La ricetta di Sileri “l'incompreso” Test salivari per miglior diagnostica

È

Pierpaolo Sileri

Comitato Scientifico più ampio per maggior trasparenza

Posti negli ospedali ce ne sono, inutile fare terrorismo

Popolazione in tre fasce, tamponi solo a chi è ad alto rischio

Test salivari veloci, economici ed efficaci

Vaccino lontano, prima arriva la cura

Non siamo all'alba di un nuovo marzo, ma la politica fa male alla sanità

Cenone di Natale? Usiamo il buon senso

unvero, ma prestato alla politica. Alle aule delpreferirebbe la sala operatoria e ai palcoscenici televisivi che sta calcando con assidua frequenza ormai da mesi preferirebbe una cattedra universitaria. Questa è, in sintesi, la storia contrastante di, viceministro allae considerato da molti l’unico all’interno dell’Esecutivo in grado di parlare di covid con cognizione di causa, almeno dal punto di vista prettamente sanitario. Ecco perché assume spessore il suo parere circa la gestione di questa seconda ondata in cui - a detta sua - la diagnostica diventa centrale e non si può portare avanti come adesso, ma dividendo lain tre fasce a seconda della gravità del contagio.In una lunga intervista a Libero emerge prima l’uomo, poi il medico, quindi il. La sua riflessione sull’attuale periodo che l’sta affrontando è chiara e sembra anche semplice da attuare. «Io sono per allargare il tavolo del- dice Sileri - e renderne più trasparenti le logiche e le modalità. Mi pare doverosa la trasparenza di questi tempi: non si possono affidare a consulenti di nomina governativa decisioni fondamentali per tutto il Paese».Trasparenza, questa sconosciuta quella che manca e che fusa con la totaleche sembra regnare ai vertici del Paese getta nel panico, sconforto e a questo giro pure nellagli italiani. I quali, non capendo, iniziano a storcere il naso e a rispettare meno le disposizioni istituzionali. Cosa pensa Sileri delle? «Inci sono ancora molti posti e la crescita dei ricoverati non è esponenziale. Il numero dei positivi è altissimo ma la maggior parte di loro non è malata: bisogna distinguere e non creare inutile».Cosa significa questo? «Stiamoun Paese in attesa di omologare i test salivari . Inconcepibile. La prima cosa da fare è aumentare la capacità. Dividiamo la popolazione in tre: basso, medio e alto rischio. Usiamo il test rapido antigenico per coloro che sono a basso e medio rischio e sottoponiamo solo la terza fascia al tampone; così si riescono a mappareal giorno e non sprechiamo tamponi per soggetti che non essendo contatti stretti non sono a rischio elevato. È assurdo quello a cui stiamo assistendo, con migliaia di persone che prendono d'assalto i pronto soccorso per sintomi sovrapponibili a quello del, oppure file interminabili per fare un tampone. Avere più offerta diagnostica più semplice del tampone e fruibile dai medici digenerale, nelle farmacie o nel privato e, perché no, anche negli studi dentistici aiuterebbe il sistema in toto».Viene da chiedersi dunque se tutto quello a cui siamo assistendo non sia altro che un enorme e inutile abuso di. Lo è? «No - risponde Sileri - dico che ne facciamo troppi alle persone. Se io risulto, si può fare il tampone ai miei assistenti, ma non a tutto il piano. Per gli altri basta un test antigenico rapido o salivare che costa un quinto e hai il risultato in un'ora anziché in cinque giorni. Con il Covid bisogna agire come con tutte le altre patologie. Nellodel cancro del colon si prevede l'esame occulto fecale e solo se questo dà un risultato positivo si procede alla colonscopia».Quindi il delicato, ma attualissimo tema vaccino. Sileri sulla questione è tiepido e crede più in«Non sarà una cosa rapida - spiega - servono mesi per produrlo, come avviene per quello influenzale. E poi ancora non sappiamo quanto in realtà protegge e quali sono i suoi effetti collaterali. Credo arriverà prima ilrispetto alla profilassi. Molte terapie le stiamo applicando già. Confido più di tutte in quella deglimonoclonali oppure nell'utilizzo di preparati iperimmuni ricavati dal siero dei guariti».Siamo alla vigilia di una crisi come quella delscorso? «Faccio fatica a immaginarmi unosimile. Prevedo un'ulteriore salita dei contagi, ma graduale per quanto riguarda i posti in terapia intensiva e spero che quando si vedranno i primi effetti del decreto della Presidenza del Consiglio lasi addolcirà». Stuzzicato su quanto non è stato fatto quest’estate quando il peggio sembrava alle spalle, il viceministro alla Salute osserva: «Serviva, e serve, un uso spregiudicato della diagnostica. Questo è stato il grande». Un problema, quello della, non certo di oggi. Chi si è mangiato la sanità italiana? «La, con nomine non meritocratiche, e qui si torna al motivo della mia candidatura in Parlamento. La corruzione, alla quale paghiamo una tangente di otto miliardi l'anno. I tagli, troppi e lineari. I mancati investimenti nella ricerca. L'sanitaria sconsiderata: ha presente gli scheletri degli ospedali costruiti e mai aperti in Calabria?».Lo stesso Sileri a “Fuori dal coro” è poi intervenuto sulla questione Natale . «Non possiamo dire da qui al 25 dicembre quali e quanti regioni saranno rosse o gialle - ha spiegato - leche dovremo adottare sono le stesse di oggi. Cenone da dieci persone? Già non si può fare, io direi di adottare il. Se le regioni sarannoil dubbio non si pone neanche. Attenzione acon i dati di oggi quello che sarà domani».