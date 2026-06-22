Cinque alimenti alleati della vista: cosa mangiare per proteggere gli occhi

La luteina è considerata uno dei nutrienti più importanti per il mantenimento della salute degli occhi. Questo pigmento naturale appartenente alla famiglia dei carotenoidi svolge infatti un ruolo fondamentale nella protezione della vista e nel contrasto dei processi di invecchiamento che interessano le strutture oculari.

La luteina, presente in diversi alimenti, contrasta l'invecchiamento che interessa le strutture oculari

Secondo gli specialisti di Baviera, una rete europea di cliniche oculistiche specializzate, la luteina rappresenta una sorta di filtro naturale capace di difendere la retina dagli effetti dello stress ossidativo e dall’esposizione costante alla luce. Poiché l’organismo non è in grado di produrla autonomamente, il suo apporto dipende esclusivamente dall’alimentazione.

Perché la luteina è importante per la vista

La luteina si concentra nella macula lutea, la parte centrale della retina responsabile della visione dettagliata e della percezione nitida delle immagini. Qui contribuisce a neutralizzare i radicali liberi generati dall’esposizione alla luce e ai fattori ambientali, aiutando a preservare le cellule oculari più delicate.

Un altro aspetto rilevante riguarda la sua natura liposolubile. Per favorirne l’assorbimento è consigliabile consumare gli alimenti che la contengono insieme a fonti di grassi salutari come olio extravergine d’oliva, avocado e frutta secca. Oltre ai benefici per la vista, la luteina è presente anche nel cervello e viene associata al mantenimento delle funzioni cognitive e della memoria.

Cavolo riccio: il re della luteina

Tra gli alimenti più ricchi di luteina spicca il cavolo riccio, che presenta una concentrazione particolarmente elevata di luteina e zeaxantina. Grazie alla presenza di vitamine C e K e di numerosi antiossidanti, contribuisce a sostenere la salute delle cellule retiniche e a contrastare l’infiammazione cronica.

Il cavolo riccio, una verdura ricchissima di Luteina

Può essere consumato crudo in insalata, cotto al forno per realizzare chips leggere oppure saltato in padella come contorno.

Spinaci: una fonte preziosa per la retina

Gli spinaci rappresentano un’altra eccellente fonte di luteina. La cottura favorisce il rilascio del carotenoide e ne migliora la biodisponibilità. Il loro consumo contribuisce alla protezione dell’epitelio pigmentato retinico e supporta l’adattamento dell’occhio ai cambiamenti di luminosità. Sono particolarmente versatili in cucina e possono essere utilizzati in zuppe, frittate, stufati, contorni o come ingrediente per pesti vegetali.

Cime di rapa: protezione naturale per gli occhi

Le cime di rapa si distinguono per l’elevata presenza di carotenoidi e composti antiossidanti. Oltre alla luteina, apportano vitamina K e glucosinolati, sostanze che favoriscono la salute dei piccoli vasi sanguigni che irrorano la retina. Per preservarne le proprietà nutrizionali è consigliata una cottura rapida, tramite sbollentatura o salto in padella.

Le cime di rapa si distinguono per l’elevata presenza di carotenoidi e composti antiossidanti

Mais: il contributo della zeaxantina

Il mais è una delle fonti alimentari più importanti di zeaxantina, carotenoide strettamente legato alla luteina. Insieme, queste sostanze contribuiscono a formare una barriera naturale contro la luce intensa e l’abbagliamento. Il mais può essere inserito facilmente nella dieta quotidiana attraverso insalate, zuppe, contorni o preparazioni a base di farina di mais.

Tuorlo d’uovo: luteina altamente biodisponibile

Il tuorlo d’uovo contiene una quantità inferiore di luteina rispetto alle verdure a foglia verde, ma offre un vantaggio significativo: la presenza naturale di grassi facilita l’assorbimento del carotenoide da parte dell’organismo.

Il tuorlo d’uovo, con la presenza naturale di grassi, facilita l’assorbimento del carotenoide da parte dell’organismo

Inoltre, il tuorlo apporta zinco, minerale coinvolto nei processi che favoriscono la salute della retina e la produzione dei pigmenti protettivi dell’occhio. Uova in camicia, alla coque o leggermente cotte rappresentano le modalità migliori per preservarne le qualità nutrizionali.

Gli esperti: alimentazione e prevenzione per la salute visiva

Il dottor Sergio Ares, oculista e Country Manager di Baviera Italia, spiega: «La luteina è un antiossidante naturale che agisce come uno ‘scudo biologico’ per gli occhi, filtrando la dannosa luce blu e proteggendo la macula dai danni ossidativi. Poiché il nostro corpo non è in grado di produrre autonomamente questa sostanza, il suo consumo è fondamentale per prevenire malattie irreversibili come la degenerazione maculare e la cataratta. Noi di Baviera vi incoraggiamo a includere questi cinque alimenti nella vostra dieta quotidiana non solo per nutrire il vostro corpo in generale, ma anche per proteggere la salute dei vostri occhi in ogni fase della vita».