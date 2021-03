[Pasta], il piacere della tradizione in un alimento che si sa evolvere

Primo Piano del 28 marzo 2021 | 12:05

n Italia produciamoper un valore di 4,735 miliardi di euro. Unper gli italiani, che ne consumano. Secondo i risultati di una ricerca realizzata da Eumetra,mangiano regolarmente un piatto di pasta, perè un. Una passione che spinge anche alla, come quella integrale, al farro, al kamut, con farine di legumi o di castagne, ecc.Un alimento che nell’ultimo anno ha assunto anche una, con le cucine domestiche costrette a viaggiare a pieno regime. La pasta è parte integrante dellae fuori dai confini nazionali è un alimento “”, made in Italy per antonomasia.Secondo una recente analisi di Coldiretti sono cresciute le esportazioni di nostri prodotti agroalimentari , che hanno fatto segnare nel 2020 il massimo storico di sempre con un valore dispinto dal successo dellasulle tavole mondiali nonostante i pesanti limiti della pandemia di Covid. Un record ottenuto nonostante le difficoltà degli scambi commerciali e il lockdown della ristorazione che ha pesantemente colpito la cucina italiana, ma anche favorito il ritorno in tutti i continenti delladei pasti con il boom delle. A essere avvantaggiate sono state le esportazioni nazionali di conserve di pomodoro (+17%), pasta (+16%), olio di oliva (+5%) e frutta e verdura (+5%) che hanno raggiunto in valore il massimo di sempre. A ben vedere si tratta di un identikit di un classico primo piatto a base pasta.L’Italia è un Paese che pur rispettando la tradizione sa comunque sempre guardare in avanti, modulando L’alimentazione non è statica . Fatto salvo il mangiare classico, secondo le intramontabili ricette storiche, ecco emergere il(natura, sostenibilità, ingredienti di origine vegetale), quello “” (contaminazioni gastronomiche tra ingredienti e culture diverse) e quello “” (originalità delle ricette e materie prime di ricerca). Il mangiare “” si focalizza invece sull’equilibrio e la riduzione degli eccessi nelle porzioni e negli ingredienti, mentre quello “” interpreta l’alimentazione secondo la trasparenza delle caratteristiche e della provenienza degli alimenti.Tendenze che la ristorazione può sviluppare in base alla. Con il supporto del mondo della produzione. Italia a Tavola ha voluto approfondire il trend pasta sentendo cosa offrono al mercato alcune aziende. In parallelo anche il pensiero di tre cuochi in rappresentanza di nord, centro e sud Italia:(Al Pont de Ferr, Milano),(Il Falconiere, stella Michelin, Cortona, Arezzo), delegata Euro-Toques per la Toscana, e(Angelo Sabatelli Ristorante, stella Michelin, Putignano, Bari).è un brand di, una tra le più importanti realtà nel settore innovation food, con uno stabilimento interamente dedicato alle produzioni. Andriani si pone come agente del cambiamento influenzando il mercato in termini di innovazione e promuovendo la nuova cultura dicon l’adesione ai principi del Global Compact, integrando nella propria strategia gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.«Naturale, gustosa, nutriente e prodotta a Gravina in Puglia da agricoltura sostenibile e biologica», spiega, vicepresidente e amministratore delegato dell’azienda barese. «è laa base di cereali (grano saraceno, riso integrale, avena) e(ceci, lenticchie rosse e gialle, piselli, fagioli mung) e naturalmenteche per prima ha innovato lo scaffale della pasta proponendo un’alternativa al grano in grado di soddisfare pienamente le aspettative di benessere, di gusto e tenuta in cottura dei consumatori. Rispondendo alle nuove tendenze di mercato e alla crescente richiesta di, Felicia è buona per tutti, un veroche alimenta l’ottimismo di chi vuole vivere in modo sano e naturale ed è pronto a sperimentare nuovi gusti, gradevoli e inaspettati».