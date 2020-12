Una pioggia di bonus sotto forma di crediti d'imposta: questo l'aiuto a ristoranti e turismo previsto dalla Legge di Bilancio

Pubblicato il 27 dicembre 2020 | 17:13

I "tagli" decisi dalla Camera, in attesa del via libera del Senato

Bonus chef, per strumenti e formazione

Bonus vino, per potenziare il commercio elettronico

Bonus acqua potabile, per ridurre lo spreco d'acqua e l'uso della plastica

Edicole, pubblicità e riviste digitali

agli investimenti pubblicitari ;

; alle edicole e agli altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici;

alle testate in formato digitale

Un aiuto al turismo

Bonus Sud: investimenti e ricerca

Bonus Pir - piani di risparmio a lungo termine

Bonus quotazioni in borsa

Bonus per agevolare fusioni e scissioni

Bonus borse di studio (per i manager di domani)

Bonus cinema, più investimenti, più flessibilità

Bonus mobili, per arredi ed elettrodomestici

Bonus investimenti

Ambienti di lavoro a prova di Covid-19

on lache passa l'esame della Camera , se ne esce anche un carico di circa 20tra aiuti e rifinanziamenti, bonus modificati e bonus potenziati. Insomma,importanti soprattutto per attività come, ma anche attività legate ale pubblici esercizi in generale; novità che presentano una modalità simile a quella dell'anno scorso: nuovamente una pioggia di aiuti sotto forma di crediti d'imposta. Adesso manca solo lo step del, per un rapidissimo via libera entro il 31 dicembre, così da evitare l'esercizio provvisorio.Quel che stupisce da un primo sguardo è l'abbonanza di aiuti, agevolazioni e sconti fiscali, che vanno a ingigantire una lista che il Governo in più occasioni ha detto di voler tagliare e ottimizzare. I bonus in rapida sintesi.È una delle novità assolute per i crediti d'imposta, destinato in questo caso a sostenere i cuochi professionisti . Si tratta di unosulle spese sostenute per l'durevoli e per la partecipazione a, strettamente funzionali all'esercizio delle attività (e possibili per il periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2021).In questo caso il credito d'imposta sarà pari alsostenute, e comunque non potrà mai superare i. Inoltre questo credito d'imposta è finanziato conper il triennio 2021-2023 e sarà utilizzabile solo in compensazione. A beneficiarne potranno essere idi, sia se lavoratori dipendenti sia se autonomi con partita Iva (anche senza essere in possesso del codice Atec 52210).Nel dettaglio, le spese per le quali spetta il bonus sono:L'idea è quella di potenziare ancora di più il, così da sostenere in questa fase pandemica lae il marchio. Ecco perché la manovra di bilancio prevede, per il periodo di imposta dal 2021 al 2023, l'estensione delin materia di sostegno al Made in Italy. Quindi, alle reti die agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in, o aderenti ai disciplinari delle "".Di questo bonus le imprese se ne possono avvalere per la realizzazione o l'ampliamento diche abbiano lo scopo di potenziare il commercio elettronico , con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di, quindi anche all'export, al raggiungimento di clienti finali che risiedono fuori dal territorio nazionale.Un passo avanti di questo bonus è lada parte dellodi creare, se necessario,nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi, per favorire la stipula dicon gli spedizionieri doganali, anche ai fini del rispetto degli oneri fiscali e per le attività legate all'incremento delle esportazioni.Un altro bonus mosso da "finalità più ampie" è quello dell'. Si tratta in particolare di un credito d'imposta per l'acquisto didell'acqua potabile, con il chiaro obiettivo die ridurre allo stesso tempo il consumo di contenitori diper acqua.Questo credito d'imposta è dele copre le spese sostenute per acquistare e installare sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 260. Tutto questo è possibile fino a un ammontare complessivoper ciascuna unità immobiliare /per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.Una proroga e conseguentefino al 2022 per il credito d'imposta destinato:Un aiuto al turismo grazie all'allungamento fino al 30 aprile del degli immobili a uso non abitativo, un intervento fondamentale per dare una mano a settori come la, introdotto con il. La tax credit sui canoni di localezione viene estesa allee aiCon un pacchetto di norme, arrivano ben dueper i. Innanzitutto resterà in vita fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per l'destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del(quindi Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).Sarà poi utilizzabile ancora per due anni (2021 e 2022) il credito d'imposta per gli investimenti in attività diin favore delle imprese attive nelle stesse regioni sopra elencate (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19); ciò che cambia rispetto alla misura precedente sono i riferimenti alle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.