Crisi, i dipendenti temono di perdere il posto. Ottimismo invece tra gli imprenditori

Pubblicato il 24 marzo 2021

Lavoratori preoccupati per il posto di lavoro

Ansia tra i lavoratori

L'ottimismo degli imprenditori

Pochi aiuti e le aziende sono vicine al collasso

a una parte la preoccupazione dei, dall'altra il famigerato ottimismo degli. Potrebbe essere l'emblema del "gioco" delle parti quello fotografato dal Rapporto welfare aziendaleFronte: sono 9,4 milioni quelli del settore privatosul futuro della propria occupazione. In particolare, 4,6 milioni temono di andare incontro a una riduzione del reddito, 4,5 milioni prevedono di dover lavorare più di prima, 4,4 milioni hannodi perdere il posto e di ritrovarsi, 3,6 milioni di essere costretti a cambiare lavoro.Gli operaisono 3 su 4. Del resto, nonostante il blocco dei licenziamenti prorogato dal Decreto Sostegni e gli interventi per diffondere gli ammortizzatori sociali, nel 2020 non sono stati rinnovati 393milaMa, come detto, al nero orizzonte che i lavoratori vedono davanti a sè si contrappone l'delle aziende. L'87% di esse guarda con ottimismo alla ripresa dopo l'emergenza. Voglia di fare (62,2%),(33,7%) e coesione interna (30,1%) sono gli stati d animo prevalenti tra i responsabili aziendali intervistati dal Censis. Il dopo sarà caratterizzato dalla corsa al recupero die quote di mercato (76%) e dalla sfida della transizione digitale (36,2%). L'ottimismo delle aziende colpisce, visto che ben il 68,7% di esse ha registrato perdite di fatturato dopo ildella scorsa primavera. Nonostante le straordinarie difficoltà, per il 62,2% deiaziendali le proprie imprese se la stanno cavando bene.Nel terribile 2020 caratterizzato dalla pandemia il mondo dei pubblici esercizi ha sofferto fino all'inverosimile . Ledel settore hanno perso circa il 38% del proprio fatturato, sono stati bruciati oltre 35 miliardi di euro e 300milacon 22mila aziende sono scomparse. Numeri che sono destinati a peggiorare se non si prevederà un piano di aperture più logiche e se gli aiuti non diventeranno più massicci. Del resto conti sono presto fatti , e lali ha messi sul tavolo del confronto, sempre più difficile, con Governo e Regioni. Se un ristorante “tipo” in Italia nel 2019 aveva(che è poi la media delle dichiarazioni dei redditi del settore), ad andare bene bene l’anno scorso ha perso almeno il 30% del fatturato (la soglia indicata nel decreto Sostegni) . Pur scontando che il personale dovrebbe avere ricevuto la cassa integrazione, e pur avendo goduto di qualche migliaio di euro fra i “ristori” e gli aiuti per gli affitti, oraon il decreto Sostegni dovrebbe beneficiare di un. Davvero unaper fare fronte ai costi fissi che gravano sul locale. E non è andata certo meglio ad un bar che, sempre per un locale tipo, poteva avere un ricavo annuo nel 2019 di 150mila euro, mentre ora avrà un bonus di 1.875 euro, il 4,7% della perdita media mensile.