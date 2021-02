Cliente senza mascherina? Se il dipendente non lo serve, non può essere licenziato

Pubblicato il 02 febbraio 2021 | 11:13

Nessun licenziamento per il dipendente che si rifiuta di servire un cliente senza mascherina

La dinamica dell'incidente

Obblighi e diritti

l datore di lavoro non puòil barista, cameriere o commesso che si rifiuti di far pagare il cliente che non indossa la. A stabilire questa regola, ilche, con una sentenza pubblicata il 13 gennaio di cui avevamo già parlato su Italia a Tavola qualche settimana fa, ha dato ragione al dipendente di un locale che si è trovato in questa situazione. Una decisione di cui ora disponiamo anche delleIl fatto è accaduto in provincia di Arezzo dove un dipendente che, durante il turno notturno, si eradi servire un cliente senza mascherina si è visto minacciato di licenziamento per. Secondo il titolare dell'attività, con la sua decisione il dipendente avrebbegravemente l’immagine del locale; con buona pace per la sicurezza e quel senso di comunità per cui sarebbe dovuto andare tutto bene.Eppure, secondo la ricostruzione dell’episodio, ilera entrato nel punto vendita senza alcun strumento di protezione individuale per comprare delle sigarette. All’invito deldi coprirsi almeno la bocca con il collo della felpa, l’avventore ha risposto alzando i toni rimproverando al dipendente che «le mascherine le portano i malati» e di essere un. Tornato a casa, poi, aveva rincarato la dose via social. Susi è pubblicamente lamentato della scortesia del servizio. Commento che ha fatto scattare il licenziamento da parte del datore di lavoro.A rimettere tutto sul giusto piano ci ha pensato lache ha ricordato come sia diritto del lavoratore, costituzionalmente garantito, svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza. Unche, ricordano i giudici, può arrivare anche all’dal lavoro nel caso in cui il rischio esponga il lavoratore a un danno per la propria persona. Risultato? Ricorso dell’azienda respinto e dipendente reintegrato in via cautelare.Secondo le, il datore risponde della mancata osservanza delle norme a tutela dell’fisica dei dipendenti perché titolare di una posizione di garanzia dettata dall’articolo 2087 del Codice civile e ripresa anche daldel 26 aprile 2020 che ha obbligato tutte le imprese a osservare ildi sicurezza per il contrasto della pandemia. Tra gli altri obblighi del datore di lavoro anche quello di informare i lavoratori sui rischi e invitarli al rispetto delle norme.Da parte sua, come si legge nella sentenza ripresa dal Sole 24 Ore, il dipendente «anche in assenza di una specifica disposizione di legge, può invocare l’dello stato di necessità per rifiutarsi di presentarsi al lavoro se non ci sono le condizioni per prestare la propria attività in sicurezza». Tanto che ladel dipendente del locale in provincia di Arezzo è del tutto giustificata dall’«esasperazione per una condotta altrui omissiva che denota un’ignorantedel fenomeno pandemico, accompagnata da frasi villane e sprezzanti della salute propria e degli altri, oltreché del cassiere»