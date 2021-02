Milano, affitti stellari e pochi clienti La crisi dei piccoli commercianti

Primo Piano del 23 febbraio 2021 | 08:31

La Galleria Vittorio Emanuele III a Milano

Abbandoni e obiettivi

Libreria Bocca: la storicità non basta a sopravvivere

L'apertura giusta nel posto giusto

i fronte allaeconomica da infezione, cosa state facendo per noi? Questa è la domanda, tra lo scettico e il risentito, che ipongono a politici e amministratori, e non da oggi. Per perdere tempo in un italico scaricabarile? Forse no, magari per aggrapparsi a qualsiasi appiglio che impedisca il fallimento. Se lo domanderà anche chi svolge la sua attività nella, l’emblema di una città che vive (anche) di arte, fiere e commercio, il salotto che si affaccia su piazza Duomo: malinconico e vuoto, a undici mesi dall’inizio del lockdown.Recente la notizia della coltelleria-pelletteriache non riaprirà più, proprio come il negozio di cravatte’s. Detto così, sembrerebbe che il salotto mandi via dal club i più deboli, travolti dalla mancanza di clienti, e obbligati a pagare comunque un numero insopportabile difisse, tra cui gli affitti: 80mila euro all’anno per 28 metri quadri, nel caso della coltelleria. In compenso, arrivano i nuovi contratti di quelli con le spalle larghe, tra cui, che pagherà al Comune 5,5 milioni, e, che ne sborserà solo 2,4. Per il nuovo negozio, infine, ci si dovrà accontentare di 875mila.L’obiettivo del Comune di Milano è 40 milioni di euro l’anno , solo di canoni di, in un momento in cui le entrate sprofondano anche per l’amministrazione meneghina: -308 milioni dal trasporto pubblico locale, -45 dalla, -82 dai dividendi delle società partecipate.Ma è questa la soluzione per salvare il bilancio comunale milanese ? Il darwinismo economico, anche a spese di, in Galleria da cent’anni? Giriamo la questione a uno di quelli che in questo momento si trova il cerino acceso in mano, come, assessore a bilancio e demanio del Comune di Milano.«Allora: Andrew’s Ties e Mejana coltelleria-pelletteria sono andati - sottolinea l’assessore - ma altri sono rimasti. Marchi storici importanti: il ristorante, il, il Salotto di Milano, il. Le librerie, a partire da Bocca, ci sono tutte. Noli è una tabaccheria anch’essa storica, un’azienda familiare, e gli abbiamo rinnovato la concessione. Il fatto è che bisogna essere in grado di stare in Galleria, e mi riferisco alladell’impresa. Il Comune di Milano non è un benefattore, è un ente pubblico. Diamo inai cittadini quello che riscuotiamo. Cosa è meglio: avere risorse in più per i servizi oppure mantenere in Galleria un‘impresa che non ce la fa a stare in quel posto? Facciamo une vediamo cosa ne pensano i cittadini. Se non abbiamo come punto di riferimento idi mercato, finiamo col regalare vantaggi, sconti o favori a dei privati, e io come assessore dovrei farlo in nome e per conto della città di Milano? Non sarebbe equo, dal punto di vista amministrativo».I grandi gruppi generalmente puntano ai grandi spazi, e in questo momento in Galleria non sono tanti. Io dico che la sostituzione continuerà ad esserci fra ciò che è economicamentee ciò che non lo è. E d’altro canto in un luogo la cui storia è partita nel 1878 le sostituzioni fanno parte di un processo naturale. Se Milano diventa un polo internazionale è chiaro che i marchi internazionali si comprano i loro spazi. Ma, ancora una volta, questo non significa cancellare la storia. Nel 2020, infatti, avvevamo 22in scadenza. Di queste, 9 sono state rinnovate con uno sconto, tenendo conto dei requisiti di storicità e del fatto che un’impresa/marchio può rappresentare un elemento identificativo della Galleria. In tali casi le gare non sono state fatte, ma ora icomunque pagano di più, rispetto a prima, pur essendo il nuovoscontato, rispetto ai prezzi di mercato, di una percentuale fra il 15 e il 20%. Il principio è sempre quello: nessuno può attribuirsi il diritto assoluto di stare in Galleria, a nessun titolo. Io sono un cittadino milanese figlio di milanesi, e ritengo che un pezzettino della Galleria sia anche mio.Solo un esempio: abbiamo dato la possibilità di occuparegratutitamente, nel 2020. Abbiamo avuto 1.800 richieste di occupazione per compensare i minori spazi al coperto. La misura va avanti fino al, poi dovremo decidere. Ma devo comunque ricordare che l’anno scorso abbiamo perso 630 milioni di entrate, e la legge obbliga i Comuni al pareggio fra entrate ed uscite. Quindi, per raggiungerlo, devo ridurre le seconde o aumentare le prime. Ilocali non posso aumentarli, perché in questo momento di depressione economica è improponibile. Non posso, per gli stessi motivi, agire sul prezzo di, servizi ai, servizietc. La crisi è generale, non si può pensare di andare incontro ai commercianti e dimenticarsi di tutti gli altri.Ci sarà un trasferimento dello Stato, a favore del Comune di Milano, di 480 milioni, ma andare a recuperare quei 150 milioni che mancano sarà comunque arduo. Per il 2021 proveremo a fare altri tagli alle spese della, cosa che abbiamo fatto anche l’anno scorso, ma non potranno coprire tutto il fabbisogno. E quindi chiederemo ulteriori aiuti al Governo ben sapendo che l’ultimanazionale stanzia la cifra di 450 milioni per la totalità dei Comuni italiani. Se le condizioni sono queste, la divaricazione fra la realtà e il bisogno è incolmabile.Che la realtà fosse un quadro a tinte fosche lo sapevamo, e l’assessore al bilancio Roberto Tasca ci conferma che i miracoli, per riportare il sereno tra le poste, non li fa nessuno. Ma bisogna sentire anche l’altra campana, quella deicolpiti dalla sparizione del fatturato, per capire davvero a che punto delsiamo. Ci siamo rivolti alla, altro negozio storico portato avanti dallaper chiedere se in Galleria si vociferi di altre imprese pronte a chiudere i battenti.