola e dal proprio stile di vita.