Torino pronta per Green Pea, tra shopping e rispetto per l'ambiente

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 12:30

G

Una struttura vveniristica che rappresenta essa stessa il manifesto di sostenibilità. Foto credito: Fabio Oggero

Edificio costruito secondo la filosofia della second life

From duty to beauty

Casa Vicina si sposta qui

Francesco e Oscar Farinetti

La proposta “pop-sorprendente” di 100 Vini e Affini

Le Prugne della California

randissima attesa per il 9 dicembre giorno di apertura di, il primo e l’unicodedicato alverso lae lacostruito dalla famigliain collaborazione con alcuni affermati imprenditori torinesi. Green Pea, ovvero pisello verde, un piccolo legume è il simbolo del Rispetto: rotondo come la Terra e verde come dovrebbe essere il nostro Pianeta.didi cui 66, un, 3 luoghi di, una, unae undedicato. In totale, 72 luoghi di bellezza e rispetto in cui scoprire prodotti studiati per durare a lungo e che, giunti a fine vita, si possano riutilizzare o riciclare.L’edificio è statocon modalità innovativa ein ogni suo dettaglio rispettando la filosofia della: legno diin parte proveniente dalla Valle Stura e in parte da due foreste armoniche della Val di Fiemme e del Bellunese distrutte dalla tempesta Vaia nell’ottobre 2018;perdicon pannelli fotovoltaici e solari, elementi per la captazione die per ildell’energiae per farlo respirare 2mila tradifferenti scelti in collaborazione con Vannino Vannucci, considerato il più grande vivaista d’Europa.Unache rappresenta essa stessa il manifesto di sostenibilità. From duty to beauty il loro claim: 15mila m² su 5 piani, dedicati a cambiare il rapporto con, il, lae ilPiù die un pisello verde su ogni prodotto in vendita, perché in ogni angolo troviamo il rispetto per la Terra, l’Aria, l’Acqua e le Persone.Ilospita un esclusivo, ma inclusivo,dedicato all’Ozio Creativo, cone la prima, l’infinity pool di Torino affacciata sull’arco alpino, curato da To Be srl.Tra gli attori gastronomici coinvolti il, che si sposta da Eataly Lingotto al terzo piano di Green Pea, sviluppandosi su una superficie di circa 300 mq su due aree: la sala principale con vista sulla collina di Torino e sulla parete quadro realizzato dall’eclettico Francesco Rubino appositamente per Green Pea e la sala privata RiVal.L’attenzionee alsi riflette sia nell’arredamento, i tavoli e le sedie sono firmati da importanti brand quali Fiam, Tonon, Riva 190, Vibieffe, Driade, sia nella inedita carta menu, un’opera realizzata appositamente dall’artista Ugo Nespolo in omaggio all’amicizia con i Vicina.Lo studio Arca, inoltre, ha curato parte degliselezionandodidirettamente impegnati nel tema dellae attivi in progetti per implementare una produzione più green. I tendaggi, realizzati con il tessuto in pura lana Isadora e con lo jacquard Sound, sono dell’azienda Rubelli mentre le tende tecniche da esterno di Pratic sono ricavate da materie prime rinnovabili e certificate. Per la sala privata RiVal, l’ingresso, il guardaroba, gli antibagni è stata utilizzata la carta da parati firmata Jannelli & Volpi che riproduce alcuni disegni di Leonardo.Poi c’è “”, la terza insegna del Gruppo Affini, 500 metri quadri suddivisi tra un’ampia area interna, circondata dalla più grande, e in due aree esterne, rispettivamente una serra e una terrazza, a cui si aggiunge un’area fumatori. Oltre 150 posti a sedere e un’offerta eno-gastronomica “pop-sorprendente” e rispettosa dell’ambiente, affidata allo chef Niccolò Tealdi e alla sua brigata un “laboratorio di sperimentazione”, dove nascono affascinanti sinergie e si creano nuove frontiere nel campo della, dele dellacurato dal bar managere dal suo staff. Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per la sostenibilità », si legge all’ingresso di, come precisa: «Una dellenata da un momento difficile, che aspira a diventare un fiore all’occhiello di Torino nel mondo».