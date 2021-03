Quanta acqua mangiamo? Barilla fa i conti con Su-Eatable Life

Pubblicato il 15 marzo 2021 | 11:01

La Giornata mondiale dell'acqua si celebra il 22 marzo

Il peso dell'acqua nascosta

Agricoltura responsabile del 70% dei prelievi d'acqua

In Italia il prelievo d'acqua per l'agricoltura occupa il 50% del totale

uantamangiamo in ogni giorno? Perl’equivalente di 80 lavatrici a pieno carico o 33 docce da dieci minuti ciascuna che equivalgono a circa 4.000 litri d’acqua. Dati che, con l’approssimarsi della(il 22 marzo) diventano essenziali per capire quanto una transizione verso una dieta sostenibile sia necessaria e coinvolga tutta la filiera agroalimentare: dal campo all’allevamento, passando per distribuzione e ristorazione.Il tema, in gergo tecnico, è quello dell’, ossia la componente idrica consumata per ladel cibo. Qualche esempio per capire: Per produrre un chilo diservono 336 litri di acqua, per un chilo di legumi essiccati ne servono circa 4.615, per un chilo didi maiale 6.299 e addirittura 15.139 litri per produrre un chilo di carne di manzo. Numeri che devono spingere tutti a riflettere su quanto prezioso sia “l’oro blu”, soprattutto considerando che 3,2 miliardi di persone nel mondo vivono in aree agricole caratterizzate dad'acqua elevata o molto elevata, di cui 1,2 miliardi (circa un sesto della popolazione mondiale) in aree dove la scarsità idrica è estrema. «Quest’anno, la Giornata mondiale dell’acqua ha un tema specifico: il valore diverso dell’acqua nelladi tutti noi, nella relazione con l’ambiente e la comunità. Acqua che, tuttavia, è minacciata da diversi fattori : la costante crescita popolazione, la domanda in agricoltura, i cambiamenti climatici. Per questo come Fondazione vogliamo celebrare il valore dell’acqua cercando di dareconcrete alla sostenibilità alimentare e accompagnare le persone verso un agire consapevole e informato», ha affermato, head of communications della Fondazione Barilla. Da qui il coinvolgimento di scienziati ed esperti per elaborare delle risposte concrete alle esigenze di sostenibilità quotidiane.La domanda a cui rispondere è chiara: cosa lega risorse idriche e sistemi alimentari? «Occuparsi della sostenibilità delle risorse idriche è fondamentale per costruire e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di, l’eradicazione dellae della. Ovviamente, l’è al centro di questa sfida», ha ricordato, direttore della ricerca di Fondazione Barilla. Secono la Fao, infatti, l’agricoltura utilizza il 70% dei prelievi di acqua dolce disponibile per l’irrigazione e causa il 92% dell'impronta idrica dell'umanità.

Andando più nello specifico, in Italia l’impronta idrica per persona al giorno si attesta intorno ai 6.300 litri. Circa il 30% in più rispetto alla Francia e circa il 6% in meno rispetto alla Spagna e il 20% in meno rispetto agli Stati Uniti . In questo scenario, il rischio più rilevante che dovrà fronteggiare l’Italia per il prossimo futuro sarà la disponibilità idrica, dal momento che il bacino del Mediterraneo è indicato come uno degli hotspot mondiali dove si verificherà una riduzione delle risorse idriche e che il prelievo di acqua dolce per uso agricolo è pari a quasi il 50% del totale dei prelievi idrici. Numeri, cifre e percentuali che, alla luce dell’agenda 2030 dettata dall’Onu, chiedono un veloce cambio di rotta se si vogliono rispettare gli impegni presi.



Un bene da preservare a tavola

«L’acqua non è un bene rinnovabile tout court. C’è sempre un mismatch di tempo fra consumo e ricarica delle risorse idriche a disposizione. I primi sono eccessivi mentre i secondi arrivano più in là e non sempre sono così certi. L’acqua, insomma, non è sistema chiuso ed è una risorsa finita, determinata», ha spiegato Riccardo Valentini, professore all’Università degli Studi della Tuscia. A lui la Fondazione Barilla ha assegnato il progetto Su-Eatable Life: «Il progetto mira a promuovere l’adozione di menù sani e sostenibili a partire dalle mense aziendali e universitarie. L’iniziativa nasce per diffondere la cultura delle diete sostenibili, attraverso una “prova sul campo” nelle mense e dimostrare che, per fare bene al Pianeta ed essere sostenibili a tavola, non serve necessariamente rinunciare alla carne o ai piatti della nostra tradizione gastronomica», ha sottolineato Valentini.



Il ricettario sostenibile

Il risultato più concreto del progetto è la redazione di un ricettario online che riporta per ogni ricetta - sviluppata dal team di progetto in collaborazione con gli chef e le aziende di ristorazione aderenti all’iniziativa - il valore di impronta di carbonio e idrica, insieme ad una serie di suggerimenti per rendere più sostenibili i propri pasti. Ma come capire se siamo sulla strada giusta verso una transizione alimentare sostenibile? Il progetto Su-Eatable Life mette a disposizione tre regole d’oro:

Adottare una dieta ricca di verdura, legumi, frutta e cereali integrali. I prodotti di origine animale , infatti, hanno generalmente un impatto maggiore sulle risorse idriche rispetto ai prodotti vegetali. In media, l'acqua necessaria per produrre 1 kg di carne bovina è quattro volte di più di quella per il pollame, più di sei volte maggiore di quella per il pesce, nove volte più grande di quella utilizzata per i cereali e quarantacinque volte più grande di quella per le verdure. L'adozione di una dieta sostenibile ricca di verdure, frutta, legumi e cereali integrali consente di risparmiare fino a circa 2.000 litri di acqua per singolo pasto rispetto a un menu a base di carne.

«Mangiare sostenibile non significa per forza prepararsi del cibo da- ha ricordato Valentini - Bisogna fare un salto di qualità e. E il ruolo dell’Italia in questo sistema food potrebbe essere proprio quello dell’ innovazione del menu ». Per Barilla, quindi, la strada è tracciata: «Fare da ponte fra l’evidenzae ci ò che poi deve essere messo a disposizione del. Da diversi studi a livello europeo è emersa una certezza: adottare un dieta sostenibile implica ridurre l’impronta idrica del 40% a livello comunitario», ha concluso Antonelli.Per maggiori informazioni: www.sueatablelife.eu