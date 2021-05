Canapa, insetti ed e-commerce. Ecco i nuovi trend dietro ai fornelli

Primo Piano del 27 maggio 2021 | 05:00

Canapa, insetti ed e-commerce: ecco le ultime tendenze in cucina

Per l'84% degli italiani il cibo è piacere, ma c'è spazio per le sperimentazioni

Matteo Girardi: «Insetti come il sushi: da diavoleria ad alternativa gastronomica credibile»

Farina d'insetti? Ottima per i panificati

Cannabis nel piatto? Al Cannabistrò di Napoli è la norma

I piatti a base di canapa possono essere considerati dei sostitutivi vegetariani a carne e pesce

Giorgio Trovato: «Servono conoscenza e pratica per utilizzare la canapa al meglio»

Dal campo alla tavola, i clienti cercano un rapporto diretto con i produttori

. Tre parole che difficilmente assoceremo alla cucina. Soprattutto quella italiana, fatta di grandi tradizioni da preservare e promuovere. Eppure,per Trend Academy/See the Next della Camera di commercio di Bari,L’analisi di AstraRicerche parte innanzitutto da un dato oramai assodato:. Da qui discende un approccio alla tavola che, sebbene in continua evoluzione, mette al centro il divertimento, la condivisione, il gusto e la socialità del cibo.che si trovano sul piatto. Innanzitutto,il cui consumo aumenterà nei prossimi cinque anni da parte, rispettivamente, del 54% e del 51,5% degli intervistati. Contestualmente, ci sarà una. Ma le vere(18,2% interessato a provarli come prodotti sostituti della carne)(il 28% degli italiani vorrebbe assaggiarli).«Al momento,perché la liberalizzazione sul prodotto va a rilento. Ma con il nullaosta all’utilizzo delle farine da insetti si è aperta una strada che son sicuro molti colleghi vorranno provare a sperimentare. D’altronde,ma aggiuntiva rispetto agli alimenti più classici», spiegae pioniere in Italia dell’utilizzo di prodotti derivati dagli insetti per la preparazione di piatti commestibili. Per il momento, quindi, siamo ancora agli albori. Anche se i clienti sembrano già intrigati: «. All’inizio, 10-15 anni fa, sembrava una diavoleria, ora è diventata un’alternativa credibile e di qualità alla cucina italiana. Così sarà anche per gli insetti che, pian piano, andranno ad aggiungersi alla nostra tradizione culinaria soprattutto se sorretti dagli aspetti ambientali e di sostenibilità che per il momento arrivano solo dopo lo stupore, la meraviglia per aver mangiato degli insetti», sottolinea Girardi.Essenzialmente come farine per. Oppure in alcunicome paste e risotti. Mentre, al momento, è ancora poco utile neidove «fra zucchero e uovo, il sapore rischia di perdersi», commenta Girardi.. Certo «a livello di gusto deve piacere la componente acidula data dal processo di fermentazione ma in generale gli insetti in sé non hanno un gusto così lontano dal nostro range di sapori», conclude Girardi. Per quanto riguarda i prodotti a base di canapa , il punto di riferimento in Italia è. Il locale, aperto a Napoli nel 2015, è subito risultato fra i primi in Europa a proporre un menu che ruotasse attorno a questo particolare ingrediente: «Prima del 2012 circadella materia prima. Dettaglio che ancora oggi interessa molti dei nostri clienti che si dimostrano incuriositi dalle proprietà e dalla flessibilità di questo alimento vegetale», racconta, direttore di Cannabistrò.Nel locale partenopeo la. «Con questi ingredienti si possono realizzare nuove ricette o rivisitare i piatti tradizionali. Al di là del gusto, è l'aspetto olfattivo quello maggiormente accentuato nei piatti che utilizzano la canapa. In generale, però, unpuò essere considerato a tutti gli effetti ungrazie all'alto quantitativo di proteine e Omega 3», spiega Mennitto.Dettagli che si inseriscono pefettamenteper farsi riconoscere: « La nostra è una cucina senza sprechi con preparazioni quotidiane . Questo significa non avere un'offerta troppo ampia ma concentrarsi su dei piatti con un'ottimo rapporto qualità-prezzo. Al di là di questo, non mancano mai i clienti che vengono da noi per provare una novità, qualcosa di unico; ossia i piatti a base di canapa», conclude Mennitto.Un fenomeno che si ripete anche ai commensali delloche da 10 anni si occupa di canapa in cucina: «Spesso si guarda troppo agli aspetti pittoreschi della cannabis piuttosto che metterne in risalto le caratteristiche nutraceutiche e le potenzialità in cucina. Certo,ma se il prodotto non si conosce o non si presenta bene c'è il rischio di scontrarsi con un muro iniziale di diffidenza. A quel punto, per superarla,. A patto che le percentuali di canapa presenti siano rilevanti, altrimenti rimane uno specchietto per le allodole».Al palato,e può essere utilizzato per rivisitare numerosi piatti della tradizione italiana; con il vantaggio di una preparazione gluten free e iperproteica: «Tutti i miei menu degustazione possono essere richiesti a base di canapa o meno. Ma chi li prova la prima volta, la seconda non ha dubbi», afferma Trovato.Oltre alla cucina, il report di AstraRicerche sottolinea anche una. Con l’accelerazione impressa dal lockdown e la contestuale chiusura del canale Horeca e al dettaglio che ha spinto gli italiani a cucinare a casa,grazie all’eCommerce. Una soluzione che nel tempo andrà a conquistare sempre più utenti dal momento cheper contattare i gruppi di produttori locali.In questo senso, chi ci ha visto lungo è l’azienda produttrice di ortofruttache dal 2018 ha iniziato le proprie operazioni di vendita diretta: «All’inizio era solo un canale riservato ai dipendenti dell’azienda agricola che volevano rifornirsi con le nostre produzioni ma per cui non avevamo una linea dedicata. Lavorando all’ingrosso, infatti, è difficile preparare quantitativi contenuti da uno due chili. A questo abbiamo poi aggiunto la consegna a casa e, con il passaparola, abbiamo creato la nostra base di utenti che ora,sono sparsi in tutta Italia», raccontaA disposizione dei clienti, circache vengono consegnate a casa dopo aver piazzato il proprio ordine online avvalendosi di un servizio di delivery interno e non per l’ultimo miglio. «Da marzo a giugno 2020 abbiamo registrato un +500% di richieste. Orasu una crescita del 200%; e non sembra diminuire. Oltre l’80% dei nostri clienti fa infatti acquisti ricorrenti. Tanto che da qui. Ma, il carrello da riempire. Perché se è vero che il prodotto stagionale è ricercato, tutti alla fine vogliono la primizia», conclude Giadone.