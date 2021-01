Conte non lascia la poltrona neanche per la tv. Ristoranti e mondo dell'accoglienza dimenticati

Primo Piano del 15 gennaio 2021 | 17:42

S

Il premier Conte naviga a vista e va in cerca dei voti del Parlamento

Matteo Renzi (Italia Viva) ha innescato la crisi di governo

e c’era un’occasione per parlare agli italiani a reti unificate era forse questa. 15 regioni rosse od arancioni da domenica attestano deldi una pandemia che, anzi, rialza la testa in modo ancor più pericoloso. Ma cosa fa il capo del Governo? Invece di spiegare al Paese che la situazione è gravissima (come un po’ in tutta Europa), stavolta rinuncia al suo comizietto televisivo, aggiungeai ristoranti, ai teatri e alle palestre fra i, e si dedica al mercato delle vacche per, costi quello che costi.Con una disinvoltura da equilibrista circense,rinuncia ancora una volta a dire la verità agli italiani (quasi non fossero in grado di capire cosa stiamo rischiando),che i 5 stelle volevano aprire come una scatoletta di tonno, e si dedica al peggior esercizio diche ci fa rimpiangere la prima Repubblica. E peccato che anche la grande stampa, sempre pronta a drammatizzare per ogni frazione di indice di contagio in più, dimentichiper dedicarsi allopronti a saltare sul carro.Un conto è avere il senso del dovere e sentire la responsabilità in questa fase drammatica, un altro è invece(da pagare a carissimo prezzo), solo per tenere in piedi un governo ed una maggioranza che sono, che litigano su tutto e che non sono nemmeno riusciti a trovare un'intesa su come investire i miliardi del Recovery plan per assicurare una ripresa dell’economia nei prossimi mesi.Nonostante tutto ciò, Conte, pur di restare aggrappato alla scrivania di Palazzo Chigi, cerca(il nuovo eufemismo con cui nobilitare gli eredi ideali di Scilipoti, Razzi e Mastella…), incurante di imbarcarsi in una. Il premier ha dimostrato di essere abile a, restando sulla stessa sedia prima in alleanza con lae poi con il. Ma ora i rischi per lui e i suoi alleati rischiano di essere altissimi. Davvero si può ad esempio pensare che qualche senatore centrista lo possa votare se nel suo programma non metterà il ricorso ai soldi delper la Sanità? Giusto ciò che chiedeva Renzi ma che ihanno rifiutato fino a ieri…Di unche unisca tutti i partiti in uno sforzo unitario per salvare il Paese, invece, nessuno ne vuole parlare. Quasi non avessimo un’Italia che è spaccata politicamente quasi a metà e che è stanca di scontri fra sovranisti e populisti, o fra Governo e Regioni, in una, con divieti che variano ogni giorno in base ai colori . Al punto che non sai nemmeno più quando i figli potranno andare a. Oppure ti chiedi perché devi stare inanche se abiti in una provincia, come Bergamo, che ha forse il più basso indice di contagio in Italia, solo perché il resto della Lombardia è oggi più segnata dal virus.E intanto c’è tutto ilche è in agonia e che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, vede allontanarsi l’uscita dal tunnel e avvicinarsi invece il. A tutti questi imprenditori e lavoratori interessa francamente ben poco di giudicare. Né possono sentirsi rassicurati dal fatto che a sostenere il Governo possano ora essere parlamentari già espulsi per “indegnità” dai 5 stelle o banderuole pronte a passare da destra a sinistra (ma anche viceversa…) solo per qualche strapuntino in più.Parliamo di gestori, baristi, cuochi o camerieri che magari si possono pure indignare pensando che, giusto poche ore dopo la crisi aperta da Renzi, il Governo tira fuori dal cappello una decina di miliardi di euro di presunti aiuti in più, portando(il valore di una Manovra) locon cui varare un. Ma perché non aderire subito a questa che era una richiesta di Italia Viva ed evitare la follia di una crisi di governo ? Solo per andare a vedere se il pokerista Renzi bluffava?E se poi dovesse capitare che ancora una volta i soldi a disposizione saranno insufficienti, se non briciole , Conte dovrà stare attento perché stavolta non sarà più unofra politici, fra galli magari un po’ troppo nervosi e presuntuosi, maE se poi lunedì Conte non trovasse i voti necessari in Parlamento per continuare la sua navigazione a vista, non perdiamo la bussola: di Magellano, Colombo o Nobile ne abbiamo tanti e si può