Grappa del Trentino, annata buona.Il settore guarda alla sostenibilità e presenta il bilancio

03 dicembre 2020

Buona la qualità della vendemmia. Per la Grappa del Trentino il 2020 sarà un'ottima annata con produzione leggermente in calo

Un 2020 che riserva sorprese

Bruno Pilzer

Rapporto Assodistil: webinar l'11 dicembre

Antonio Emaldi

Le Prugne della California

n’annata da ricordare per lagrazie alla. Leggermente in calo la produzione, di circa il 15% rispetto al 2019. Ma avere meno quantità o decidere di distillare un poco meno permette di dedicare più tempo più attenzione e alla fine ottenere grappe ancora migliori.Anche la gradazione alcolica delle bucce è stata più bassa di altre annate con qualità e sanità però ottimali. Più profumo più aroma più gusto. Il lavoro del distillatore diventa ancora più importante perché dovràe trovare il punto di equilibrio.«Probabilmente il 2020 riserverà una piacevole sorpresa proprio in questa direzione - racconta il presidente dell’– Il grande lavoro di collaborazione tra viticoltori trentini e produttori di grappa ha ancora una volta permesso di avere delle ottime vinacce da distillare in maniera rapida e sapiente come da tradizione dei distillatori trentini e alla fine quella che sembrava essere un annata difficile è diventata, ottimo per il morale dei distillatori e per le loro promettenti grappe 2020».Insomma i presupposti per un’ottima annata ci sono in quanto la maggior parte delle uve hanno presentato unaà. Gli alambicchi trentini si sono accesi pochi giorni dopo l’inizio della vendemmia e già a inizio settembre la distillazione era ben avviata e questo ha consentito di finire la distillazione per la grappa con il marchio del Tridente, quella “made in Trentino”, entro fine novembre, ben prima della scadenza prevista dal disciplinare. Il Km 0 previsto dall’Istituto infatti, insieme all’obbligo die entro il 31 dicembre per le grappe a marchio Grappa del Trentino, resta un sinonimo di unicità e qualità assoluta della grappa prodotta in questa provincia d’Italia.Tra km 0, economia circolare e sostenibilità il passo è breve. E di grande attualità. Non a caso, riutilizzo delle risorse e zero waste saranno tra i temi al centro del primo “” promosso da. Lo studio sarà presentato venerdì 11 dicembre. Il webinar vedrà la partecipazione di, presidente Assodistil, Paolo De Castro, eurodeputato e membro della commissione Agricoltura e Sviluppo rurale, Filippo Gallinella, deputato e presidente della commissione Agricoltura, Silvia Totaro, sustainability specialist di Lifegate. A moderare l’evento sarà Sandro Cobror, direttore Assodistil.L’evento punta a sensibilizzare il pubblico sull’impegno delle distillerie italiane a favore di unae valorizzazione dei sottoprodotti (vino, frutta e cereali) destinati alla distillazione. Il report analizza, per la prima volta, lesoffermandosi su temi che da sempre hanno ispirato il settore fin dalla sua nascita: dall’economia circolare al concetto di zero waste fino al riutilizzo delle risorse. Principi che hanno permesso oggi la creazione di un comparto industriale a, energeticamente autosufficiente e sostenibile dal punto di vista economico e occupazionale.«Il mondo della distillazione italiana – racconta, presidente di Assodistil - rappresenta non solo la tradizione, ma anche l’evoluzione intelligente di un processo che sa utilizzare ogni passaggio produttivo per creare valore e sfruttare al meglio le risorse , senza sprechi. Un, che valorizza sottoprodotti di filiera del comparto vitivinicolo per fornire, in primis, prodotti di eccellenza come acquaviti, grappe e brandy. Non solo, il ciclo si completa con la produzione di altri prodotti quali acido tartarico, polifenoli, fertilizzanti ma, soprattutto, alternative sostenibili ai tradizionali carburanti derivati dal petrolio quali bioetanolo, il biometano, energia termica ed elettrica».Per informazioni: www.grappatrentinadoc.it