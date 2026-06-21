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domenica 21 giugno 2026  | aggiornato alle 11:46 | 119926 articoli pubblicati

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Estate al via

Oggi inizia l’estate: i 10 alimenti che aiutano una tintarella più duratura

Con l’inizio dell’estate cresce l’attenzione verso l’abbronzatura e la salute della pelle. Dalle carote ai pomodori, passando per olio, frutta secca e pesce, ecco gli alimenti che favoriscono la produzione di melanina

di Redazione Italia a Tavola
 
21 giugno 2026 | 07:30

Oggi inizia l’estate: i 10 alimenti che aiutano una tintarella più duratura

Con l’inizio dell’estate cresce l’attenzione verso l’abbronzatura e la salute della pelle. Dalle carote ai pomodori, passando per olio, frutta secca e pesce, ecco gli alimenti che favoriscono la produzione di melanina

di Redazione Italia a Tavola
21 giugno 2026 | 07:30
 

Indice

Oggi inizia ufficialmente l'estate e con le vacanze sempre più prossime o già in corso, cresce il desiderio di ottenere un’abbronzatura uniforme, luminosa e duratura. Se la protezione solare resta indispensabile, anche l’alimentazione può contribuire al benessere della pelle, fornendo nutrienti utili per affrontare l’esposizione ai raggi UV e sostenere la naturale produzione di melanina. La qualità dell’abbronzatura dipende anche da ciò che arriva in tavola.

Oggi inizia l’estate: i 10 alimenti che aiutano una tintarella più duratura

Mentre ci si abbronza, anche l’alimentazione può contribuire al benessere della pelle

Una dieta ricca di frutta, verdura, vitamine e sostanze antiossidanti aiuta infatti a contrastare l’azione dei radicali liberi prodotti dall’esposizione solare. Particolarmente importante è il betacarotene, sostanza che rappresenta il precursore della melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle durante l’estate. Oltre a favorire la pigmentazione cutanea, il betacarotene contribuisce a proteggere l’organismo dallo stress ossidativo e sostiene le difese naturali della pelle.

Betacarotene, vitamina C ed E: gli alleati dell’abbronzatura

Tra gli alimenti più ricchi di betacarotene figurano:

  • carote
  • albicocche
  • pesche
  • melone
  • anguria
  • pomodori
  • peperoni
  • spinaci
  • radicchio rosso

Accanto al betacarotene svolgono un ruolo importante anche la vitamina C, presente in kiwi, mango, ananas e mirtilli, e la vitamina E, contenuta soprattutto nell’olio extravergine di oliva e nei semi oleosi. Anche il licopene, abbondante nei pomodori e nei vegetali rossi, contribuisce alla protezione della pelle dagli effetti dell’esposizione al sole.

Omega 3 e grassi buoni per una pelle più resistente

Un ruolo significativo è svolto anche dagli Omega 3 e dagli Omega 6, presenti in frutta secca, semi di lino, avocado, latte e pesce azzurro come alici, sgombri, orate, spigole e merluzzo. Questi nutrienti favoriscono la corretta distribuzione della melanina negli strati più esterni della pelle e contribuiscono al mantenimento della barriera cutanea.

I 10 alimenti da portare in tavola per l’estate

Tra gli alimenti più utili da inserire nel menu estivo ci sono carote, spinaci, radicchio, anguria, pesche, avocado, lattuga, kiwi, frutta secca e pomodori. Si tratta di prodotti naturalmente ricchi di betacarotene, vitamine, sali minerali e sostanze antiossidanti che contribuiscono a proteggere la pelle dagli effetti dello stress ossidativo causato dall’esposizione al sole.

Oggi inizia l’estate: i 10 alimenti che aiutano una tintarella più duratura

Carote, spinaci, radicchio, anguria, pesche, avocado, lattuga, kiwi, frutta secca e pomodori, tutti alimenti che aiutano l'abbronzatura

Consumati con regolarità all’interno di una dieta varia ed equilibrata, aiutano a mantenere l’organismo ben idratato, favoriscono il benessere cutaneo e supportano i naturali processi che contribuiscono a un’abbronzatura più uniforme e duratura.

Idratazione e olio extravergine: due alleati spesso sottovalutati

Durante l’estate è fondamentale mantenere una corretta idratazione. Bere acqua in quantità adeguata e consumare regolarmente frutta e verdura aiuta a preservare l’elasticità della pelle e a contrastarne secchezza e desquamazione. Un altro elemento spesso trascurato è l’olio extravergine di oliva.

Oggi inizia l’estate: i 10 alimenti che aiutano una tintarella più duratura

L'olio d'oliva, per condire le verdure, è particolarmente indicato d'estate

Il betacarotene, infatti, è una sostanza liposolubile e viene assorbito meglio quando viene consumato insieme a grassi di qualità. Condire le verdure con olio extravergine permette quindi di aumentare la disponibilità di questo nutriente e di valorizzarne i benefici.

Alimentazione equilibrata per una pelle luminosa tutta l’estate

Un’alimentazione ricca di antiossidanti, vitamine, betacarotene, Omega 3 e acqua rappresenta un valido supporto per chi desidera affrontare la stagione estiva con una pelle più sana e luminosa. L’abbronzatura passa anche dalla tavola: scegliere gli alimenti giusti significa contribuire al benessere della pelle e alla sua naturale capacità di adattarsi all’esposizione solare.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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