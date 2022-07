È ufficiale: Lactalis ha acquisito il gruppo Ambrosi

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi, ora la notizia è ufficiale: i francesi di Lactalis hanno acquistato il gruppo lattiero-caseario Ambrosi di Castenedolo, nel bresciano. L'accordo di cessione è stato annunciato oggi: l'intero capitale della società Ambrosi spa passa quindi Oltralpe.

Ambrosi diventa francese: affare fatto con Lactalis

Il gruppo presieduto da Giuseppe Ambrosi opera con oltre 400 collaboratori in 50 Paesi con un fatturato di 420 milioni di euro. L'azienda è specializzata nella produzione di Grana Padano e Parmigiano Reggiano, un comparto produttivo in cui la Lactalis è presente in dimensioni limitate.

Nel comunicato ufficiale Giuseppe Ambrosi ha ricordato che l'azienda bresciana opera nel settore da oltre 80 anni: «Una storia di successi. Abbiamo scelto un'altra impresa famigliare, affidando a Lactalis lo sviluppo futuro dei formaggi Ambrosi. Questa opportunità rappresenta la migliore garanzia di successo per i dipendenti del nostro gruppo e per i nostri prodotti, visto quanto l'azienda francese è riuscita fare con la crescita del mercato della mozzarella. Lactalis ha dimostrato di saper coniugare il rispetto delle tradizioni con lo sviluppo del brand».

Secondo indiscrezioni stampa, il prezzo della vendita si aggirerebbe fra i 160 e i 170 milioni di euro.