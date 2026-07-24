Uno studio italiano ha analizzato il possibile ruolo dei componenti non alcolici del vino sulla sicurezza stradale. Come riportato dal portale Sanità Informazione, la ricerca, condotta dal Politecnico di Torino e dall’Università degli Studi di Torino e pubblicata sulla rivista scientifica PLOS One, ha coinvolto 32 conducenti sottoposti a prove con un simulatore di guida dopo il consumo di vini rossi con differenti livelli di solfiti. L’obiettivo era capire se, mantenendo il tasso alcolemico vicino al limite legale di 0,5 g/l, anche la composizione della bevanda potesse influenzare alcune risposte alla guida. I risultati mostrano differenze soprattutto negli scenari urbani più impegnativi, mentre nelle condizioni più semplici non sono emersi effetti rilevanti legati ai solfiti.

Lo studio evidenzia che non è solo l'alcol a contare, ma anche componenti come i solfiti possono influenzare il comportamento del conducente, in particolare la gestione di velocità e distanze

Non solo alcol: perché i ricercatori hanno studiato i solfiti del vino

Quando si parla di sicurezza stradale, il primo elemento considerato è l’alcolemia, cioè la quantità di alcol presente nel sangue. Tuttavia il vino è una bevanda complessa, composta da numerose sostanze che possono avere effetti diversi sull’organismo. Tra queste ci sono i solfiti, composti utilizzati in enologia per le loro proprietà antiossidanti e antimicrobiche, fondamentali per preservare la qualità e la stabilità del prodotto. La ricerca nasce da una domanda precisa: a parità di quantità di alcol assunta, il diverso contenuto di solfiti può essere associato a cambiamenti nel comportamento del conducente? L’obiettivo non era mettere in discussione il ruolo dell’alcol, già noto come principale fattore di rischio per la guida, ma valutare se anche altri componenti della bevanda potessero contribuire a modificare alcune risposte comportamentali in condizioni particolari.

La concentrazione del conducente è messa a dura prova negli scenari notturni e urbani. La ricerca del Politecnico di Torino suggerisce che i solfiti nel vino, anche a parità di tasso alcolemico legale, possono alterare le risposte a questi stimoli complessi

La sperimentazione con simulatore di guida su 32 conducenti

Per rispondere a questa domanda, i ricercatori hanno utilizzato due vini rossi Barbera prodotti dall’Università di Torino con differenti concentrazioni di solfiti, entrambe inferiori ai limiti previsti dalla normativa europea. Uno presentava un contenuto di 86 mg/l di anidride solforosa totale, l’altro di 126 mg/l. La sperimentazione ha coinvolto 32 partecipanti, 16 uomini e 16 donne, attraverso un protocollo randomizzato e triplo cieco, cioè una modalità in cui né i volontari né i ricercatori coinvolti nelle prove conoscevano quale vino fosse stato somministrato durante ciascun test. Ogni partecipante ha affrontato tre sessioni di guida in giornate diverse: una da sobrio, una dopo il consumo del vino con minore contenuto di solfiti e una dopo quello con maggiore concentrazione. La quantità somministrata, pari a 190 ml di vino, è stata definita per mantenere il livello alcolemico intorno allo 0,5 g/l, cioè il limite previsto dalla normativa italiana per la maggior parte dei conducenti. Le prove sono state effettuate attraverso un simulatore di guida scientificamente validato, in grado di riprodurre situazioni differenti e misurare le reazioni dei conducenti.

Gli effetti dei solfiti negli scenari di guida urbani più complessi

I risultati mostrano che nelle situazioni di guida meno impegnative non sono emersi differenze significative attribuibili al contenuto di solfiti. In questi casi il principale effetto osservato è stato quello legato all’alcol, associato a un pegioramento del controllo laterale del veicolo, soprattutto durante le curve. Il quadro cambia negli scenari urbani più complessi, dove il conducente deve gestire contemporaneamente più informazioni, come presenza di altri veicoli, pedoni, velocità e distanze di sicurezza. In queste condizioni sono state osservate alcune differenze nel comportamento: con il vino a maggiore contenuto di solfiti, durante l’interazione con altri veicoli, i conducenti tendevano a mantenere velocità più elevate e distanze più ravvicinate rispetto al veicolo precedente. Nelle situazioni con presenza di pedoni, invece, è stato rilevato un comportamento più prudente.

Lo studio italiano esplora come i solfiti possano amplificare i pericoli in situazioni complesse

Le prospettive della ricerca e le fonti dello studio