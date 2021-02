L'attenzione di Draghi all'agricoltura. Pronto un milione di posti di lavoro

Pubblicato il 11 febbraio 2021 | 18:41

Mario Draghi e Ettore Prandini

Confronto costruttivo, pronto 1 milione di posti di lavoro

209 miliardi, importante investirli bene

ario Draghi ce la farà? «Non ci sono alternative, con lui l'Italia può davvero ripartire». Ne è convinto, presidente nazionale delladopo l'incontro con quello che con ogni probabilità sarà il prossimo Presidente del Consiglio incaricato,«Ha ascoltato molto attentamente le nostre- sottolinea Prandini - e ci ha promesso che il mondoavrà l'attenzione che merita nell'ambito della ripartizione dei 209 miliardi del . Con un serio piano di riforme nei prossimi anni il compartopotrebbe creare un milione di posti di lavoro».Uninsomma positivo per i rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno rimarcato l'importanza di un settore primario per la nostra economia.«Al primo punto delle nostre proposte - ricorda ancora Prandini - ci sono le, per essere competitivi a livello europeo e mondiale., alta velocità ferroviaria, il sistema deiperché assisteremo in futuro alla crescita dei mercati. Ma pure le fonti. Ci sono 209 miliardi, che possono essere tanti ma anche pochi, ma che devono essere ben investiti».Non solo grandi opere. Il presidente della Coldiretti, ribadisce che è «fondamentale la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione. Essenziali sono gli investimenti su una rete dati dell'agricoltura di precisione che segua la produzione dalla semina al, fino alper la tracciabilità dei prodotti. Si tratta di un piano che ci permetterebbe di recuperare in tempi brevi i 100 miliardi che perdiamo a causa del fenomeno dell'italian sounding e i prodotti contraffatti».Nessun accenno invece sul futuro, mentre il commento finale riguarda il tentativo di Draghi che «può riportare l'Italia - conclude Prandini - ad una centralità politica che storicamente ci appartiene nell'Unione Europea».