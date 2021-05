Cocktail simbolo della ripartenza. Saranno sempre più italiani

Primo Piano del 12 maggio 2021 | 13:06

Il Cocktail Day si celebra ogni anno il 13 maggio

Cinzia Ferro: Lavorare di squadra

Cinzia Ferro

Marina Milan: Ho scoperto piccole distillerie

Marina Milan

Carmine Mattia Perciballi: Cocktail, simbolo di rinascita

Carmine Mattia Perciballi

Alex Siliberto: Siamo in decollo

Alex Siliberto

i chiamano, ma quest’anno sarebbe bello tornare agli anni ’30 deie definirli come facevano gli esponenti di quel movimento:. Sì, perché i- artisti del cocktail - stanno provando a guardare al futuro rialzandosi dopo mesi di chiusure totali e per farlo si affidano molto ai prodotti italiani. Un gioco di squadra alla riscoperta delle tradizioni del nostro Paese, delle materie prime più gustose, vicine a casa, capaci di farIlche sarà celebrato domani,, è un’ottima occasione per lanciare il movimento dei cocktail sempre più tricolori. Un pensiero che facciamo come Italia a Tavola perché arriva direttamente dai barman che abbiamo raggiunto per(vincitrice del Premio Italia a Tavola nel 2013 e nel 2019 ) è tra gli esponenti più convinti che i cocktail della ripartenza debbano essere all’insegna dell’italianità: «Questo è il momento di creare nuove ricette - spiega la barlady dell’(Vb) sul lago Maggiore - e devono essere ricette costruite con prodotti italiani, in questo momento tutto il nostro Paese, in ogni settore, deve».Non è un caso che per Cinzia Ferro il cocktail preferito , creato da lei, è l’«perché rappresenta l’Italia, le coste italiane in particolare dato che sono protagonisti chinotto, bergamotto, rosmarino, bitter e vermouth». Ile i vari orari di chiusura stabiliti per i bar in questi primi 5 mesi di 2021 hanno costretto i barman (i pochi che hanno lavorato in qualche modo) a: «I cocktail sono sempre più(con poco alcol ndr.) - spiega Cinzia Ferro - ma questa è una tendenza che stavo sperimentando già prima. Ho anche una lunga lista di analcolici, freddi ma anche caldi viste le temperature di questo periodo».Anche vincitrice del Premio Italia a Tavola nel 2017 ) delpunta sul made in Italy. Il periodo di chiusura l’ha sfruttato per studiare e sperimentare: «Nel periodo di lockdown totale - ricorda - ho, molti liquori, ho riscoperto gli amari di tutta Italia in particolare nelle. Il cocktail a cui sono più legata?: Rosa, gin, melograno, vermouth bianco, essenza di rosa. Con questo ho vinto il concorso Abi per quanto riguarda il Piemonte e ora mi preparo alla fase nazionale dove proporrò un cocktail con».Il cocktail, simbolo di convivialità, si candida a diventare anche simbolo di rinascita perché quando i barman torneranno a servirli con frequenza significherà essere usciti dal periodo buio della pandemia. La pensa così, consulente di molti bar in tutta Italia e attualmente dietro al bancone del: «Il cocktail - conferma - è simbolo di socializzazione, di stare insieme, di convivialità. Io stesso bevo solo se sono insieme agli amici ecco perché deve essere il simbolo della ripresa post-Covid. Ile il rimando alla Grecia è chiaro. Gli ingredienti: Ruz racomelo, mandorle, passion fruit, succo d’arancia e gocce di Mastika, un liquore aromatizzato greco».La chiosa la affidiamo ad, bar manager dellaperché la metafora che offre appare perfetta: «Il cocktail sta affrontando un decollo - dice - perché i segnali di ripartenza ci sono, ma siamo ancoraproprio come gli aerei che quandolo fanno controvento. Per me il cocktail è un sogno, è un abito cucito su misura che viene pensato, elaborato e poi indossato. Il mio preferito? Il, ma solo se a prepararlo è qualche collega che conosce perché non è un cocktail che possono fare tutti».