Marchio storico riconosciuto: ecco perché fa bene alle aziende e al Made in Italy

Primo Piano del 01 aprile 2021 | 08:30

N

Yoga è oggi leader nella Gdo e nei bar

Il 50% dei “patentini” storici all’alimentare

Grandi aziende in corsa per il marchio storico

Cirio è stata fonata nel 1856 Fonte: Pinterest

I quattro storci marchi di Conserve Italia

Obiettivo: rafforzare il legame con la propria territorialità

Sperlari tra le ultime ad aver ricevuto il marchio Fonte Pinterest

La storia di un marchio “paga”

Tutela del Made in Italy

onostante ilche stavamo (e stiamo ancora vivendo), il 16 aprile 2020 è stato un giorno felice per il. È in quella data che si sono, infatti, aperte le iscrizioni al registro speciale deidi interesse nazionale, istituito dal ministero dello Sviluppo economico. Un passo importante per la salvaguardia delle tradizioni(ma non solo) e le aziende italiane, che con la crisi, spesso, rischiano di passare nelle mani straniere. Ma non solo. Perché, dal punto di vista delle aziende, il marchio rappresenta qualcosa di più che aggiungeal brand, in un’epoca in cui, iinsegano, il mondo intorno alla, il suoe il rapporto con un determinatosono fondamentali per il, in particolar modo per quello estero.Come ben spiega, presidente di: «Nel comparto alimentare – commenta al Sole 24 Ore – ilè lo strumento attraverso cui avviene ladel cliente e su cui imprese che traggono una forte marginalità dall’investono tutto».Così, dal 16 aprile 2020, sono arrivate sul tavolo del Ministero un sacco di, in particolare, come era ovvio aspettarsi, dal settore. E proprio idell’hanno conquistato il 50% dei “” concessi.Ma chi sono queste aziende? La corsa al marchio storico vede in prima linea aziende contra 100 e 250 milioni di euro ( tra le ultime ad averlo ottenuto ), mentre più ristretta è la rosa delle piccole imprese con un giro d’affari sotto i 50 milioni. Tra i big, oltre ad(980 milioni) e Despar (che, con il fatturato di tutte le sette società associate, arriva a 3,9 miliardi) c’è(900 milioni).Il gruppo cooperativo bolognese, leader in Italia nel settore della trasformazione alimentare, ha recentemente ottenuto il marchio storico per Cirio, Yoga, Derby e Jolly. Come spiega il direttore Generale di Conserve Italia,«non appena è stato istituito il Registro speciale, abbiamo avviato l'iter per il riconoscimento di tutti i marchi di nostra proprietà in possesso del principale requisito richiesto, ovvero quello di esser stati registrati più di 50 anni fa».E il riconoscimento è stato presto ottenuto. A patire, naturalmente da,, il marchio più. Fonata nel 1856 (prima dell'unità d'Italia) dal pioniere delle conserve Francesco Cirio, Cirio oggi è un marchio universalmente conosciuto e sinonimo del pomodoro 100% italiano., oggi leader nella Gdo e nei bar, è, invece, nato nel 1946 a Massa Lombarda (Ra) e dagli anni Sessanta ha conosciuto una notevole notorietà tanto da essere spesso utilizzato come sinonimo per i succhi di frutta in generale.Storici, naturalmente, anche i marchi, nato nel 1947 a Bologna e oggi uno dei brand con cui Conserve Italia commercializza succhi e bevande alla frutta soprattutto nel canale horeca e Jolly, presente sin dagli anni '20 e oggi sul mercato con la denominazionecon succhi e bevande di frutta, conserve di pomodoro e legumi.Marchio storico riconosciuto; e ora? Perché è così importante? Se l’iscrizione costituisce uno (su tre) dei presupposti per accedere al fondo didelle imprese (300 milioni di euro di dotazione), che acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio di aziende ineconomico-finanziaria, per fornire soluzioni alle crisi aziendali, attraverso nuovi processi di ristrutturazione, non sembrerebbe essere questa la leva più importante. Come sottolinea il presidente di Federalimentare, «la spinta ala propriaprevarrebbe anche sulle tutele offerte dal registro».Un po’ come a dire che finalmente, si è capito come la, lae la“paghino”. E non stiamo parlando solo di fatturato. Anzi. A maggior ragione oggi dove i consumatori, sempre più attenti e, si legano e rimangono fedeli a marchi che incarnano qualità a tutto tondo: dal rispetto dell’ambiente alla salvaguardia dei saperi e sapori del territorio.«Siamo una filiera cooperativa tre volte italiana – commenta ancora Pier Paolo Rosetti – perché lavoriamoconferito dai nostri soci agricoltori italiani, abbiamo stabilimenti in Italia che danno lavoro a oltre 3mila persone e paghiamo le tasse nel nostro Paese. È quindi per noi un motivo di grande orgoglio veder riconosciuta e riaffermata la storicità e la longevità dei nostri marchi, vero e proprio patrimonio dell'eccellenza agroalimentare italiana».