È partito il B2Cheese, due giorni interamente dedicati al formaggio

Ha preso il via questa mattina alla Fiera di Bergamo l'edizione 2022 del B2Cheese, l’unico salone nazionale della filiera lattiero-casearia dedicato esclusivamente agli operatori del settore. Protagonisti come sempre sia i grandi consorzi sia i produttori più piccoli. Oltre agli stand, sono numerosi gli appuntamenti in programma. Main sponsor della manifestazione è il Consorzio per la tutela del Grana Padano, mentre Italia Tavola è tra i media partner e oggi ha organizzato con Pastificio Felicetti, Pentole Agnelli e Orobica Pesca il convegno “Think Cheese: dire, fare, mangiare”, dedicato alla valorizzazione del formaggio in tutti i suoi ambiti, in particolare nella ristorazione e nella distribuzione.

Il taglio del nastro del B2Cheese 2022

L'evento proseguirà per tutta la giornata di oggi e andrà in replica domani. Qui è disponibile il calendario completo delle iniziative.

A livello nazionale, la produzione totale di formaggi nel 2021 (1 milione 374 mila tonnellate) ha registrato un incremento del 2,2% sull’anno precedente; nello stesso periodo quella dei formaggi Dop ha fatto segnare una crescita del 1,9%. Nel 2021 l’avanzo commerciale per il comparto ha raggiunto 1,8 miliardi di euro (+21% sul 2020). Nei primi cinque mesi del 2022 l’avanzo di bilancia commerciale si è attestato a 752 milioni di euro (+8,8% rispetto allo stesso periodo del 2021). Lo scorso anno la crescita del nostro export ha superato quella dell’import sia in termini di tonnellate esportate (+12,4%) che di valore delle esp0rtazioni (+15%). La crescita è continuata a ritmi sostenuti anche nei primi cinque mesi del 2022: i volumi esportati sono cresciuti del 15,3%, mentre il valore esportato ha toccato quota 1,7 miliardi di euro (+21,5% nei confronti dello stesso periodo del 2021).

La cerimonia di inaugurazione

L’apertura della ‘due giorni’ del formaggio a Bergamo è stata preceduta da una breve quanto interessante cerimonia d’inaugurazione presso la sala Caravaggio del centro congressi del polo fieristico di via Lunga. Molte le autorità e i rappresentanti del settore lattiero-caseario intervenuti, a sottolineare quanto fosse atteso il ritorno della manifestazione, soprattutto in un contesto come quello attuale, molto complicato sul fronte economico, tanto da mettere a dura prova la tenuta di molte aziende del settore. Tutti gli interventi hanno evidenziato la bontà del progetto, favorito anche dalla collocazione di Bergamo e della sua fiera nello scacchiere della mobilità europea, con il plus dell’aeroporto di Orio al Serio (BGY).

Dario Tognazzi, consigliere del Cda di Promoberg, portando i saluti del presidente Luciano Patelli, ha sottolineato «l’orgoglio di Promoberg nel riproporre B2Cheese. Il nostro salone dedicato agli operatori della filiera lattiero casearia è l’esempio di quello che vogliamo fare sempre di più nei prossimi anni, ovvero degli eventi di caratura internazionale che, da un lato, faranno crescere le nostre attività e, dall’altro, promuoveranno e valorizzeranno il nostro territorio ben al di fuori dei nostri confini regionali e nazionali. Possiamo contare anche su un polo fieristico moderno e polifunzionale, e su una collocazione strategica vincente: siamo al centro della Lombardia, una delle regioni più importanti a livello economico nel mondo, e a due passi da un aeroporto che collega Bergamo con tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente».

Un momento della prima giornata del B2Cheese 2022

Roberto Luongo, direttore generale di Ice (agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) ha invece sottolineato che: «B2Cheese è un segnale molto forte di supporto a tutta la filiera lattiero casearia italiana. Abbiamo portato a Bergamo 30 buyer, in rappresentanza di undici paesi stranieri, per far conoscere loro una delle eccellenze del made in Italy nel mondo: sono certo che torneranno a casa dopo aver firmato una serie di ordinativi e di collaborazioni con le imprese presenti a B2Cheese. La manifestazione si è già ritagliata uno spazio importante a livello nazionale, auspico che diventi sempre più internazionale, per far decollare ancora di più l’export della filiera».

Paolo Zanetti, presidente Assolatte, ha aggiunto: «All’interno dell’industria alimentare italiana, il settore lattiero-caseario italiano è il primo per fatturato, con ben 17 miliardi. B2Cheese dà spazio a tale settore, che è di primaria importanza per il nostro paese. Mi pare che se ne parli poco rispetto a quanto merita, viste le importanti ricadute che determina sul piano economico, culturale e sociale».