Frutta, cacao e caffè: i polifenoli potrebbero rallentare l’invecchiamento biologico

Una dieta ricca di polifenoli potrebbe contribuire a un invecchiamento biologico più sano. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Navarra, in Spagna, presentato durante il Congresso europeo sull’obesità (Eco), che ha analizzato il rapporto tra alimentazione e lunghezza dei telomeri, le strutture poste alle estremità del Dna considerate uno degli indicatori dell’invecchiamento cellulare. Secondo i ricercatori, un maggiore consumo di polifenoli sarebbe associato a una minore probabilità di avere telomeri più corti, condizione spesso collegata a un aumento del rischio di deterioramento cellulare e sviluppo di malattie croniche.

Polifenoli, uno studio europeo collega la dieta all’età biologica

Frutta, caffè e cacao tra gli alimenti osservati

I polifenoli sono composti naturali presenti soprattutto negli alimenti vegetali e noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Si trovano in quantità significative nei frutti di bosco, nella frutta secca, nel cacao, nelle olive, nella soia, nel tè, nel caffè e nel vino rosso. Lo studio ha coinvolto 1.709 adulti, con campioni biologici raccolti tra il 2008 e il 2015 per monitorare la lunghezza dei telomeri nel tempo. Dall’analisi è emersa una relazione inversa tra consumo di polifenoli e presenza di telomeri corti. I partecipanti con l’assunzione più elevata di polifenoli presentavano infatti un rischio inferiore del 52% rispetto a quelli con il consumo più basso. Una correlazione che, secondo gli autori, suggerisce un possibile ruolo della dieta nella protezione dei meccanismi cellulari legati all’invecchiamento.

Tra gli elementi osservati nello studio compare anche il consumo moderato di caffè. I ricercatori hanno rilevato che bere fino a una tazza al giorno sarebbe associato a un rischio inferiore del 26% di avere telomeri più corti. Anche la frutta mostra un legame significativo: il quarto dei partecipanti con il consumo più elevato presentava un rischio ridotto del 29%. L’associazione è risultata più evidente nei soggetti sotto i 64 anni, mentre nei partecipanti più anziani non è emersa una relazione altrettanto chiara. Un elemento che, secondo gli studiosi, potrebbe indicare come le abitudini alimentari incidano maggiormente nelle prime fasi del processo di invecchiamento biologico.

Gli scienziati: servono altre ricerche

Gli autori invitano comunque alla cautela nell’interpretazione dei risultati. «Questi dati supportano l’ipotesi che le diete ricche di polifenoli possano favorire un invecchiamento biologico più sano», spiegano i ricercatori, precisando però che si tratta di uno studio osservazionale e che saranno necessari ulteriori approfondimenti per confermare il rapporto diretto tra alimentazione e salute dei telomeri. Resta però centrale il tema dell’alimentazione preventiva, soprattutto in un momento in cui la ricerca continua a indagare il legame tra dieta mediterranea, processi infiammatori e longevità.