Intolleranze in tempo di pandemia. Ricette facili per nuove abitudini

Pubblicato il 30 marzo 2021 | 18:20

C

Danilo Angè

Come è cambiata la nostra alimentazione

L’effetto del lockdown sui bambini

Salmone, sedano rapa, puntarelle e arance

Le ricette di Danilo Angè

Parentesi d’arte con i quadri di Botero

Il fast gourmet per restare a galla

ome e cosa è cambiato nella nostracon l’avvento del? Tante risposte sono emerse durante il primod'dedicato al tema “Le reazioni avverse al cibo in epoca pre e post Covid”, parte di un importante progetto realizzato da Il Mondo delle Intolleranze grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia. Progetto nato con lo scopo di fornire, a ogni evento, informazioni relative ai moltiderivanti dallee allelegate al periodo diIn occasione del primo live, professionisti in ambito medico sanitario hanno portato testimonianze legate al proprio ambito disu come è cambiata la nostrae il nostro stile di vita in conseguenza al Covid-19, rispondendo in diretta alle domande dei numerosi spettatori collegati sul web.Presentato da, presidente dell'Associazione Il Mondo delle Intolleranze e moderato da Sonia Re, Direttore Generale Apci (Associazione professionale cuochi italiani), l'evento si è aperto con l'intervento di Michele Di Stefano, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva che ha introdotto le modalità di svolgimento del format teorico-pratico in cui ad ogni evento verrà affrontata una specifica patologia attraverso testimonianze dirette di professionisti e associazioni.Il primo ospite della serata è stato, presidente dell'associazione Forma Mentis, che ha fornito una panoramica sui cambiamenti riscontrati suidi età scolare a seguito del primo lockdown, sottolineando come spesso ci si soffermi giustamente sugli aspetti negativi della pandemia, trascurando tuttavia quei pochi aspetti positivi legati all'opportunità di trascorrere più tempo con le proprie«Riflettendo sulai tempi del Covid, emerge infatti che un gran numero di giovani soggetti con problemi famigliari abbia tratto vantaggio in termini comportamentali dal tempo trascorso in famiglia, mostrandosi migliorato nei comportamenti al rientro a scuola».A seguire è stato intervistato, direttore dell'unità Malattie infettive dell'Università degli studi di Pavia convenzionato con la fondazione del Policlinico San Matteo di Pavia che alla domanda sulle modalità da perseguire per uscire dalla pandemia da Sars-CoV-2, ha risposto: «La situazione è ancora in ascesa ed è ancora molto difficile stabilire quali saranno i tempi della ripresa». Il professore si è soffermato inoltre sulle numerosenon appropriate ed errate in circolazione fornendo una lunga serie di controindicazioni legate a tali terapie.Dalla teoria alla pratica con lodello chef, chef docente de il Mondo delle Intolleranze, che ha realizzato in diretta, con l'aiuto di Tiziana Colombo, unacondie facili da reperire al supermercato sotto casa, a base di salmone, sedano rapa, puntarelle e arance ideale per tutti coloro che soffrono di intolleranze.Per affrontare il tema dell'impatto del Covid-19 suiè intervenuto, psichiatra presso la Uoc di Legnano dipartimento di salute mentale che ha illustrato come «Le figure più fragili a livello mentale siano maggiormente a rischio in questo periodo di emergenza sanitaria perché non pienamente in grado di prendersi cura della propria persona in modo autonomo».La serata si è conclusa con unad’a cura dagli Amici dei Musei e dei Monumenti Pavesi in collaborazione con Decumano Est che hanno illustrato le opere die con l’intervento dell’Associazione Collodi sulla quotidianità indurante il, moderatrice della serata, ha infine affrontato il tema della ripartenza del settore ristorazione , che si trova oggi in grande difficoltà a causa delle continue restrizioni a cui è sottoposto. «In questi mesi abbiamo incentivato i servizi dicon ogni mezzo, creando un vero e proprio innovativo fast gourmet, che permette ai nostri clienti di gustare comodamente a casa propria cibo di qualità con le stesse modalità del fast food», ha dichiarato il direttore generale dell’Associazione professionale Cuochi Italiani.