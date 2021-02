La nuova proposta delle Regioni. I ristoranti possono scegliere se aprire a pranzo o a cena

Pubblicato il 25 febbraio 2021 | 11:24

Attesa per l'esito dell'incontro fra Stato e Regioni

e Regioni da un lato, il Governo dall'altro. Nel mezzo un Paese intero che aspetta di conoscere i contenuti del nuovoche entrerà in vigore dal 6 marzo e durerà fino al 6 aprile;compresa, dunque. Il tavolo di confronto è l'incontro fra Governo e la Conferenza delle Regioni in corso oggi, 25 febbraio.



I partecipanti

Protagonisti del meeting sono la ministra per le Autonomie, Mariastella Gelmini, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. Presenti anche il presidente dell’Associazione Comuni (Anci) Antonio Decaro e quello dell’Unione delle Province (Upi) Michele de Pascale.



Gelmini: domani la bozza del Dpcm

Iniziato alle 9.15, in videocollegamento, l'incontro ha prodotto già i primi risultati per bocca della ministra agli Affari regionali e le autonomie, Maria Stella Gelmini. «Il sistema dei parametri per definire i colori delle zone in Italia nell’emergenza Covid si può affinare, ma probabilmente non con il decreto in arrivo, ci vorrà un tavolo tecnico. In ogni caso, per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma di lunedì».



La stessa Gelmini ha poi ricordato che «il Governo sta lavorando intensamente in queste ore sul nuovo provvedimento anti-Covid. Sono naturalmente in costante contatto con Palazzo Chigi e contiamo di farvi avere, nella giornata di domani (26 febbraio, ndr), con grande anticipo rispetto alla scadenza del 5 marzo, una prima bozza del Dpcm». Un cambio di passo non da poco visto l'andamento delle comunicazioni del Governo Conte e la figuraccia dello stop allo sci comunicato a meno di 24 ore dalla prevista riapertura degli impianti.



Fipe-Giorgetti: rischio dietrofront?

Certo è che le ultime comunicazioni di Speranza e Gelmini sembrano contraddire il parere favorevole incassato dalla Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) da parte del ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Non più tardi di martedì 24 febbraio, infatti, la federazione si diceva soddisfatta dell'esito dell'incontro con il ministro. Sul tavolo, la proposta delle riaperture serali e l'evidenza (sostenuta anche dal Cts) che non ci sia alcuno studio scientifico che dimostra la maggiore contagiosità di bar e ristoranti (stante l'osservanza dei più rigidi protocolli).



«Si è trattato di un incontro positivo - ha detto il presidente di Fipe, Lino Stoppani - che serviva per dare seguito a quello avuto con Patuanelli e anche per segnare un cambio di passo importante considerato l’alto profilo del nuovo Premier e la campagna vaccinale in evoluzione. In particolare ci hanno soddisfatto tre criticità individuate dal Ministro: da una parte ha voluto ribadire l’importanza di dare dignità ad ogni lavoratore, dipendente o autonomo e senza prospettive questa la si lede; dall’altra ha accolto la nostra idea di intervenire sul Ristori 5 per distribuire in modo selettivo e progressivo gli aiuti, ovvero destinandoli alle imprese davvero in difficoltà e in misura pari alle dimensioni del singolo bisogno perchè un conto è denunciare una perdita di fatturato del 20% e un altro è di denunciarne una dell'80%. Inoltre si è parlato dell’integrazione, all’interno del Pnrr (Piano nazionale di ripartenza e resilienza), di un progetto dedicato al rilancio dei pubblici esercizi, attore fondamentale per le filiere turistica e agroalimentare; infine ha citato il valore sociale dei pubblici esercizi in un tempo in cui si parla tanto di transizione ecologica e digitale rischiando di dimenticarsi dell’impatto che le nostre attività hanno sul tessuto sociale italiano».



Le posizioni dei governatori

In questo contesto, le Regioni continuano a spingere sulla riapertura dei locali alla sera nelle zone gialle. Una richiesta che ha dato vita a un asse bipartisan che vede coinvolti Giovanni Toti (Liguria), Luca Zaia (Veneto) e Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna). Nel caso non fosse possibile riaprire i ristoranti per cena, i governatori chiedono almeno che gli esercizi possano scegliere quale delle due fasce di servizio attivare affinché la ripresa dell'attività sia in linea con il business plan delle imprese.



«Io ho chiesto al Governo che possano decidere ristoratori se almeno aprire a pranzo o a cena», ha affermato il governatore dela Liguria. Sulla stessa linea il governatore del Veneto: «Spero nel prossimo Dpcm ci sia un'analisi molto più profonda rispetto alle diverse attività. Mi riferisco ad esempio ai ristoranti aperti a pranzo e chiusi a cena. Così la gente non capisce - dice Zaia - Il mondo va nella direzione dei test rapidi, dei test di seconda e terza generazione e dei fai da te ad invasività zero».



Giani (Toscana): verso zona rossa a Cecina

Ma per capire come sia variegato il mondo delle Regioni e il loro atteggiamento sulla questione "aperture-restrizioni", il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato via Facebook che «i nuovi casi registrati in Toscana sono 1.374 su 22.375 test di cui 14.472 tamponi molecolari e 8.263 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,04% (10,9% sulle prime diagnosi)». Anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia, che riporta le lancette indietro al 22 novembre, Giani ha anche comunicato che da oggi il comune di Cecina (Livorno) entra in zona rossa «per almeno nove giorni».



Terapie intensive, otto Regioni oltre la soglia

Il confronto fra Regioni e Stato deve sempre tener conto della realtà che, al di là del caso toscano, restituisce una fotografia drammatica: se una settimana fa erano 6, ora salgono a 8 le regioni che superano la soglia critica del 30% dei posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. Si tratta di Abruzzo (37%), Friuli Venezia Giulia (33%), Lombardia (33%), Marche (36%), Molise (36%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (39%) e Umbria (57%).



Fontana (Lombardia): consegna immediata dove il virus è in crescita

«Ho avanzato la proposta che ci sia una consegna immediata dei vaccini in quei territori dove il virus è in crescita. Fermiamolo». Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto in un post su Facebook, subito dopo la Conferenza Stato Regioni. «Come confermano numerosi studi e anche i dati regionali - ha aggunto poi Fontana - la prima dose è già efficace nel diminuire l’espansione del virus. Per questo, abbiamo deciso di iniziare la somministrazione tempestiva di 30mila prime dosi sul nostro territoro al confine tra le provincie di Brescia e Bergamo e per i Comuni in fascia rossa».