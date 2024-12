Alcol alla guida: ecco quanto si può bere per non superare i limiti legali

A partire dal 14 dicembre, sono ufficialmente in vigore le nuove disposizioni del Codice della Strada, introdotte dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. La riforma apporta significativi cambiamenti, tra cui il ritiro immediato della patente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le nuove misure mirano a migliorare la sicurezza stradale e a contrastare in modo più efficace la guida in condizioni pericolose.

Nuovo Codice della Strada: nuove norme per l'alcol alla guida

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la stretta sulla guida in stato di ebbrezza. Con l’aggiornamento degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, sono state inasprite le sanzioni per chi guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. La riforma stabilisce un limite massimo di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue, ma per i neopatentati (con meno di tre anni di patente) e i conducenti professionali il limite è fissato a zero. Con il nuovo Codice della Strada, le misure contro chi guida sotto l'effetto di alcol diventano più severe. Le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico rilevato, con aumenti significativi.

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/L

Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, il conducente rischia

Sanzione pecuniaria compresa tra 573 e 2.170 euro

Sospensione della patente da 3 a 6 mesi

Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/L

Con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, le conseguenze aumentano notevolmente:

Arresto fino a 6 mesi

Ammenda da 800 a 3.200 euro

Sospensione della patente da 6 mesi a un anno

Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L

Se il tasso supera 1,5 grammi per litro, la situazione diventa ancora più grave:

Arresto da 6 mesi a 1 anno

Ammenda da 1.500 a 6.000 euro

Sospensione della patente da 1 a 2 anni

In ogni caso, verranno decurtati 10 punti dalla patente. In caso di recidiva, le sanzioni saranno aumentate di un terzo e raddoppieranno per coloro che cercheranno di aggirare i controlli. Dispositivi come l’Alcolock diventerà obbligatorio per chi ha subito sospensioni in passato.

Alcolock, cos’è e quando si usa?

Una delle novità principali è l'introduzione dell'Alcolock, un dispositivo obbligatorio per chi è recidivo. L'Alcolock è un sistema di sicurezza che impedisce l'avvio del motore se viene rilevato un tasso alcolemico superiore a zero. Per chi è stato condannato in precedenza per guida in stato di ebbrezza, il Prefetto può disporre l'installazione obbligatoria di questo dispositivo. I veicoli comunitari di nuova immatricolazione dovranno avere la predisposizione per l'Alcolock a partire dal 6 luglio 2024, anche se l'obbligo diventerà operativo ufficialmente con un decreto previsto entro il 14 giugno 2025. L'obiettivo è prevenire ulteriori incidenti e dissuadere i recidivi con una tecnologia avanzata.

Quanti bicchieri di vino si possono bere senza superare i limiti?

Determinare con precisione quanti bicchieri di vino si possano consumare senza superare i limiti legali dipende da diversi fattori personali, come peso corporeo, sesso e metabolismo. Ad esempio, un uomo di circa 80 kg potrebbe rimanere sotto il limite legale con 3-4 bicchieri di vino da 125 ml, a condizione che abbia mangiato. Una donna di 60 kg, invece, potrebbe superare il limite con soli 2-3 bicchieri. La nuova normativa prevede un limite di tolleranza molto basso. La soglia legale è fissata a 0,5 grammi per litro di alcol nel sangue. Tuttavia, fattori come peso, metabolismo e quantità di cibo ingerito influenzano il tasso alcolemico individuale. Un bicchiere di vino o una lattina di birra potrebbero non superare il limite, soprattutto se consumati a stomaco pieno. È importante sapere che anche mantenendosi sotto il limite, i rischi alla guida possono permanere, come dimostrato da studi recenti.

La riforma stabilisce un limite massimo di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue

Bere e mettersi alla guida comporta rischi significativi, anche se si è sotto i limiti legali. Già a 0,8 g/L, si osservano difficoltà motorie, rallentamenti nei riflessi e una visione alterata, aumentando il rischio di incidenti. Con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L, si possono verificare confusione, perdita di equilibrio e, nei casi più gravi, perdita di coscienza. Se il tasso alcolemico supera i 2,5 g/L, il rischio di avvelenamento del sangue può portare a coma e arresto cardio-respiratorio.

Alcol alla guida, in quanto tempo si smaltisce?

