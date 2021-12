Super green pass al lavoro, sull'obbligo vaccinale tutto rimandato al 5 gennaio

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ultimo decreto deciso dal Governo non esaurisce il dibattito sulla necessità di introdurre altre misure per combattere il picco di contagi dovuto alla nuova ondata della pandemia Covid sospinta dalla variante Omicron. Sul tavolo rimane il tema dell’obbligo vaccinale sotto forma di super green pass per tutti i lavoratori (o perlomeno per una larga fetta di categorie). Sul tema, il Consiglio dei ministri dovrebbe tornare a riunirsi il 5 gennaio. Nel mirino, una prima estensione a determinate categorie come quella degli operatori della ristorazione (cuochi, camerieri, maitre e sommelier). Mentre dal 10 gennaio scatta l’obbligo di super green pass per l’accesso a diverse attività e servizi.

Obbligo vaccinale per i lavoratori, il 5 gennaio si tirano le fila

Il tema dell’obbligo vaccinale è il leit motiv che il Governo si porta dietro dal 15 ottobre, data dell’entrata in vigore del green pass (ottenibile anche con un tampone antigenico) sui luoghi di lavoro. Da quel momento in poi, l’argomento ha preso sempre più piede. E, nonostante le fumate nere dei giorni scorsi (l’ultimo confronto è stato quello nel Consiglio dei ministri del 29 dicembre), sembra che si sia ormai vicini a una sua applicazione pratica. Una risposta definitiva potrebbe arrivare il 5 gennaio, quando è previsto un nuovo incontro di Governo.

Il fronte del "no" al super green pass sul lavoro si assottiglia

Anche perché il fronte del “no”, nel frattempo, si sta sempre più riducendo. Lega e Movimento 5 Stelle resistono, ma a chiedere a gran voce l’estensione del super green pass per i lavoratori sono innanzitutto i governatori: «Le misure introdotte finora dal Governo per l'emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze misure e del tempo perso», ha attaccato il presidente campano Vincenzo De Luca. Per il collega ligure Giovanni Toti l'obbligo vaccinale «si può fare domani mattina. Semplificherebbe la vita e le regole per tante persone: qui posso entrare-lì non posso entrare, punto fine». Posizioni peraltro già espresse dalla Conferenza delle Regioni del 29 dicembre e recapitate direttamente al Governo.

Anche gli esperti approvano l'obbligo vaccinale

Sullo stesso tema, anche gli scienziati si dicono d'accordo: «Sarebbe il momento dell’obbligo vaccinale. L’obbligo salverebbe il Paese da ulteriori danni della pandemia e i no vax dall’alto rischio di forme severe. Se non ora, non vedo quando. Non abbiamo più tempo per il convincimento», ha affermato Sergio Abrignani, immunologo dell'Università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico. Lo stesso ha commentato anche la decisione sulla quarantena, adottata per evitare «di bloccare i servizi pubblici, l’economia e gli ospedali. Il governo ha deciso di assumersi qualche rischio in più abolendo la quarantena per i vaccinati. Allo stesso tempo però ha mitigato il rischio estendendo il super green pass». Strumento, quest'ultimo, che ha rappresentato una scelta azzeccata (nonostante il picco dei contagi che nelle scorse 24 ore ha superato quota 100mila i ricoveri sono ridotti) e quindi si candida anche per regolare gli ingressi sul posto di lavoro. Anche perché «se fossimo tutti vaccinati oggi avremmo 440 ricoverati in terapia intensiva invece di 1.200 e saremmo tutti in zona bianca», ha concluso Abrignani.

Manca ancora un criterio per l'estensione del super green pass al lavoro

A livello pratico, però, le difficoltà non mancano. A partire dal criterio con cui applicare l’obbligo di super green pass al lavoro. Prima di un’estensione tout court, infatti, si sta valutando un ampliamento per categorie. Una di queste è la ristorazione, visto il contatto stretto degli operatori con la clientela. Ma lo stesso discorso vale anche per la Pubblica Amministrazione, soprattutto relativamente al personale che sta agli sportelli.

Dal 10 gennaio scatta l'estensione del super green pass

Obbligo di vaccinazione per i lavoratori della ristorazione, perché no?

Per quanto riguarda la ristorazione, il tema era già stato sollevato durante l'ultimo Consiglio dei ministri, ma la camerieri, cuochi, sommelier e maitre erano stati esclusi (così come l'idea stessa di introdurre il super green pass per i lavoratori) a causa dei contrasti all'interno della maggioranza. Su Italia a Tavola avevamo già argomentato come questa misura fosse quanto mai necessaria. Soprattutto per preservare quel senso di normalità conquistato a fatica fra regole e protocolli e continuare a rimanere aperti. Detto diversamente, il virus deve stare fuori dal locali pubblici! E sia pure con qualche falla, il vaccino è l'unica garanzia per ridurne la presenza. Oltre che per ripristinare quel senso di reciprocità e fiducia fra cliente e ristoratore dal momento che, se lo si chiede al primo, anche il secondo dovrebbe sottostare all'obbligo di essere in regola con la vaccinazione.

Super green pass per i lavoratori della ristorazione? Un modo per preservare la normalità raggiunta

Pubblicato il decreto del 31 dicembre

Intanto, come detto in apertura, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 31 dicembre che implica:

Revisione della quarantena: per i vaccinati con terza dose o con doppia dose da meno di 120 giorni nessun isolamento se si entra in contatto con un positivo, ma obbligo di indossare la mascherina nei 10 giorni successivi e auto-sorveglianza con l’appoggio del medico curante.

per i vaccinati con terza dose o con doppia dose da meno di 120 giorni nessun isolamento se si entra in contatto con un positivo, ma obbligo di indossare la mascherina nei 10 giorni successivi e auto-sorveglianza con l’appoggio del medico curante. Obbligo di Ffp2: questo tipo di mascherina diventa obbligatoria (già dalla zona bianca) in diverse situazioni, essenzialmente quelle al chiuso, dai trasporti (compresi quelli pubblici locali) ai cinema e teatri passando per bar e ristoranti (eccetto quando si è seduti al tavolo per mangiare).

questo tipo di mascherina diventa obbligatoria (già dalla zona bianca) in diverse situazioni, essenzialmente quelle al chiuso, dai trasporti (compresi quelli pubblici locali) ai cinema e teatri passando per bar e ristoranti (eccetto quando si è seduti al tavolo per mangiare). Riduzione delle capienze: negli impianti sportivi all’aperto (come gli stadi di calcio) si passa dal 75 al 50% della capienza massima consentita. Negli impianti al chiuso (come i palazzetti) si passa dal 50 al 35%. In tutti questi casi è fatto divieto di vendita e consumazione di bevande e cibo per rispettare l’obbligo di indossare l’Ffp2.

Super green pass esteso dal 10 gennaio

Dal 10 gennaio, infine, scatta il lockdown de facto per i non vaccinati con l’obbligo di super green pass per l’accesso a: