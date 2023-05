Milan-Inter a tavola, le ricette milanesi più famose da cucinare per il derby

Il derby della Madonnina è una delle partite di calcio più attese in Italia (e non solo). Quando il Milan e l'Inter si affrontano sul campo, la città di Milano si divide tra i tifosi delle due squadre e l'atmosfera diventa elettrizzante. Se sei un appassionato di calcio e ti trovi a Milano durante il derby valido per la semifinale di Champions League, non puoi perdere l'occasione di assaggiare le specialità culinarie della città. In questo articolo, ti presenteremo alcune delle ricette milanesi tipiche da gustare durante il derby della Madonnina.

Risotto alla milanese

Il risotto alla milanese è uno dei piatti più conosciuti e apprezzati della tradizione culinaria milanese. Preparato con il pregiato zafferano, è un piatto che rappresenta la quintessenza della cucina milanese. Il risotto alla milanese si accompagna perfettamente con un bicchiere di vino bianco secco o un buon bicchiere di birra.

Il risotto alla milanese

La ricetta del risotto alla milanese

Il risotto alla milanese è un piatto semplice ma molto gustoso. Preparato con pochi ingredienti, tra cui lo zafferano, è un piatto che rappresenta l'eccellenza della cucina milanese. Ecco la ricetta per preparare un delizioso risotto alla milanese.

Ingredienti per 4 persone:

320 g di riso carnaroli o arborio

1 cipolla

1 bustina di zafferano

70 g di burro

1 bicchiere di vino bianco secco

1 litro di brodo vegetale

100 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

Sale q.b.

Preparazione:

Inizia preparando il brodo vegetale. Puoi farlo in casa o utilizzare il dado vegetale. Trita finemente la cipolla e fallo rosolare in una pentola con 50g di burro fino a che diventa dorata. Aggiungi il riso e fai tostare per qualche minuto, mescolando continuamente, fino a quando i chicchi di riso diventano trasparenti. Versa il bicchiere di vino bianco e mescola fino a quando evapora completamente. Aggiungi gradualmente il brodo caldo al riso, un mestolo alla volta, mescolando di tanto in tanto e attendendo che il brodo venga assorbito prima di aggiungerne altro. Dopo circa 15-18 minuti, unisci lo zafferano alla pentola e continua la cottura del risotto, aggiungendo ancora il brodo se necessario. Una volta che il riso è cotto, spegni il fuoco e aggiungi il Parmigiano Reggiano grattugiato e il restante burro, mescolando energicamente per ottenere una consistenza cremosa. Lascia riposare il risotto per 1-2 minuti e servilo caldo. Il risotto alla milanese è un piatto che può essere arricchito con altri ingredienti, come i funghi porcini o le zucchine. È un piatto versatile che può essere servito come piatto unico o come contorno per carne o pesce. Buon appetito!

Cotoletta alla milanese

La cotoletta alla milanese è un piatto tipico della cucina lombarda. Preparata con carne di vitello, viene panata e fritta in padella. La cotoletta alla milanese si gusta accompagnata da patatine fritte o insalata mista.

La cotoletta alla milanese

La cotoletta alla milanese è un piatto classico della cucina lombarda e una delle specialità gastronomiche più conosciute della città di Milano. Si tratta di una preparazione molto semplice, ma che richiede qualche accortezza per ottenere una cotoletta perfetta. Ecco la ricetta per preparare una deliziosa cotoletta alla milanese.

Ricetta della cotoletta alla milanese

Ingredienti per 4 persone:

4 fettine di vitello (circa 150g ciascuna)

2 uova

150g di pangrattato

100g di burro

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Farina q.b.

Preparazione:

Prepara le fettine di vitello, battendole con un batticarne per renderle sottili e tenere. In una ciotola sbatti le uova con un pizzico di sale e di pepe. Prepara una ciotola con il pangrattato e un'altra con la farina. Passa le fettine di vitello prima nella farina, poi nelle uova sbattute e infine nel pangrattato, facendo attenzione a coprirle bene da entrambi i lati. In una padella antiaderente, fai sciogliere il burro a fuoco medio-alto. Aggiungi le fettine di vitello nella padella e cuocile per 4-5 minuti per lato, fino a quando sono dorate e croccanti. Una volta pronte, trasferisci le cotolette su un piatto foderato con della carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. Servi le cotolette calde, accompagnandole con una fetta di limone e un contorno di patate fritte o insalata mista. La cotoletta alla milanese è un piatto semplice ma molto gustoso, ideale per una cena in famiglia o per una serata tra amici. Per ottenere una cotoletta perfetta, è importante scegliere delle fettine di vitello di buona qualità e cuocerle a fuoco medio-alto per renderle croccanti e dorate. Buon appetito!

