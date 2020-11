Ristori ter, il fondo sale a 2 miliardi Richiesto scostamento di bilancio

Pubblicato il 21 novembre 2020 | 10:00

algono a 2dopo l’approvazione del consiglio dei Ministri, a sostegno delle aree che hanno cambiato il proprio status (da arancione a rosso) dopo l’ultimo Dpcm del 3 novembre:

La copertura di questo decreto rientrerebbe nei 100 miliardi già autorizzati dal Parlamento. Alla lista dei codici Ateco che ricevono aiuti perché in zona rossa si aggiungono i negozi di scarpe e accessori.

I tempi

Lo schema, come riporta il Sole 24 Ore, rimane lo stesso: tre decreti e due scostamenti di bilancio di qui ai primi giorni di gennaio. La nuova richiesta di scostamento di bilancio sarà votata in Parlamento mercoledì 25 novembre e servirà a ottenere ulteriori 8 miliardi da destinare al Ristori quater (concentrato su proroghe fiscali). Poi toccherà a quello che dovrebbe essere l’ultimo scostamento, secondo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che servirà a “concludere” la fase dell'emergenza, probabilmente con altri 15-20 miliardi. Un’iniezione di extradeficit di inizio 2021 che potrebbe consentire di liberare almeno in parte i 3,8 miliardi appostati con la manovra in un apposito fondo anti-Covid, pensato per avere pronto un budget da destinare via via alle nuove esigenze delle imprese.

Verso il decreto Ristori quater e le proroghe fiscali

Giovedì 26 novembre Camera e Senato voteranno la richiesta di scostamento da 8 miliardi che potrebbe consentire comunque di rimanere entro i limiti di deficit previsti per quest’anno (10,8%), visto il buon andamento delle entrate. Successivamente il Governo varerà il decreto Ristori quater che dovrebbe prevedere anche il rinvio delle scadenze fiscali di novembre e dicembre.

Comuni: 400 milioni per gli aiuti Comuni alimentari

Nel 2020 400 milioni sono finanziati ai Comuni per consentire “di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare”. I fondi andranno erogati ai Comuni entro 7 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Cento milioni per acquisto farmaci anti-Covid

Con il provvedimento, infine, arrivano 100 milioni in più a disposizione del commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri per “l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19”.