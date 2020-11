Ristori automatici oppure no? Bar e alberghi, chi deve richiederli

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 12:05

Codici, zone rosse-arancioni-gialle, coefficienti. Nonostante i tentativi di semplificazione con l'accredito diretto sui conti corrente, il meccanismo degli aiuti per colpiti dalle pesanti restrizioni anti-non sarà così scontato. In tanti infatti dovranno comunque presentare la domanda all'





Non per tutte le attività i ristori saranno accreditati in automatico

I nuovi contributi a fondo perduto sono automatici per tutte le attività che avevano presentato l’istanza in via telematica per il primo fondo da 6,5 miliardi previsto dal decreto rilancio, quello che doveva tamponare i danni della prima ondata di Covid-19.



A diverse imprese però sarà imposto di fare comunque domanda per ottenere il sostegno economico. Sono tutte quelle che non hanno ricevuto i primi fondi, ma che adesso hanno diritto alle nuove risorse da 2,5 miliardi del decreto legge ristori già diventato ristori-bis. Il Sole 24 Ore ha ricordato di quali categorie si tratta:

chi non aveva nemmeno richiesto il primo aiuto, perché non era ammesso, e si parla di circa 1.600 imprese con ricavi oltre i 5 milioni all’anno; quelli che non avevano presentato la domanda per colpa di una svista o un disguido, nonostante ne avessero il diritto; chi aveva mandato l’istanza, ma se l’era vista respingere per un errore, anche solo banalmente nella compilazione dell’Iban; le imprese che alla data del 30 aprile tecnicamente non esistevano ancora, in altre parole quelle che sono state aperte dopo; quelle che hanno rilevato aziende già esistenti e possono chiedere il ristoro usando come parametro il calo di fatturato registrato ad aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 dal precedente negoziante.

Coefficienti: alle pizzerie d'asporto somma dimezzata

Zone rosse e arancioni: contributo aumentato del 50%



Ristori-ter e manovra: nuove misure all'orizzonte

L’ammontare dei vari contributi è calcolato dal decreto ristori con precisi coefficienti. Per esempio lesi sono ritrovate la somma dimezzata rispetto alla prima versione, perché in teoria stanno continuando ad avere un buon numero di ordini anche in questo periodo di, in cui è comunque consentito andare a ritirare il cibo al locale e fare consegna a domicilio I taxi e le lavanderie industriali invece mantengono l’importo invariato (coefficiente 100%), mentre lee i night club - protagoniste di diverse polemiche sulla diffusione del virus, come nel caso della Sardegna , e ora colpite da divieti totali di apertura - se lo vedono quadruplicato.Poi c’è la questione della diversa “colorazione” della cartina dell’Italia, con le regioni inserite nelle ormai famose tre zone di rischio . Qui il contributo vienea bar, gelaterie, pasticcerie e alberghi che si trovano in. E in questo ambito si era creato anche il rompicapo delle eventuali ordinanze regionali , quindi non decise direttamente dal ministero della Salute, che potevano far saltare gli aiuti.In tutto ciò, all’orizzonte c’è già il decreto, che potrebbe inserire nuovi codici Ateco tra i destinatari degli aiuti. E per il 2021 si parla di un contributo del 30% per gli operatori dei. Infine la manovra, che prevede uno stanziamento di 4 miliardi per le attività produttive più colpite dalle limitazioni che stanno provando a far rallentare la. Un ristoro dopo l’altro, si salvi chi può.