Cassoeula

La cassoeula è un piatto invernale tipico della tradizione culinaria lombarda. Preparata con carne di maiale e verza, è un piatto rustico e saporito, perfetto da gustare in compagnia durante il derby della Madonnina.

Cassoeula

La ricetta della Cassoeula

La cassoeula è uno dei piatti tradizionali più famosi della cucina lombarda, in particolare della città di Milano e della sua provincia. Si tratta di un piatto invernale a base di carne di maiale e verze, che si presenta come un guazzetto saporito e gustoso. Ecco la ricetta per preparare una deliziosa cassoeula.

Ingredienti per 4 persone:

1 kg di verza

500 g di costine di maiale

500 g di salsicce di maiale

300 g di pancetta affumicata

1 cipolla

2 spicchi d'aglio

1 l di brodo vegetale

1 bicchiere di vino bianco secco

Olio d'oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione:

Inizia la preparazione della cassoeula pulendo la verza e tagliandola a pezzi non troppo grandi. In una pentola capiente, fai rosolare la cipolla e l'aglio tritati con un po' di olio d'oliva. Aggiungi le costine di maiale e la pancetta affumicata, facendo rosolare a fuoco vivo per qualche minuto finché non saranno dorati. Aggiungi le salsicce e fai cuocere per qualche minuto. Sfuma con il vino bianco e lascia evaporare. Aggiungi la verza tagliata a pezzi e mescola bene il tutto. Aggiungi il brodo vegetale fino a coprire gli ingredienti e fai cuocere a fuoco medio-basso per circa 2 ore. Aggiungi sale e pepe a piacere. Quando la cassoeula sarà pronta, spegni il fuoco e lasciala riposare per qualche minuto. Servi la cassoeula calda accompagnata da polenta o pane casereccio. La cassoeula è un piatto sostanzioso e molto gustoso, ideale per le giornate più fredde dell'anno. La cottura lenta e a fuoco basso permette di amalgamare perfettamente i sapori dei diversi ingredienti, creando un piatto dal sapore unico e inimitabile. Buon appetito!

Negroni sbagliato

Il Negroni sbagliato è un cocktail nato dall’errore di Mirko Stocchetto, storico proprietario del Bar Basso a Milano. Il Negroni Sbagliato è una variante del celebre Negroni, un cocktail italiano a base di gin, vermouth rosso e bitter Campari. La particolarità di questa bevanda è l'utilizzo dello spumante al posto del gin, che conferisce al drink un sapore più frizzante e leggero. Ecco la ricetta per preparare un Negroni Sbagliato perfetto.

Negroni sbagliato

La ricetta del Negroni sbagliato

Ingredienti per un bicchiere:

30 ml di bitter Campari

30 ml di vermouth rosso

60 ml di spumante o prosecco

Ghiaccio q.b.

Una fetta d'arancia per guarnire

Preparazione:

Prepara un bicchiere Old Fashioned e riempilo di cubetti di ghiaccio. Aggiungi il bitter Campari e il vermouth rosso. Mescola bene gli ingredienti con un cucchiaino da bar. Aggiungi lo spumante o il prosecco e mescola delicatamente. Guarnisci il bicchiere con una fetta d'arancia. Servi il Negroni Sbagliato subito. Il Negroni Sbagliato è un cocktail perfetto per l'aperitivo o per accompagnare un pasto leggero. La sua fragranza fresca e frizzante lo rende adatto alle occasioni estive o primaverili, ma può essere gustato tutto l'anno. La preparazione è molto semplice e richiede pochi ingredienti, ma il risultato finale è sorprendente. Provalo e lasciati conquistare dal sapore unico del Negroni Sbagliato.

In conclusione, se sei a Milano durante il derby della Madonnina, non puoi perdere l'occasione di assaggiare le specialità culinarie della città. Dal risotto alla milanese alla cotoletta alla milanese, passando per il Negroni sbagliato e la cassoeula, c'è un'ampia scelta di piatti e bevande da gustare durante la partita. Buon appetito e forza Milan! O forza Inter!