«In uno scenario sempre più competitivo - prosegue Andriani - si differenzia sul mercato proponendo uno dei più vastiin termini di ricette e formati disponibili. Tra i punti di forza, le ricette mono-ingrediente e la garanzia di essere prodotta all'interno di unotra i più grandi d’Europa. Felicia è protagonista del comparto della pasta senza glutine della Gdo registrando ottime performance e trend di vendita in continua crescita. Sono previsti inoltre numerosi lanci di prodotti per il 2021 con l'obiettivo di ampliare l'assortimento disponibile e presidiare altre categorie oltre a quello della pasta. Nei prossimi tre anni Felicia sarà al centro di un importante, una vera roadmap di sviluppo con l'obiettivo di accrescere notevolmente la notorietà del brand e incentivare vendite e rotazioni a scaffale».Sempre restando nel Barese, lo stellatosottolinea l'importanza di puntare sulla qualità e sulla territorialità dei prodotti: «La linea guida èsenza discriminazioni. Pasta secca e all’uovo, lunga e corta. Tagliatelle, orecchiette o spaghetti dadella regione, microproduzioni di determinate aree del territorio pugliese».Ricerca, territorio e tipicità sono le coordinate anche di, azienda agricola di Cecciola di Ventasso (Re). «La nostra- racconta il titolare- ha il sapore antico, come antico è il metodo con il quale arriviamo a ottenere la farina di castagne che è l’ingrediente principe della nostra linea di pasta artigianale trafilata al bronzo. Il nostroed è stato realizzato alcuni secoli fa seguendo i dettami agronomici voluti dalla contessa Matilde di Canossa che nell’anno 1100 regnava sul nostro territorio. Il castagneto è situato nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. Qui le castagne vengono ancora essiccate, come da tradizione, nel nostro metato, unin pietra, a fuoco lento di legna di castagno per circa 35-40 giorni, rigirandole affinché vengano asciugate in modo uniforme. Questo procedimento conferisce, a differenza dell’essiccazione in forni ventilati, un aroma molto particolare alle castagne e quindi anche alla nostra pasta. Al termine della fase di essiccazione, per poter ottenere la farina, dopo aver effettuato la sbucciatura e un’accurata cernita, le castagne secche vengono portate quanto prima a macinare in unper evitare il surriscaldamento del prodotto e preservarne quindi la qualità. Le castagne, tipico frutto autunnale, sono naturalmente prive di glutine, quindi adatte anche a celiaci e intolleranti, prive di colesterolo e fonte importante di sali minerali. Hanno un alto valore energetico e assomigliano per composizione nutrizionale a cereali come orzo o frumento; sono inoltre altamente digeribili se ben cotte».«La nostra linea - continua Sepe - è costituita da: tagliatelle, maccheroni e abbracci. Viene prodotta con cura in un laboratorio artigianale che utilizza trafile al bronzo. Pochi e semplici gli ingredienti, proprio come facevano in casa le massaie, ossia farina di castagne al 20%, farina di grano duro italiano e acqua. La farina di castagne dona alla pasta una connotazione cromatica tipicamente bruna. Le tagliatelle, in particolare, hanno uno spessore e una consistenza che ricordano la sfoglia tirata a mano dalle abili sfogline di una volta. Lasi presenta ruvida in tutti e tre i formati e, si sposa con sughi dal gusto deciso, corposi e consistenti che bilanciano il gusto dolciastro tipico della farina di castagne. Si abbinano quindi bene a preparati con funghi e noci, salsiccia oppure selvaggina; molto gustose anche condite con il classico pesto alla Genovese. Il tempo di cottura ottimale è tra i cinque e i sette minuti in acqua bollente. Per essere gustata al meglio si consiglia una breve mantecatura finale in padella una volta condita».Sul tema dei diversi formati di pasta, che vengono scelti in base al condimento con cui si dovranno sposare,, chef de Al Pont de Ferr di Milano, sottolinea innanzi tutto che «la pasta è. Si mangia da sempre ed è un alimento culturalmente radicato in profondità. Tant’è che tra le mie ricette “irrinunciabili” c’è appunto la Pasta in bianco. In menu sono comunque, lunga e corta, per soddisfare le esigenze della clientela. Tra le ricette mi piace ricordare il Raviolo ripieno di ossobuco e la Pasta mista, salsa di patate, gambero rosso di Mazzara crudo e bergamotto. Alabbiamo dedicato unada abbinare ai sughi tradizionali, semplici da rinvenire a casa, come quello al pomodoro o il ragù alla Bolognese».A casa come al ristorante, l’universoè sempre più articolato e mette in campo tendenze da assecondare, esigenze da soddisfare, ma anche. Questo il campo d’azione di, azienda di Calenzano (Fi)da oltre quarant’anni. «Da sempre ci dedichiamo alla creazione e alla commercializzazione di linee di prodotti adatti a chi deve seguire, in particolare, anche per il canale della ristorazione collettiva», spiega, direttore generale dell’azienda toscana. «L’ultimo anno è stato indubbiamente molto difficile per la ristorazione, uno dei settori colpiti più duramente dalla