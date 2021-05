Via libera ai Sostegni Bis: 100 milioni per i ristoranti chiusi senza dehors

Primo Piano del 20 maggio 2021 | 17:50

Mario Draghi ha presentato il decreto Sostegni Bis per un totale di 40 miliardi di aiuti all'economia

Il nuovo meccanismo di calcolo

60% della perdita con fatturato 2019 fino a 100.000 euro;

50% sopra i 100mila e fino a 400mila;

40% sopra i 400mila e fino a 1 milione;

30% sopra 1 milione e fino a 5 milioni;

20% sopra i 5 milioni e fino ai 10.



Al turismo 3,3 miliardi e fondi per la montagna



Fondo ad hoc per chi è rimasto senza dehors

Attenzione all'agroalimentare

Gli altri aiuti del Sostegni Bis



Credito d’imposta del 60% sugli affitti commerciali e aziendali;

Bonus bollette elettriche con plafond di 150 milioni;

Fondo da 600 milioni per ristorare le casse dei Comuni che riducono la Tari;

Spostamento al 30 giugno dello stop alla notifica delle cartelle esattoriali (circa 40 milioni di provvedimenti interessati);

Slittamento al 20 agosto del termine per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di commercianti e artigiani;

Proroga al 31 dicembre delle misure per la liquidità delle imprese e l’estensione da 6 a dieci anni della durata massima dei finanziamenti con garanzia pubblica.

Novità sul lavoro

l presidente del Consiglioin conferenza stampaFra le principali novità: il metodo di calcolo della distribuzione degli aiuti in base al periodo di riferimento e agli utili di esercizio; gli interventi in materia di lavoro; il taglio dei costi fissi e altre iniziative a favore delle imprese. A partire da un e torneranno a farlo solo dall’1 giugno ). Anche se, come ribadisce il premier, «se la situazione pandemica continua a migliorare io mi auguro non ci sarà bisogno di decreti di questo tipo. Il miglior sostegno è la riapertura».Per accedere agli aiuti a fondo perduto , i richiedenti potranno usufruire di. Relativamente a quest'ultimo punto, i periodi di riferimento sono il confronto 2019-2020 oppure, su richiesta, quello 1 aprile 2020-31 marzo 2021. Per quanto riguarda il meccanismo di calcolo, una prima parte degli aiuti sarà erogata in automatico a seconda del periodo di riferimento, mentre sarà previsto un. Modifiche che, in questo modo, ampliano di 370mila unità i possibili beneficiari dei sostegni.In ogni caso,che vanno dal 60% per aziende con fatturato pre-crisi fino a 100mila euro al 20% per fatturati fra i 5 e i 10 milioni. In ogni caso, bisogna dimostrare perdite medie mensili di fatturato di almeno il 30%. Ricapitolando:Fondo di(che si aggiunge ai fondi già stanziati nel Decreto Sostegni I). Nello specifico sono previste risorse per la montagna, le città d’arte, gli stagionali, le agevolazioni contributive, il credito d'imposta per canoni locazione e il credito d'imposta bis. Nonché. Confermato ancheche si potrà usare anche nelle agenzie di viaggio e presso i tour operator. Si potrà richiedere fino al termine del 2021.Oltre a ciò, il provvedimento economico prevede un ulteriore fondo da 50 milioni da destinare al ministero del Turismo per la promozione dei Comuni a vocazione culturale, artistica, storia e paesaggistica nei cui territori siano ubicati beni Patrimonio dell'Unesco tenendo conto dell'effetto economico del calo delle presenze turistiche fra 2019 e 2020. Questo tesoretto andrà ad aggiungersi a 100 milioni di euro da destinare alle province autonome di Trento e Bolzano a favore delle imprese turistiche ubicate nei comprensori sciistici.Un, pari a circa, sarà riservato a quelle attività che. L'idea è quella di andare incontro a quelle attività, come, che non hanno potuto godere degli allentamenti alle restrizioni. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.Sono circa. Oltre agli stanziamenti degli aiuti a fondo perduto per le aziende colpite dalla crisi, su proposta del ministro all'agricoltura, stefano Patuanelli è stata inserita una serie di norme come indennizi per le gelate, sostegni al settore della pesca, semplificazione burocratica e amministrativa. Sul fronte dell'occupazione,dei datori di lavoro e lavoratori autonomi, comprese le aziende produttrici di vino e birra.Detto degli aiuti a fondo perduto che fanno la parte del leone nel nuovo decreto, i. Fra queste:Nel decreto Sostegni II, grazie a un fondo di circa 4 miliardi, saranno introdotti degli. Si tratta di sgravi al 100% fino a seimila euro per il contratto di rioccupazione (ossia contratti a tempo indeterminato legati a percorsi di formazione e periodi di prova di massimo sei mesi), nuove norme sui contratti di solidarietà (le aziende in presenza di una perdita di fatturato del 30% potranno stipulare contratti che portano la retribuzione al 70% a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali) e l’estensione dei contratti di espansione (che consente il prepensionamento dei dipendenti fino a 5 anni dalla maturazione dei requisiti) alle imprese da 100 dipendenti in su. A questo si aggiunge