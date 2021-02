Carni “sartoriali” per la ristorazione: si punta su qualità, varietà ed etica

Primo Piano del 10 febbraio 2021 | 08:33

L'Italia è terra di ottime razze, ma la quantità di carne non è sufficiente a soddisfare la richiesta del mercato

Il valore del grasso

Una buona carne nasce soprattutto dall’attenzione al benessere con cui l’animale viene allevato

Biodiversità molto spiccate

Wagyu

Ribeye di Wagyu

Salvatore Russo

Hamburger di Chianina

Oltre 40 tipologie di hamburger da 20 razze pregiate

Jeff Martin con Carlo Cracco mentre porziona un carrè di manzo britannico (foto pre-pandemia)



Una carne più specializzata per valorizzare l’offerta dei ristoranti

Alta cucina a base di agnello

Ovini allo stato brado

FOCUS GDO

Nel 2020 forte crescita per il pollo, recupero a dicembre per le carni suine

ualche anno fa alcune aziende specializzate in distribuzione di specialità del settorecominciarono a importare e distribuirecon caratteristiche diverse da quelle nazionali. Un orientamento che nel tempo ha creato un effetto domino su molte filiere dell’allevamento di manzo sia in Italia sia in molti Paesi europei, migliorando i metodi di produzione di carni di qualità. Invantiamo, ma le quantità non sono sufficienti a soddisfare la, anche in funzione delle esigenze della ristorazione: solo, sottovuoto e piccole quantità, servizio che spesso i nostri piccoli allevatori non sono stati in grado di soddisfare. Il mercato si è dovuto quindi dilatare, ma sempre all’insegna dellaUn elemento cardine è rappresentato dal fatto che una buona carne nasce soprattutto dall’con cui l’animale viene allevato e dal cibo con cui è nutrito. Una buona carne, inoltre, non deve avere paura del. La- l'infiltrazione del grasso nella carne - deve essere accentuata nelle fibre muscolari e non solo esternamente, segno che l’animale ha vissuto (anche) allo stato brado Al territorio e all’identità dell’allevamento per il benessere dell’animale si è aggiunto il, processo di essicazione e ammorbidimento che provoca lasottocutaneo all’interno, rendendo lae aumentando la concentrazione di sapore, profumo e colore.Laè invece il procedimento di invecchiamento della carne dopo la macellazione, finalizzato a renderla più morbida e gradevole al palato. Termine improprio del processo wet aging (), ha una, che di solito non supera i 30 giorni. Questa è la modalità più utilizzata negli Usa e nel Regno Unito.Grazie a queste tecniche fondamentali, la ristorazione può contare su, allevate in territori precisi, con biodiversità molto spiccate. Italia a Tavola ha voluto approfondire questo mercato analizzando lecon alcune fonti di approvvigionamento della ristorazione più esigente. Orientamenti che dovrebbero confermare, se non incrementare, il loroanche nelIl suo significato è “”, termine che viene usato per indicare determinate razze di manzo che, grazie a incroci effettuati nei secoli e a metodi di allevamento specifici e molto particolari, vantano una carne ricca di, dolce e salutare.non è altro che una categoria di manzo giapponese all’interno della quale possiamo trovarederivanti da animali allevati in zone diverse del Paese.«Da parte del consumatore - spiega, responsabile Italia di Wagyu Company - la tendenza in atto denotadi una determinata elaborazione gastronomica. Oltre a voler conoscere gli ingredienti, gli piace sapere che lo spreco è sotto controllo. E i ristoratori si adoperano per soddisfare queste esigenze. Nel medio termine questo orientamento si ripercuoterà in modo significativo sui consumi. Di fatto, si alza l’asticella. È in atto unoDiventa quindi fondamentale la, mettendo in evidenza il suo valore aggiunto, quell’aspetto in più. Oggi, a maggior ragione, anche nel canale e-commerce, in grande sviluppo. L’acquisto, in ogni canale, è consapevole: si è disposti ase un prodotto vanta una caratteristica che vale l’acquisto. Per quanto riguarda la carne, bisogna saper fare chiarezza sul. C’è il classico anatomico che è un evergreen, ma quello giapponese è un, manuale, al fine dell’utilizzo in cucina. Sono mondi e culture diversi. La cultura giapponese va approfondita e le descrizioni di prodotto che fa Wagyu Company aiutano a goderne in modo completo. Il grasso, per esempio, non è uno scarto. Unpuò essere il nucleo di una ricetta semplice, ma dai sapori esaltanti».Alto profilo anche per, azienda di Napoli che seleziona le migliori. Nel caso della, tutelata da Consorzio del Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, la filiera inizia con l’acquisto degli animali ancora da macellare.