È una delle novità assolute di questa Legge di Bilancio. Si tratta di un nuovo credito d'imposta per le, appunto Pir, per le. Piani che per almeno due terzi dell'anno solare di durata del piano investato una percentuale minima del 70% del valore complessivo in strumenti finanziari (anche non negoziati) di imprese residenti in Italia (o in Europa, ma con stabile organizzazione in Italia) diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Cap della Borsa Italia o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.Questo bonus spetta alle personedi investimento e sarà pari alle minusvalenze, alle perdite e ai differenziali negativi realizzati in relazione agli strumenti finanziari qualificati, ma a due condizioni: che questi strumenti siano detenuti dae che il credito di impostadelle somme investite negli stessi strumenti finanziari.Questo credito d'imposta è utilizzabile intutte di pari importo e soltanto in dichiarazione dei redditi.È anche questo prorogato al 31 dicembre del 2021: un credito d'imposta per lerelative alladelle(Pmi) istituito a partire dal 2017 con la legge 205.Slittano inoltre, ma al 30 giugno del 2021, alcuni crediti di imposta per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020, con lo scopo di undelle imprese di medie dimensioni.Si ricorre al bonus anche per sostenere i, per intenderci, fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, a condizione che siano deliberati nel 2021. In particolare la legge di bilancio (anche guardando al futuro di) concede al soggetto che emerge dall'operazione di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali o a eventuali eccedenze Ace (aiuto alla crescita economica).La trasformazione di questa quota avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni, per i restanti tre quarti al primo giorno di esercizio, successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica. Questo credito d'imposta non può prevedere un ammontare complessivodella somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione/scissione (e senza considerare il soggetto che presenta l'attività di importo maggiore). Quindi il 2° della somma delle attività oggetto di conferimento.Sulla trasformazione delle quote in crediti d'imposta è comunque dovutadelle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate.Un credito d'imposta anche per leeffettuate nel 2021 (o che verranno effettuate nel 2022) nel limite di 100mila euro. Un credito, questo, che varrà:Il credito d'imposta per le donazioni sarà sotto forma die iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'promosse dapubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.Maggiori risorse anche per gli investimenti nele in generale in tutto il; più risorse anche per le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di, die di produzione esecutiva e post-produzione.Sono state riviste anche le regole per garantire maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti d'imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.Tra i crediti d'imposta confermati e potenziati anche il, che prevede quanto segue: chiunque ristrutturerà casa nel 2021 potrà beneficiare del credito d'imposta Irpef delsostenute per acquistareedIl credito d'imposta, pur restando nella misura del 50% sul valore totale di spesa, sarà applicabile a una(un aumento quindi, rispetto ai 10mila euro applicati fino a tutto il 2020).Proroga al 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in attività di, e così anche innovazione tecnologica e altre attività innovative, per la formazione 4.0. Inclusi anche investimenti in beni strumentali nuovi, con potenziamento e differenziazione delle aliquote agevolative. Si conclude anche con l'incremento delle spese ammissibili e dell'estensione dell'ambito applicativo.Viene, dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno, la possibilità per le imprese di utilizzare il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Un anticipo conseguente al nuovo termine di durata del(al fine di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle in difficoltà finanziare al 31 dicembre 2019) estero da Bruxelles al 30 giugno 2021.