È importante ricordare che bere a stomaco vuoto accelera l'assorbimento dell'alcol, rendendo più facile superare i limiti legali. Inoltre, i vini con una gradazione alcolica più alta, come quelli rossi corposi, possono comportare un rischio maggiore di superare il limite anche con un solo bicchiere. Il tempo necessario per smaltire l’alcol varia in base a numerosi fattori, come il peso, il sesso, il metabolismo e la quantità di alcol consumato. In media, il corpo elimina circa 0,1-0,2 g/L di alcol ogni ora. Quindi, ad esempio, un bicchiere di vino (125 ml) richiede circa 1-1,5 ore per essere metabolizzato. Per una birra o un bicchierino di superalcolico, invece, potrebbero essere necessarie 1,5-2 ore. Se il tasso alcolemico è più alto, ad esempio 0,8 g/L, potrebbero essere necessarie 4-8 ore per tornare a un livello di zero.

La scelta più sicura è astenersi dal consumo di alcol prima di mettersi alla guida

La scelta più sicura è astenersi dal consumo di alcol prima di mettersi alla guida. In caso contrario, è fondamentale pianificare in anticipo, affidandosi a un conducente sobrio o a mezzi pubblici. Anche se ci si sente lucidi, l'alcol potrebbe non essere ancora completamente eliminato dal corpo. In generale, se si ha bevuto più di un bicchiere, è consigliabile attendere almeno 6 ore prima di mettersi al volante o utilizzare un etilometro per verificare il proprio stato. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti: essere consapevoli dei limiti e delle conseguenze della guida in stato di ebbrezza è essenziale per prevenire incidenti e proteggere la vita propria e degli altri.

Alcol alla guida, cosa succede all’estero

A livello internazionale, la riforma italiana si colloca in un contesto variegato. I Paesi nordici e dell’Europa orientale, come Svezia, Norvegia e Polonia, hanno limiti molto più restrittivi, con valori intorno a 0,2 g/L, mentre altri Paesi, come quelli dell’Europa occidentale, applicano limiti più permissivi, generalmente tra 0,5 e 0,8 g/L. Tuttavia, molti Stati, come il Regno Unito e la Francia, prevedono tolleranza zero per i neopatentati e i conducenti professionali.

Ecco un riepilogo dei limiti alcolici in alcuni Paesi:

Svezia 0,2 g/L

0,2 g/L Norvegia : 0,2 g/L

: 0,2 g/L Polonia : 0,2 g/L

: 0,2 g/L Regno Unito : 0,8 g/L (0,5 g/L in Scozia)

: 0,8 g/L (0,5 g/L in Scozia) Francia : 0,5 g/L (con limitazioni più severe per neopatentati e professionisti)

: 0,5 g/L (con limitazioni più severe per neopatentati e professionisti) Germania : 0,5 g/L (con limitazioni più severe per neopatentati e professionisti)

: 0,5 g/L (con limitazioni più severe per neopatentati e professionisti) Stati Uniti : 0,8 g/L

: 0,8 g/L Canada : 0,8 g/L

: 0,8 g/L Giappone : 0,3 g/L

: 0,3 g/L Australia: 0,5 g/L

Questi limiti riflettono approcci diversi alla sicurezza stradale, ma in generale tendono a limitare severamente la guida sotto l'effetto di alcol e droghe.

Stupefacenti e cellulari, le nuove norme

Un'altra novità riguarda l'introduzione dei test salivari per accertare l'assunzione di stupefacenti. Secondo il nuovo decreto non servirà più dimostrare lo stato di alterazione alla guida, bensì basterà rilevare l'assunzione di droghe attraverso un test salivare. Il concetto chiave è l'attualità dell'assunzione, cioè l'assunzione deve essere recente, prima di mettersi alla guida. Questi test serviranno anche per monitorare farmaci psicotropi e altri agenti che potrebbero alterare la guida. L'operatività dei test salivari sarà stabilita con un decreto attuativo specifico.

Le nuove norme introducono anche misure più severe contro l'utilizzo dello smartphone durante la guida con sanzioni che vanno dai 250 a mille euro, Se si viene sorpresi con il cellulare al volante e si hanno almeno 10 punti sulla patente, la sospensione è di una settimana. Se invece i punti sulla patente sono pochi, la sospensione arriva fino a 15 giorni. In caso di recidiva, la multa può arrivare fino a 1.400 euro con una sospensione fino a tre mesi e una decurtazione di fino a 10 punti sulla patente.