pandemia. Augurandoci che le attività possano ripartire velocemente, la parola d’ordine nella ripresa sarà qualità: giusta scelta delle materie prime e dei partner che affiancano i ristoratori everso ilper soddisfare le crescenti richieste da parte dei consumatori. A tal proposito, nel recente passato, abbiamo assistito alla nascita di un nuovo tipo di ristorazione dedicata al gluten free. Se inizialmente i ristoranti offrivano dei pasti base per “accontentare” il cliente celiaco , oggi l’offerta sta aumentando sia qualitativamente sia quantitativamente, di pari passo con una maggiore attenzione all’alimentazione in generale. C’è molta più informazione e oltre ai locali certificati dalle associazioni ce ne sono tanti altri che si sono adeguati alle nuove necessità e hanno compreso l’importanza di riuscire a. Il corretto approvvigionamento per questo canale è la prima scelta da compiere per poter garantire una vasta, oltre che sicura, scelta alla clientela: prodotti le cui procedure di produzione e il prodotto finito vengono sottoposti aper certificare l’assenza del glutine».«Probios vanta una vastissima gamma di prodotti senza glutine - puntualizza Calabrese - anche in grande formato, per poter soddisfare le richieste di ristoranti e mense. Per il canale della ristorazione è principalmente laa essere richiesta, essendo uno dei capisaldi dell’offerta culinaria italiana e la più proibitiva per i pasti fuori casa dei clienti affetti da celiachia. Poter offrire primi piatti saporiti e appetitosi anche alle persone intolleranti al glutine non rappresenta soltanto un plus del servizio, ma anche un’per tutti gli altri, grazie all’utilizzo di farine alternative, ma naturalmente prive di glutine come riso, mais per i più tradizionali o grano saraceno o legumi per abbinamenti inusuali. Uno degli obiettivi di Probios è infattidal gluten free, artificiale, senza gusto. Le nostre ricette dei prodotti senza glutine assicurano infatti il piacere di un'da gustare in completa sicurezza. Dalla, la, prodotta con farine biologiche di mais, riso, riso integrale, grano saraceno, quinoa, macinate e trafilate in Italia, è una delle referenze più richieste dal canale ristorazione in quanto permette l’, dalle più tradizionali a quelle più innovative. Questa speciale formulazione conha gusto e consistenza del tutto paragonabili alle migliori paste sul mercato, poiché si sposa perfettamente con moltissimi. La particolare lavorazione permette di ottenere unadall’ottima tenuta in cottura che ben assorbe il condimento».Un’attenzione al, allae al valore aggiunto che trova un grande interprete anche neli di Gragnano (Na). «Quando nel 2007 è partito il progetto del Pastificio dei Campi avevo in mente un», spiega, amministratore del pastificio campano e ceo del Gruppo Di Martino. «La pasta in Italia è sempre stata un alimento dedicato alle famiglie, un prodotto comfort per tutti i giorni e per tutti i palati. Nella mia mente invece volevo darle una redenzione. Il prodotto simbolo dell’italianità doveva essere nelle carte dei migliori ristoranti della penisola , ma non solo, e per farlo doveva essere alla loro altezza, doveva essere perfetto:. Ecco perché la mia ricerca è partita proprio dalla materia prima. Avevo bisogno di un, il migliore che si potesse trovare nella nostra penisola. L’ho trovato in, nell’area del subappennino dauno. Proprio lì ho selezionato dei campi che sarebbero poi diventati l. Coltivati con rotazione triennale delle colture,, quei campi producono per noi da oltre dieci anni, l’ingrediente unico della nostra pasta, se escludiamo l’acqua della sorgente della Forma che risulta come ingrediente di processo. Partendo da questa straordinaria materia prima, il Pastificio dei Campi sposa il, con un impianto di produzione che utilizza le trafile in bronzo e una lenta essiccazione a temperatura controllata in celle termostatiche: parliamo di 48/60 ore al massimo a 52°C».