Romagna, baristi allo stremo. Stop all'asporto perchè non basta più e in tanti vendono il locale

10 marzo 2021

Rimini

A Rimini stop all'asporto

A Riccione tanti locali in vendita

non ce la fanno più. Qualcuno ha già gettato la spugna, qualcuno ha messo in vendita il proprio, altri lo hanno messo in stand-by perché anche l’non basta più. Era una zattera, una novità, un traghetto che doveva portare dal versante della crisi nera a quello della ripresa e invece sta imbarcando acqua e affondando. L’ultimo decreto , quello che resterà in vigore fino a, ha infatti colpito in particolar modo i bar impedendo a loro (e solo a loro) di fare asporto dopo le 18. Se già il servizio stava vacillando con iche si accontentavano di un cocktail sorseggiato per strada, ora è alla deriva definitiva In tuttae anche nelle città più vive, quelle del divertimento e del buonumore, come Rimini dove è boom di locali in vendita e dove chi spera ancora di riemergere per ora dice stop all’. Lo stop è dettato dal fatto che i costi superano regolarmente gli incassi e che se prima si puntava ad offrire un servizio per tenere legato il cliente, ora questo non serve più, perché i clienti sono sempre meno, pure loro si sonoRimini è da poco entrata income tutta la Romagna e questo ha complicato notevolmente le cose. Eloquente, come riporta il Corriere Romagna-Rimini, il cartello esposto dal bar Primo Bacio di piazza Tre Martiri che ha interrotto l’asporto e lo ha comunicato così attraverso una lavagnetta posta fuori dal: “Vi vogliamo bene, ma in zona rossa restiamo chiusi . Mo’ ci hanno rotto il cactus”.Ma la questione non riguarda solo la zona rossa perché lo stesso bar ha già precisato che in caso di passaggio in zona arancione il locale farà asporto solo al mattino, dalle 7 alle 12.30. Per lae unmagari, lo stretto indispensabile. Qualcuno resiste, ma già con l’scuro il giro di clienti è calato del 40% e chissà ora con la rossa.«È l’ennesimo sintomo di una situazione tragica - ha detto, presidente di Fipe-Confcommercio rimini - non penso che andrà tutto bene, ci troveremo molti cadaveri da raccogliere per strada e l’idea deltotale nel weekend è una mazzata».E così in tanti decidono di mettere il bar in vendita sulla. Asono decine gli annunci non solo di hotel in vendita, ma anche di bar,, gelaterie, addiritturae rosticcerie, ce n’è per tutti i gusti. Un rischio desertificazione altissimo soprattutto per l’estate - se la stagione partirà - ma anche un rischio. Se è vero che molte chiusure sono state decise da titolari ormai in via di, stanchi e sfiduciati, è anche vero che ci sono molti giovani che ci provano, ma vengono respinti dalla zona rossa. E poi c’è il solito cancro della criminalità organizzata pronta ad intrufolarsi in queste situazioni per approfittarne e strappare “affari” d’oro.