Oggi inizia l’estate: i 10 alimenti che aiutano una tintarella più duratura

Oggi inizia ufficialmente l'estate e con le vacanze sempre più prossime o già in corso, cresce il desiderio di ottenere un’abbronzatura uniforme, luminosa e duratura. Se la protezione solare resta indispensabile, anche l’alimentazione può contribuire al benessere della pelle, fornendo nutrienti utili per affrontare l’esposizione ai raggi UV e sostenere la naturale produzione di melanina. La qualità dell’abbronzatura dipende anche da ciò che arriva in tavola.

Mentre ci si abbronza, anche l’alimentazione può contribuire al benessere della pelle

Una dieta ricca di frutta, verdura, vitamine e sostanze antiossidanti aiuta infatti a contrastare l’azione dei radicali liberi prodotti dall’esposizione solare. Particolarmente importante è il betacarotene, sostanza che rappresenta il precursore della melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle durante l’estate. Oltre a favorire la pigmentazione cutanea, il betacarotene contribuisce a proteggere l’organismo dallo stress ossidativo e sostiene le difese naturali della pelle.

Betacarotene, vitamina C ed E: gli alleati dell’abbronzatura

Tra gli alimenti più ricchi di betacarotene figurano:

carote

albicocche

pesche

melone

anguria

pomodori

peperoni

spinaci

radicchio rosso

Accanto al betacarotene svolgono un ruolo importante anche la vitamina C, presente in kiwi, mango, ananas e mirtilli, e la vitamina E, contenuta soprattutto nell’olio extravergine di oliva e nei semi oleosi. Anche il licopene, abbondante nei pomodori e nei vegetali rossi, contribuisce alla protezione della pelle dagli effetti dell’esposizione al sole.

Omega 3 e grassi buoni per una pelle più resistente

Un ruolo significativo è svolto anche dagli Omega 3 e dagli Omega 6, presenti in frutta secca, semi di lino, avocado, latte e pesce azzurro come alici, sgombri, orate, spigole e merluzzo. Questi nutrienti favoriscono la corretta distribuzione della melanina negli strati più esterni della pelle e contribuiscono al mantenimento della barriera cutanea.

I 10 alimenti da portare in tavola per l’estate

Tra gli alimenti più utili da inserire nel menu estivo ci sono carote, spinaci, radicchio, anguria, pesche, avocado, lattuga, kiwi, frutta secca e pomodori. Si tratta di prodotti naturalmente ricchi di betacarotene, vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti che contribuiscono a proteggere la pelle dagli effetti dello stress ossidativo causato dall’esposizione al sole.

Carote, spinaci, radicchio, anguria, pesche, avocado, lattuga, kiwi, frutta secca e pomodori, tutti alimenti che aiutano l'abbronzatura

Consumati con regolarità all’interno di una dieta varia ed equilibrata, aiutano a mantenere l’organismo ben idratato, favoriscono il benessere cutaneo e supportano i naturali processi che contribuiscono a un’abbronzatura più uniforme e duratura.

Idratazione e olio extravergine: due alleati spesso sottovalutati

Durante l’estate è fondamentale mantenere una corretta idratazione. Bere acqua in quantità adeguata e consumare regolarmente frutta e verdura aiuta a preservare l’elasticità della pelle e a contrastarne secchezza e desquamazione. Un altro elemento spesso trascurato è l’olio extravergine di oliva.

L'olio d'oliva, per condire le verdure, è particolarmente indicato d'estate

Il betacarotene, infatti, è una sostanza liposolubile e viene assorbito meglio quando viene consumato insieme a grassi di qualità. Condire le verdure con olio extravergine permette quindi di aumentare la disponibilità di questo nutriente e di valorizzarne i benefici.

Alimentazione equilibrata per una pelle luminosa tutta l’estate

Un’alimentazione ricca di antiossidanti, vitamine, betacarotene, Omega 3 e acqua rappresenta un valido supporto per chi desidera affrontare la stagione estiva con una pelle più sana e luminosa. L’abbronzatura passa anche dalla tavola: scegliere gli alimenti giusti significa contribuire al benessere della pelle e alla sua naturale capacità di adattarsi all’esposizione solare.