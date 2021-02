Lo sci bresciano deluso: gli indennizzi non bastano, a questo punto

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 19:16

I

Vista panoramica dal Presena

Indennizzi solo un sollievo

Il Maniva chiude

l Sindaco diè realista: «La notizia del rinvio - all'ultimo minuto - dell'apertura deglial 5 di marzo, più che rabbia e amarezza, ha provocato una profonda delusione. Tutto il mondo della, per l'ennesima volta si sente preso in giro. Nessuna considerazione, nessun rispetto per le migliaia di persone che vivono e lavorano quotidianamente nei comuni dell'altaNon consolano nemmeno gli aiuti previsti dal neo ministro. «Gli(non i ristori) - ha detto Faustinelli - per i danni causati dal Governo con l'ordinanza del ministro Speranza, annunciati dal neo ministro Garavaglia quando arriveranno e se arriveranno, rappresentano solo un sollievo nel mezzo di una bufera».Dalalle montagne della Valle Sabbia e Val Trompia, sempre nel bresciano, il commento non è diverso, anzi. Al passo del Maniva,, titolare con la famiglia degli omonimi impianti ha già deciso: «Aprire a marzo non ha senso. Noi, dopo aver speso 800mila euro per ripartire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, abbiamo deciso di stoppare definitivamente l'. Inutile insistere dopo cinque non stop, apri non apri, ne riparleremo la prossimainvernale a fine 2021. Teniamo apertie punto di ristoro solo per, appassionati di sci alpinismo ed escursionisti. Insomma gli sport alternativi pur avendo in quota 2 metri di neve fresca».Siache, le due società che gestiscono complessivamente oltre 200 chilometri di piste, rimborseranno totalmente, a tutti coloro che li hanno acquistati on line,e abbonamenti .