«Non ho colto nessuna voce di corridoio, anzi di Galleria - dice amaramente- ma di certo la situazione è tragica. Anche una libreria d’arte come la nostra, rilevata quarant’anni fa e con una storia secolare alle spalle, soffre tremendamente, nonostante la fedeltà della nostra piccola nicchia di. Non siamo un negozio generalista, vendiamocostose, esclusive, legate al mondo dell’arte, e col tempo siamo diventati un centro di aggregazione culturale: ma tutto questo non basta, se ti capita di aprire la saracinesca un bel giorno ed ospitare, da mattina a sera, un solo cliente».Non voglio pensarci in questo momento perché ilscade nel 2025. Le idee per rilanciare l’attività non mancano, a partire dall’utilizzo dei: ma gli eventi che organizziamo servono a stimolare la vendita in presenza, senza di quella siamo finiti. La libreria Bocca vive del rapporto frae acquirente, la gente entra qui anche per ammirare l’organizzazione degli spazi e per ricevere una consulenza, prima del comprare c’è un discutere e un argomentare: come si fa a riprodurre online una cosa del genere? Lo ripeto, sono convinto che il nostro ambito di mercato sia così particolare da poter ripartire subito, finito il lockdown: ma è necessario riaprire.Dateci una mano dal punto di vista finanziario. Ma non distribuendo mance a pioggia, perché quello è buttare i soldi: premiate chi ha unvero, chi ha dimostrato con la sua storia di saper intercettare i gusti del pubblico, chi ha delle idee che si traducono in. Oppure: riproponete iniziative che hanno già funzionato, perché evidentemente hanno più probabilità di successo. Datemi di nuovo la possibilità, a costo zero, di occupare lo spazio esterno di fronte alle mie vetrine, ed io posso organizzare qualsiasi cosa, qualsiasi evento, dando unaessenziale al mio servizio. Senza dovermela pagare.Passando ora alla, altro elemento trainante di quella che nel pre-Covid era diventata una capitale del cibo e del vino, abbiamo pensato di sondare il terreno allontanandoci un po’ dal centro di Milano: in via Don Bosco, non ancora periferia ma su quella strada lì, stretta da Morivione e Vigentino da un lato, e Calvairate dall’altro versante di corso Lodi.«Il nostro piccolo ristorante, il “” - spiega il titolare- ha aperto da poco più di un anno, e questo quartiere ha proprio accolto me e mia moglie: strano a dirsi, per Milano, ma si respira un’aria popolare, quasi da paese. Una specie di grande famiglia, insomma»Tutto o quasi. Il rapporto con la gente del quartiere e le conoscenze acquisite ci hanno salvato, in un certo senso. Abbiamo continuato con il, abbiamo ricevuto tante ordinazioni dalle famiglie, siamo riusciti a non aumentare i prezzi: insomma, pur fra mille difficoltà l’attività è rimasta in piedi. Abbiamo adattato al massimo ilalle esigenze della consegna a casa, privilegiando piatti parzialmente cotti, da portare a termine a casa, come lo stinco affumicato e la cassoeula in sottovuoto. E ha funzionato: la qualità del piatto non ne ha sofferto.Certo, ad esempio con il: significa pagare a prezzo pieno tutte le spese fisse, ma poter detrarre il 60% dalle. Una vera boccata d’ossigeno. Il tema delle spese fisse di un ristorante è cruciale, avremmo gradito un aiuto anche nei rapporti con i fornitori di energia e acqua, che abbiamo dovuto comunque pagare. E le misure messe in campo hanno funzionato a singhiozzo: non è possibile che i mieinon abbiano ricevuto cinque mesi di cassa integrazione. A questo punto i soldi glieli ho anticipati io, attingendo dal mio patrimonio personale: ma in una situazione terribile come questa ci vorrebbero più precisione ed efficienza, non la solita approssimazione.Ristoratori che s’indebitano,che fanno daper i dipendenti, librai che non sanno più come promuovere la propria attività: raccogliendo in giro un po’ di storie si può collezionare un campionario drammatico ed esemplare al tempo stesso. Se dovessimo giudicare dallae dalla rabbia repressa che abbiamo visto accumularsi quasi ovunque, ci sarebbe da essere perfino ottimisti per il: ma a questo punto qualsiasi fuga in avanti è impensabile, prima che inutile. Resta solo da augurarsi che l’appello all’inventiva, all’efficienza e all’equità che raccogliamo quotidianamente nel mondo delle piccole aziende, dei bar e dei ristoranti, e che vorrebbe raggiungere tutte le istituzioni, non cada nel vuoto. La voglia dic’è, le giuste misure bisogna ancora trovarle.