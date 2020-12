Ristori, fin qui erogati 1,8 miliardi per il settore della ristorazione

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 16:56

Fin qui erogati 1,8 miliardi per il settore della ristorazione

I quattro decreti ristori in tutto fanno 2,3 miliardi

Partiti anche i primi contributi per i centri storici

Ok la velocità, è però la quantità il problema...

lla fine i numeri nsono stati confermati, e la somma finale si è delinata. Parliamo del totale deglipiovuti per tamponare l' emergenza coronavirus , considerati poco più che delle "mancette" dal mondo della, il più colpito dalleanti-contagio. Ma di quanto si tratta, cifre alla mano?Alla data del 7 dicembre 2020 ie ierogati dall'ammontano a più di 9 miliardi di euro, mentre la platea dei beneficiari è rappresentata da 2,4 milioni di(e tra queste, sappiamo, non sono mancati i tentativi di frode ).Da questo monte complessivo,hanno raggiunto il settore della, eccetera) più di due miliardi di euro sono stati destinati al(supermercati, discount, farmacie, edicole), e quello all'ingrosso, più di mezzo miliardo di euro al settore dell'. Lo ha comunicato la stessa Agenzia delle entrate.Di fatto sono stati completati i pagamenti di tutti iprevisti dai, per un importo complessivo che supera idi euro, cui si aggiungonodi euro erogati dall’Agenzia relativi al Decreto Rilancio.Sono partiti inoltre i primi 28mila contributi a fondo perduto per gli esercizi aperti al pubblico nei centri storici delle città italiane più turistiche che hanno fatto domanda all’Agenzia.Pare sia stata mantenuta anche la promessa di rapidità nelle operazioni di: per i contributi del decreto rilancio, dalla presentazione della domanda all’erogazione del contributo, l’Agenzia ha impiegato un paio di settimane, mentre idel primo decreto ristori sono stati completati dopo nove giornidall’entrata in vigore della norma, sei giorni prima rispetto alla data indicata dal governo per chiudere i pagamenti, cioè il 15 novembre. Il problema però, più che quanto in fretta siano arrivati, è quanto siano sufficienti a coprire le perdite.