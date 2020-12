Cina e Australia, bisticci sul 5G... e il vino italiano può approfittarne

Primo Piano del 12 dicembre 2020 | 12:30

Mercato globale in subbuglio, l'Italia ne approfitta?

i diceva una volta, ma stai a vedere che si dice ancora “cherchez la femme” ad indicare che sovente è unail movente occulto di comportamenti e decisioni apparentemente strambi, inusuali, imprevisti. Ecco, mutatis mutandis, negligeopolitici mondiali, nell’interpretazione dei comportamenti del governonon ci si potrà astenere dal prendere in considerazione il monito “”, la rete di quinta generazione dellamobile la cui core competence è nelle mani del colosso cineseProbabilmente è l’che il governoha attuato nei confronti della Huawei quale costruttrice della rete australiana per ilad avere innescato laritorsiva che si manifesta in un’imposizione di dazi ingenti all’importazione diin Cina. Sia detto che le misure ritorsive sono applicate anche adrossa ed orzo, oltre che a carbone, cotone e legname. Tempismo cinico nell’adozione di queste misure: nell’imminenza delcinese quando i consumi di (tutto il mondo è paese) schizzano verso l’alto.Guardinghi all’uscio, in giuoco di astuzia tattica piuttosto che in comportamento dettato da lungimirante strategia , iitaliani si fregano le mani sperando in incrementi celeri e facili dei loro(e valori) di export. Lo si spera, è sanodolce, ma a dirla tutta, poco crediamo il fenomeno possa assumere spessore tale e durata tale nel tempo, fino a rendere consolidate e realmente profittevoli per massa, le quote di In termini di valore percepito , pur in seconda posizione ex-aequo con gli australiani, siamo ben distanti dai cugini. E’ un po’ come dire che il vino “buono” che abilita ilprice è quello francese, ed il vino di tutti i giorniè quello italiano. In termini di promozione mai come sul mercato cinese, si sconta la triste realtà di un “fare sistema” a chiacchiere ed un agire in modo sparso, disordinato e miope nella realtà.Vorremmo poter credere, nell’imminenza della favola epifanica, al ruolo miracoloso e salvifico del cosiddetto “tavolo vino”.Il mercato cinese è il più grande ed attrattivo mercato del mondo per il, anche ben oltre il pur dovizioso ed importante comparto “food&wine”. Lo si conquista con strategia illuminata, salda e resa nota e condivisa dai players. Giuocare di favorevoleè quell’aiutino che tale permane essere, senza mai dare efficacia e robustezza di manovra agli imprenditori.