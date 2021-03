Ufficiale il nuovo decreto Pasquale, fino al 6 aprile. Ristoranti, niente apertura serale

Primo Piano del 02 marzo 2021 | 19:06

che, nonostante la protesta e la richiesta di non ripetere l'errore degli scorsi Dpcm, si vedono ancora una volta negata la distinzione fra mescita e vendita al dettaglio. Un dettaglio non da poco che finisce per penalizzare attività che dalle 18 alle 20 registrano mediamente il 30% del fatturato giornaliero e che nelle settimane prima della Pasqua registrano un forte e tradizionale innalzamento del lavoro. Si può stare al tavolo in quattro persone al massimo, a meno che non si tratti di conviventi. Chiuse anche le enoteche che, nonostante la protesta e la richiesta di non ripetere l'errore degli scorsi Dpcm, si vedono ancora una volta negata la distinzione fra mescita e vendita al dettaglio. Un dettaglio non da poco che finisce per penalizzare attività che dalle 18 alle 20 registrano mediamente il 30% del fatturato giornaliero e che nelle settimane prima dellaregistrano un forte e tradizionale innalzamento del lavoro.

tteso da giorni, ilpasquale - in vigore dal 6 marzo al 6 aprile - è stato. A presentare le nuove limitazioni, nel corso di una conferenza stampa congiunta, sono stati i ministri per gli Affari regionali e della Salute,. Assieme a loro anche il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Di seguito tutti i punti salienti per bar, ristoranti, professionisti e clienti in base al confermato sistema delle zone colorate.Tra le categorie rimaste a mani vuote, rispetto alle richieste avanzate al Governo , c'è la. Nonostante la proposta di lasciar scegliere ai locali quale dei due servizi attivare (cena o pomeriggio) il Governo ha optato per mantenere la linea del solo servizio a pranzo in. In questo modo, i locali potranno restare aperti fino alle 18 per le consumazioni e fino alle 22 sarà consentito l'asporto. Il, invece, resta permesso a ogni ora. Eccezioni a queste norme per autogrill, mense e ristoranti all'interno degli alberghi (ma solo per gli ospiti della struttura).Certò è il divieto di spostamento tra le Regioni fino al. Come sempre è consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Così come gli spostamenti motivati da esigenze, ragioni di salute o situazioni di necessità. Permessa in zona gialla e arancione, e in ambito regionale, la visita in una sola abitazione privata, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22; poi scatta il coprifuoco. Possono spostarsi due persone più i figli minori di 14 anni.Per quanto riguarda le, ci si può recare anche se situate in un'altra regione a patto che non sia in zona rossa o arancione scuro. Tale spostamento, però, è valido solo per il nucleo familiare. Sono vietati i viaggi per turismo. Per questo, tutte le seconde case affittate per motivi di vacanza successivamente al 14 gennaio 2021 non sono considerate mete ammissibili.Sulle deroghe per inei giorni delle feste pasquali (4-5 aprile), Speranza ha affermato che «il Governo valuterà nelle prossime settimane come eventualmente adeguare le misure rispetto a un obiettivo ora lontano a livello temporale». Ma si ribadisce che «anche la festa di Pasqua ricade dentro ai limiti di validità del Dpcm»

I centri commerciali, le gallerie e i parchi commerciali restano chiusi nei giorni festivi e prefestivi a eccezione di alcuni negozi presenti all’interno: edicole, farmacie, parafarmacie, alimentari, librerie, prodotti agricoli e florovivaistici.



Relativamente ai consumi, i negozi rimarrano chiusi solo in zona rossa (dove viene garantito esclusivamente il commercio di prodotti essenziali). Mentre in zona gialla e arancione tutti i negozi sono aperti, mantenendo comunque le solite misure di sicurezza: distanziamento, mascherina, ingressi contingentati. In caso di zona rossa, chiusi anche parrucchiere ed estetisti.