«Dieci anni fa siamo stati pionieri nel distribuire una gamma di carni di eccellenza», racconta il titolare. «L’assortimento era in generale ridotto. Ci siamo detti: un pub con dieci birre alla spina diverse soddisfa dieci differenti palati. Per questo abbiamo dato un senso di profondità alla nostra offerta, certificata. Siamo, di cui proponiamo al mercato. Il nostro è un. Carne fresca che viene abbattuta e macinata. Priva quindi di coloranti, conservanti e glutine. Un hamburger in purezza . Per quanto riguarda le tendenze, oggi. Operatori e clientela richiedono la filiera; lae quindi lasono un’esigenza. Anche l’aspetto etico si sta imponendo all’attenzione di tutti. Le razze pregiate stanno scomparendo e. Cerchiamo quindi, dove gli animali si muovono e si nutrono di erba. Il loro grasso è intramuscolare e il. Il pascolo rispetta l’ecosistema, in un’economia circolare che produce carne sana. Il foodservice era e continuerà a essere in crescita».è il responsabile di Ahdb Italia , divisione di, l’ente britannico non governativo per il sostegno e lo sviluppo dell’industria agroalimentare. «Per lungo tempo consumatori e Horeca sono stati attori inconsapevoli - spiega - per questo abbiamo voluto favorire l’orientamento versoper valorizzare l’offerta dei ristoranti. Lo abbiamo fatto presentando i marchi “” che certificano unae ispezionata da controlli indipendenti in ogni fase. Prima del Covid i consumatori stavano concedendo ampio credito ache privilegiavano. Il nostro osservatorio segnalavae in parallelo un incremento della, non solo nei classici tagli, ma anche in altri innnovativi per il mercato italiano. Sto pensando all’, alla spalla disossata o alla. Carne come la nostra, sostenibile, “aperta”, da».Unache fornisce vitamine e minerali essenziali che aiutano ae favoriscono il funzionamento del sistema immunitario. Gli ovini vengono allevati con l’obiettivo di produrre carne di alto livello qualitativo.La produzione è assolutamente naturale, segue l’andamento delle stagioni eper la quasi totalità del tempo, cibandosi di erba in. Anche il benessere dell'animale è una componente essenziale della qualità dell'allevamento e rimane un criterio fondamentale dei metodi di riproduzione tradizionali.Secondo i dati pubblicati da Bmti (Borsa merci telematica italiana), nonostante la stabilità registrata a dicembre lehanno chiuso il 2020 registrando un, ben al di sopra dei livelli pre-Covid e ai massimi degli ultimi anni. Sostenuti dal buon andamento dei consumi domestici e grazie a un buon equilibrio nel circuito del macellato tra domanda e offerta, i prezzi all’ingrosso delle carni di pollo non hanno dunque risentito dell’impatto dell’emergenza sanitaria, a differenza di quanto osservato ad esempio per le carni suine e bovine, su cui hanno inciso pesantemente le restrizioni al canale Horeca.Dopo la flessione osservata ad ottobre e novembre, i prezzi all’ingrosso deihanno chiuso in recupero il 2020 (), complice la maggiore domanda che tipicamente si osserva in concomitanza con le. I prezzi mantengono però un sensibile ritardo rispetto all’anno precedente, pari a un -17,1% a dicembre.Nonostante il recupero della seconda parte dell’anno, laha invece chiuso il 2020 in leggero calo rispetto all’anno precedente:Nel mercato della, dicembre ha registrato un leggero apprezzamento delle quotazioni sia della carne diche della carne di. Il mercato rimane però statico, soprattutto per i tagli di maggior pregio, penalizzati dalle chiusure della ristorazione.