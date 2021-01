Si fa presto a dire delivery. Le 10 regole per una cena perfetta

Primo Piano del 31 gennaio 2021 | 08:30

i fa presto a dire. E dopo mesi che questo termine ci viene martellato come l’unica(con l’asporto) all’impossibilità di poterci sedere con calma in un, si potrebbe anche pensare che ormai sappiamo tutto, e districarci fra menu, ricettari più o meno fantasiosi e pagamenti (meglio se online o almeno col pos portatile), sia assolutamente facile. Ma siamo sicuri che sia così?Laè un po’ più complicata di quello che sembra e, senza voler darea nessuno, proponiamo undi cosa si dovrebbe fare per non trovarsi poi con sgradite sorprese.Coi ristoranti chiusi il piacere della buona cucina non è così impossibile da soddisfare. E parliamo di piacere, perché chi ordina ilcon delivery perché non sa cucinare, forse ha altre esigenze. Ma non è detto che con qualche avvertenza non possa migliorare anche il suo rapporto col cibo e non mangiare per forza unin poltrona o sul letto mentre guarda la partita o l’ennesima seria dasu Netflix.L’obiettivo è di farci portare a casa i piatti che volevamo , sapendo con certezza quanto tempo ci vorrà per “rifinirli” e, soprattutto, sapendo checontengono. Risolto questo tutto è più facile e l’eventuale serata ino con una coppia di amici può davvero essere un successo…La prima regola è capire esattamente se il menu è quello di un ristorante (più o meno famoso) o quello di una qualche cucinache sforna piatti pronti. Fra catene di delivery e dark Kitchen è facile cadere nell’errore. Poi per carità ci sono ottime soluzioni in entrambi i casi, ma ovviamente la cucina di un ristorante in genere è un’altra cosa...Senza nulla togliere al lavoro rispettabilissimo dei, dove possibile scegliere unafatta direttamente dal ristorante (con suoi commessi o rider magari consorziati con altri locali. Evitare le grandidel delivery permette di non “ingrassare”che sfruttano lavoratori spesso in nero e dare al contrario un sostegno alle piccole imprese. Informatevi se consegnano loro… Un conto è comprare i detersivi su, ed un altro pagare costi maggiorati per unal cartoccio. In più, fra conservazione e trasporto, meglio che ci sia una sola realtà che risponda del prodotto quando arriva inNel valutare i piatti accertarsi quali sono i diversie richiedere che questi siano riportati sul menu che sarà allegato o sulle singole. Basta poco per rovinare una bella cena. E non c’è unche in sala vi avverte di eventuali rischi…Se avete una buonae siete esperti, passate al punto successivo. In caso contrario, fidatevi del ristorante e fatevi consigliare una o dueda abbinare ai piatti scelti. Potete anche chiedere della. E lo stesso vale per o altre bevande se vi rivolgete a locali. L’importante è accompagnare al meglio il menu.Sembra banale, ma al di là di casi di, la buona riuscita di una cena dipende anche dalla possibilità di organizzarla. Anche se in delivery (quindi con piatti praticamente solo da finire nella cucina di casa), ci sono piccoleda fare. Riscaldare il, mettere in, fare bollire dell’acqua. E tutto con tempi e pratiche assolutamente precise. Tanto più sono chiare le regole che accompagnano i piatti ordinati, tanto più facilmente ci potrà essere soddisfatti. E ilcon più successo sono quelli che in queste procedure sono i più precisi e chiari. Chi usa termini troppo tecnici rischia di non trovarsi una secondaPuò sembrare scontato, ma spesso si tende ad ordinare più o meno di quanto sarebbe necessario. Partendo dal presupposto che inil tempo di una cena è sempre più breve che non al ristorante (anche perché tutto è praticamente pronto), è meglio tenerne conto per non avere. E nel caso avanzi qualcosa è buona norma scegliere menu con portate che possano essere conservate. La, ad esempio, per alcuni è buona riscaldata il giorno dopo. E delr esto è così anche per quella che si compra dal panificio o in. Ma rinviare ad un altro pasto una tartare di tonno o del, come del fritto… è proprio da evitare.A proposito di fritti,, verdure in pastella o pesce che sia, megliodal delivery. Parliamo di piatti che sono buoni caldi e croccanti e, francamente è impossibile che giungano tali ina casa dopo il trasporto e l’inevitabile riscaldamento domestico. Rovinarsi la serata con un alimento freddo e molliccio, quasi, è un’esperienza da evitare.In questi casi più che mai vige la legge della. Se si conosce il ristorante si può anche ordinare, del, ma tolte le ostriche, è meglio optare per altro. La giustae l’immediatezza del consumo dopo la preparazione, oltre alla qualità del prodotto, sono i segreti del successo di questi piatti. Occorre quindi badare bene che le confezioni siano chiusee sigillate per evitare contaminazioni pericolose.Una cena senza unè un po’ strano per gli italiani. Ma attenzione diffidate di chi vi propone dellagià cotta. Di qualunque genere. Meglio ricevere ottimi sughi e fare bollire la pasta che vi viene inviata. Diverso il discorso per le paste. Qui la rifinitura in formo o sui fornelli non è certo un problema.Per illa golosità per torte ricche di crema deve cedere un po’ il passo, salvo si conosca anche in questo caso il piatto e come può giungere a casa. Il rischio è che si smonti e che non si badi bene alla conservazione in. Fra i peggiori e deludenti risultati il dolce che piace a molti giovani: in genere la cheesecake non regge mai bene il trasporto. Meglio optare per dessert un po’ più consistenti.