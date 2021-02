L'autunno 2020 nero dei ristoranti. Persi 11 miliardi tra ottobre e dicembre

Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 16:13

L

In tre mesi persi oltre 11 miliardi

Perdita annuale da 34,6 miliardi

Il miraggio delle riaperture a cena

Un dibattito sempre più politico

a crisi deisi fa sempre più profonda. Nel 4° trimestre del 2020 il settore ha persodi euro, chiudendo così con un -44,3% dirispetto allo stesso periodo del 2019. A certificarlo è l’Ufficio studi di Fipe-Confcommercio che ha elaborato i dati Istat diffusi proprio stamani.Un risultato determinato da quello che è stato, a tutti gli effetti, un secondoautunnale per il comparto della ristorazione che, complessivamente, lo scorso anno ha perso 34,6 miliardi di euro, il 36,2% rispetto al periodo pre. «Siamo davanti a un abisso apparentemente senza fine - commenta la- con la fine disi chiuderà, con ogni probabilità il quinto trimestre consecutivo con segno negativo per un settore che rappresenta, più di ogni altro, l’italianità. Un settore che, oltre a dare lavoro direttamente a 1,3 milioni di persone, rappresenta il terminale essenziale della filiera agroalimentare. Numeri che richiedono almeno una graduale riapertura per evitare che l’intero settore vada in default».I conti in rosso sono destinati a diventare sempre più neri perché davanti si prospetta un altro mese dicon il nuovo Dpcm che non dovrebbe allentare alcuna misura almeno fino a dopo Pasqua . Un’altra occasione di riprendere ossigeno persa dopo che in questi primi due mesi la speranza era di ripartire, piano e con cautela, ma in continuoEd invece la situazione sanitaria sta evidenziando il probabile arrivo di una, le regioni vanno sempre di più verso una retrocessione dei colori e la linea del Governo continua ad essere estremamente (e per certi versi ingiustamente) severa. Senza considerare la questione ristori e bonus che resta ancora in sospeso, in ritardo, in difetto . Delle riaperture a cena almeno ine a pranzo in quellasi è fatto un gran parlare, ma al di là delle chiacchiere non se ne è mai fatto nulla. La proposta è stata presentata dallaanche al neo ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti il quale si è dimostrato possibilista; peccato che a poche ore di distanza dalla fine del colloquio, il ministro alla Salute Roberto Speranza abbia subito posto l’altolà all’delle misure.Resta però inspiegabile la scelta del pranzo sì e cena no , tanto che la questione è salita sempre di più d’interesse fino a diventare uno degli snodi cruciali di ogni dibattito politico. L’alleanza per spingere verso le aperture si è creata tra il leader della Lega, il ministro alle Politiche agricole,e al presidente delle Regioni, Stefano Bonaccini. Ma a poco è servita questa cordata visto che, appunto, alproprio non ci vogliono sentire.Gli addetti ai lavori ribadiscono a gran voce che non esiste un soloche certifichi lapericolosità dei pubblici esercizi in termine di diffusione del virus; lemontano in piazza, qualcuno ha anche provato ad andare contro la legge aprendo illecitamente, ma a nulla è servito fino a qui.Un'ondata negativa che coinvolge tutta la filiera dell'agroalimentare: «La situazione è paradossale - afferma, direttore generale(Federazione italiana distributori Horeca) - adesso è a rischio anche la Pasqua e l’indotto che genera. Chiediamo al Governo di valutare attentamente le nuove misure restrittive da mettere in atto: è necessario, almeno nelle aree di colore, permettere ai locali di riaprire la sera, in sicurezza per i consumatori e per i lavoratori del fuori casa». Una dichiarazione che fa seguito alla riflessione principale: come è possibile che, nonostante le chiusure serrate dei ristoranti, ilcontinui a mieteree ad infettare a ondate migliaia di persone? Forse che l’Horeca non sia proprio il mostro da tenere a bada?