«L’impacchettamento - sottolinea Di Martino - è esclusivamente manuale, per garantire un controllo definitivo e ridurre al minimo lo stress che un impianto di confezionamento automatico potrebbe dare al prodotto finale. Ilè molto, oltre che per la sua forte caratterizzazione, anche e soprattutto per la solida struttura che protegge la pasta dagli urti che spesso riceve durante il trasporto. È inoltre facilmente impilabile e permette alla pasta di essere consumata anche in piccole quantità, restando sempre perfettamente conservata in dispensa. Ogni astuccio riporta inoltre un codice che lo rendegrazie al sistema del TotalTrackingSystem. Tutto ciò, oggi, ci ha permesso di ottenere grandi risultati non solo con la, che resta sempre il nostro, ma anche con il consumatore finale, che apprezza sempre di più i prodotti realizzati con tanta attenzione e cura del dettaglio».Fondamentale quindi, da parte del mondo produttivo, ilcostante con gli. Sono numerose ledi cui tenere conto. Lesono la rappresentazione materiale della loro filosofia, come spiega, cuoca de Il Falconiere a Cortona (Ar): «Per quanto riguarda la nostra carta proponiamo un’. La pasta va interpretata in base al tipo di. È un insieme da valutare. Punto comunque sullee sulla qualità degli ingredienti. Pappardelle, pici, ravioli non devono mancare. Importante anche l’. Mi piace la pasta da farina di grani antichi. Il grano monococco vanta un elevato contenuto proteico e un basso picco glicemico».Il canale Horeca registra una tendenza crescente verso lae la ricerca costante da parte degli utilizzatori professionali di soluzioni a valore aggiunto per la filiera, per differenziarsi ed essere sempre competitivi in uno scenario complesso ma attento ed esigente e con una richiesta ogni giorno maggiore di prodotti a origine e filiera controllata.- spiega, food service channel manager Barilla - offre per ilune un ampio portafoglio, che si caratterizzano per qualità, alto tasso d’innovazione e assicurano un miglioramento della catena del valore per i professionisti del settore. La gamma diè tra le più apprezzate e di punta per il mondo della ristorazione: una pasta studiata per lama perfetta anche in cottura espressa, prodotta conall’origine e con una filiera produttiva nazionale integrale, dalla materia prima al prodotto finito sulle tavole dei ristoranti. La decisione di puntare sulla materia prima 100% italiana è una tappa importante di un percorso iniziato a metà degli anni Novanta e portato avanti da Barilla con grandi investimenti economici, fatto di vicinanza e, di sviluppo di varietà di grano esclusive, dell’applicazione di pratiche agricole sempre più rispettose dell’ambiente e delle comunità locali e in linea con la missione globale del Gruppo “”. Per questa ragione, la stessa gamma Selezione Oro Chef, insieme allae alla linea psono inserite tra idellae dellache le ha scelte per la loroe le filiere nazionali, unite alla grande attenzione al servizio resa possibile dall’e dai processi di cottura pensati per le cucine professionali, riportati anche sul packaging in varie lingue ed icone di utilizzo. Latotale della nostra pasta è un pilastro fondamentale per rendere perfetta ogni preparazione dei ristoratori, in particolare nei processi di doppia cottura; così come le attività di promozione e comunicazione sul mercato volte a promuovere la qualità e l’unicità delle gamme di pasta Barilla for Professionals».«L’emergenza sanitaria- prosegue Gandolfi - ha totalmente cambiato lo scenario dei consumi fuori casa, non solo nelle fasi di lockdown: in Italia il quadro resta problematico per il mondo della ristorazione, con i locali destinati, secondo gli ultimi scenari, a prolungare il contingentamento degli orari di apertura.sta proponendoper rispondere a questa crisi, cercando di portare uned essere ancor più vicini ai clienti, proponendo e trovando forme di collaborazione e fornendo loro dei prodotti sicuri, di qualità e innovativi, poiché è fondamentale offrire soluzioni idonee alle diverse necessità di utilizzo ed essere sempre più flessibili. Il consolidamento del fenomeno del “” deve essere vissuto sia dalla ristorazione tradizionale che dai nuovi operatori specializzati come un’da cogliere, per seguire i bisogni delle persone che evolvono. Proprio per questo motivo Barilla for Professionals offree formativo per cogliere insieme questi trend anche per la categoria pasta, che rimane la preferita dagli italiani anche nella ristorazione. L’offerta di Barilla for Professionals dedicata all’Horeca si è arricchita da febbraio 2021 con lanel nuovoal 100% in due ricettazioni classiche, alla base della gastronomia mediterranea:, prodotti con ingredienti selezionati e pomodori maturati al sole 100% di origine italiana. Completano il portafoglio prodotti per la ristorazione veloce i prodotti surgelati ad alta efficienza, con la(individually quick frozen) e all’uovo, ie inei nuovi formati da 800 grammi in multiporzione».